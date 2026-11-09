Antalya\'da 3 ilçede operasyonda 2 kilo 123 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

Antalya'da jandarma ekipleri tarafından 3 ilçede 7 şüpheli şahsın ikametine yapılan operasyonda 2 kilo 123 gram esrar ve çok sayıda sentetik hap ele geçirildi.

Antalya ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda, Antalya İl Jandarma Komutanlığınca Döşemealtı, Aksu ve Alanya ilçelerinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 7 şüpheli şahsın ikametinde arama yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalar sonucunda 2 kilo 123 gram esrar, 3 gram kokain, 232 adet sentetik hap (Gerica), 63 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 30 adet tabanca fişeği ile suçtan elde edilen gelir, ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.