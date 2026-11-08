Taner Yıldız’dan fon iddialarına yanıt: Gerçek dışı, yalan ve iftira - Son Dakika
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Taner Yıldız’dan fon iddialarına yanıt: Gerçek dışı, yalan ve iftira

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Taner Yıldız’dan fon iddialarına yanıt: Gerçek dışı, yalan ve iftira
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2 yorum

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, yatırım fonlarında yüksek miktarda işlem yaptığı yönündeki iddiaları "Gerçek dışı, yalan ve iftira" sözleriyle reddetti. İddia sahiplerinden özür dilemelerini isteyen Yıldız, aksi halde hukuki yollara başvuracağını açıkladı.

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hakkında ortaya atılan yatırım fonu iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yatırım fonlarında yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirdiği öne sürülen Yıldız, iddiaların hiçbir somut bilgi veya belgeye dayanmadığını belirterek sert tepki gösterdi.

"GERÇEK DIŞIDIR, YALANDIR VE İFTİRADIR"

"Kamuoyuna zorunlu açıklama" başlığıyla yayımladığı açıklamada hakkındaki suçlamaları reddeden Yıldız, "Adımın kullanılarak ortaya atılan, herhangi bir somut bilgiye, belgeye ve gerçeğe dayanmayan iddialar, bütünüyle gerçek dışıdır, yalandır, iftiradır." ifadelerini kullandı.

ÖZÜR VE DÜZELTME TALEP ETTİ

İddiaları gündeme getirenlere çağrıda bulunan Yıldız, söz konusu haberlerin somut ve doğrulanabilir belgelerle desteklenmediğini savundu. Haberlerin derhal düzeltilmesini isteyen eski Bakan, iddia sahiplerinin kamuoyundan açıkça özür dilemesi gerektiğini belirtti.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAĞINI DUYURDU

Açıklamasında hukuki yollara başvuracağını da vurgulayan Yıldız, taleplerinin karşılanmaması durumunda kişilik haklarını korumak amacıyla tazminat dahil bütün yasal haklarını kullanacağını bildirdi. Yıldız, gerekli hukuki süreçleri başlatacağını kamuoyuna duyurdu.

TANER YILDIZ KİMDİR?

3 Nisan 1962'de Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde dünyaya gelen Taner Yıldız, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesinden mezun oldu. Siyasete atılmadan önce enerji sektöründe çeşitli görevlerde bulunan Yıldız, AK Parti'den 22, 23, 24, 26 ve 27. dönemlerde Kayseri milletvekili seçildi. 2009-2015 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapan Yıldız, 2023 yılına kadar milletvekilliğini sürdürdü. Evli ve dört çocuk babası olan Yıldız, Türkiye'nin enerji politikalarının şekillendirildiği dönemde uzun yıllar bakanlık görevini üstlendi.

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Kaynak: İHA
Okurların en beğendiği yorum

“Bence Hapı Yuttu buda”

Tüm yorumlar (2)
Enerji Ve Tabii Kaynaklar BakanıFon SoruşturmasıTaner YıldızFon kriziTRT TabiiEnerjiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (2)

  • vedat cici vedat cici:
    Bence Hapı Yuttu buda 7 3
  • ERŞAN KUNERİ ERŞAN KUNERİ:
    okey tamam ven ikna oldum... 1 3 Yanıtla
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