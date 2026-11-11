KGK: Gazeteciliğin kurtuluşu meslek birliği yasasıdır - Son Dakika
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KGK: Gazeteciliğin kurtuluşu meslek birliği yasasıdır

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KGK: Gazeteciliğin kurtuluşu meslek birliği yasasıdır
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Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) tarafından Alanya’da gerçekleştirilen 6. Küresel Medya Buluşması kapsamında toplanan konseyin Yaygın, Yerel, Dijital ve Dış Medya meclisleri gazetecilik mesleğinin geleceğini masaya yatırdı.

Alanya Eftelia Marin Otel konferans merkezinde meclislerin ayrı ayrı yaptığı toplantılarda, Meslek Birliği Yasası’nın çıkarılması, sosyal medya üzerinden gazetecilik adı altında yapılan faaliyetlerin düzenlenmesi, yerel medyanın ekonomik sorunları, Basın İlan Kurumu (BİK) ve Google arasındaki ölçüm farklılıkları ile gazetecilerin özlük hakları öne çıkan başlıklar oldu. Gazetecilerin mesleki güvencelerinden dijitalleşmenin getirdiği sorunlara, ekonomik sürdürülebilirlikten uluslararası haber iş birliklerine kadar birçok konu kapsamlı şekilde ele alındı.

KGK: Gazeteciliğin kurtuluşu meslek birliği yasasıdır

SOSYAL MEDYA GAZETECİLİĞİ TARTIŞILDI

Yerel ve Dijital Medya Meclislerinin ortak gündeminde, sosyal medya üzerinden gazetecilik faaliyeti yürüttüğünü ileri süren kişilerin mesleğe etkisi geniş yer buldu. Toplantıda Dijital Medya Meclis Başkanı Güven Hasbaş, gazeteciliğin yaşadığı sorunları Sakarya örneği üzerinden anlatarak, KGK'nın gerek Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı gerekse Basın İlan Kurumu nezdinde çözüm için girişimlerde bulunduğunu ifade etti. Ardından meclis üyelerine söz verilerek sahada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri dinlendi. 

KGK: Gazeteciliğin kurtuluşu meslek birliği yasasıdır

KGK Bartın Temsilcisi Mustafa Ahmet Oktay, sosyal medya üzerinden kendisini gazeteci olarak tanıtan kişilerin mesleğin itibarını olumsuz etkilediğini belirterek, gazetecilerin de bu konuda öz eleştiri yapması gerektiğini söyledi. Oktay, “Merdiven altı gazetecilik deyimini ayrıştırmamız gerekiyor. Bu kişiler protokol listelerinde yer alıyor, bizimle aynı statüde değerlendiriliyor ve önemli programlara davet ediliyor. Elin? telefon alanın gazeteci olduğu anlayışını değiştirmeliyiz. Bu alanı biz açtık, dolayısıyla kendimizi de eleştirmeliyiz. Gazeteci ile sosyal medya kullanıcısını birbirinden ayırmakta zorlanıyoruz. Meslek yasası hazırlanırken bu konuya özellikle dikkat edilmesini istiyoruz” dedi. Meclis üyesi Emre Baktıroğlu ise “merdiven altı gazetecilik” ifadesinin gazetecilik mesleğini değersizleştirebileceğini savunarak, daha doğru bir tanımlama yapılması gerektiğini söyledi. Baktıroğlu, konuya ilişkin hazırladığı kapsamlı raporu da divana sundu.

MESLEK YASASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

KGK Yerel Medya Meclis Başkanı İsrafil Avcı, Basın Meslek Yasası konusunda Ankara'da gerçekleştirilen toplantıda bir komisyon oluşturulduğunu ve önemli aşama kaydedildiğini belirtti. Avcı, çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Kütahya İl Temsilcisi Mustafa Cin, sosyal medya üzerinden kendisini gazeteci olarak tanıtan kişilerin mesleğe zarar verdiğini ifade ederek, İletişim Başkanlığı ile görüşülüp akreditasyon şartı getirilmesini önerdi. Balıkesir İl Temsilcisi Mehmet Yarma ise meslek yasasının tek başına yeterli olmayacağını belirterek, gazetecilik faaliyetinde bulunanların vergi mükellefiyeti, meslek kuruluşlarına üyelik ve resmi ilan alma şartları bakımından da düzenlemeye tabi tutulması gerektiğini savundu. Yarma, yazılı basının öneminin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

KGK: Gazeteciliğin kurtuluşu meslek birliği yasasıdır

BÜLTEN HABERCİLİĞİ VE EKONOMİK BASKI

Yerel Medya Meclis Başkan Yardımcısı ve Karabük Temsilcisi Serap Karaoğlu, kurumların basın toplantısı düzenlemek yerine WhatsApp grupları üzerinden bülten göndererek bunların yayımlanmasını beklediğini söyledi. Bu durumun gazeteciliğin niteliğini olumsuz etkilediğini belirten Karaoğlu, haberlerin kaldırılması yönünde de baskılarla karşılaştıklarını ifade etti. Dünya genelinde reklam gelirlerinin önemli bir bölümünün sosyal medya şirketlerine yöneldiğine dikkat çeken Haberler.com genel yayın yönetmeni Ekrem Cengiz Teymur, dijital platformların yalnızca okur kaybına değil, medya kuruluşları açısından ciddi gelir kayıplarına da yol açtığını belirtti. Teymur, internet haber sitelerinin yanı sıra sosyal medya hesaplarının da profesyonel şekilde yönetilmesi gerektiğini kaydetti. KGK Genel Başkan Yardımcısı ve Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen ise influencerlarla mücadelede sosyal medya hesaplarının güçlendirilmesinin önemine işaret etti. Üzen, gazetecilerin kendi kitlelerini büyütmesi ve daha geniş kesimlere ulaşması gerektiğini belirterek, yasaklama yerine rekabetin güçlendirilmesini savundu.

KGK: Gazeteciliğin kurtuluşu meslek birliği yasasıdır

BİK VE GOOGLE ARASINDAKİ ÖLÇÜM FARKI GÜNDEMDE

İnternet Gazeteciler Federasyonu Başkanı Mesut Demir, toplantıda Basın İlan Kurumu'nun dijital ölçüm sistemi üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Mesut Demir'in sunumunun ardından Tolga Yenigün, META platformuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KGK: Gazeteciliğin kurtuluşu meslek birliği yasasıdır

MEHMET ALİ DİM: HERKES GAZETECİ OLDU

Toplantıların sonunda değerlendirmelerde bulunan KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, yerel medyanın ve Anadolu gazetecilerinin ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığını belirtti. Sorunların çözümü için ilgili kurumlarla çok sayıda görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Dim, yerel medyanın ayakta kalmasında yerel yönetimlerin önemli rol oynadığını söyledi. Meslek Birliği Yasası'nın gazeteciliğin bağımsızlığını ve mesleki itibarını koruyacağını dile getiren Dim, geçmişte bu yöndeki girişimlerin özgürlüklerin kısıtlanacağı gerekçesiyle eleştirildiğini hatırlattı. Gazetecilerin mesleki örgütlenme yoluyla kendi standartlarını belirlemesi gerektiğini kaydeden Dim, avukatlık mesleğinde olduğu gibi gazeteciliğin de bağımsız bir meslek örgütlenmesine kavuşmasının önemine dikkat çekti.

KGK: Gazeteciliğin kurtuluşu meslek birliği yasasıdır

TOPLANTILARIMIZDA SİYASET KONUŞULMAZ

KGK'nın farklı siyasi görüşlerden gazetecileri aynı çatı altında buluşturan bir sivil toplum kuruluşu olduğunu vurgulayan Dim, konsey toplantılarında siyasi tartışmalara yer vermediklerini söyledi. Gazetecilere yönelik adli süreçler ve tutuklamaların meslek camiasında üzüntü yarattığını belirten Dim, bu gelişmeler karşısında yapılan açıklamaların zaman zaman daha sert tepkilere neden olabildiğini ifade etti.

KGK: Gazeteciliğin kurtuluşu meslek birliği yasasıdır

MAYISTA TOKAT’TAYIZ

KGK Yerel Medya Meclis Başkanı İsrafil Avcı, yerel medya meclisinin geleneksel başkanlar toplantısının mayıs ayının ilk haftasında Tokat'ta gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı. Toplantıda yerel ve dijital medyanın sorunlarının ele alınacağını belirten Avcı, Ankara'da daha önce düzenlenen toplantıda 48 il temsilcisinin katılımıyla Meslek Yasası konusunda önemli kararlar alındığını hatırlattı. Bu toplantıda oluşturulan komisyonun çalışmalarını tamamladığını ve hazırlanan dosyanın KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim tarafından Iğdır'da Adalet Bakanı'na sunulduğunu belirten Avcı, yasal düzenleme konusunda girişimlerin devam edeceğini söyledi.

KGK: Gazeteciliğin kurtuluşu meslek birliği yasasıdır

YAYGIN MEDYA

Yaygın Medya Meclis Başkanı Özgenur Reyhan Güler, toplantıda medyanın ekonomik sürdürülebilirliği, reklam gelirleri, yayıncılık maliyetleri, editoryal bağımsızlık, resmi ilanlar ve dijital platformların sektöre etkilerinin ele alındığını söyledi. Reklam dağılımındaki adaletsizlik ve abonelik sistemlerinin yanı sıra gazetecilerin çalışma koşulları, iş güvencesi, özlük hakları ve gelecek kaygılarının da gündeme geldiğini belirten Güler, iletişim fakültesi öğrencilerinin staj ve istihdam konusunda yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Basın kartına erişimde yaşanan güçlükler, dezenformasyon, etik sorunlar ve çıkar amaçlı yayıncılık faaliyetlerinin de değerlendirildiğini aktaran Güler, gazetecilik etik ilkelerini içeren ortak bir deklarasyon hazırlanması fikrinin ortaya çıktığını söyledi. Gazetecilere yönelik hukuki süreçlerde mesleki dayanışmanın önemini vurgulayan Güler, gazetecilerin görevlerini yerine getirirken karşılaştıkları adli süreçlere karşı ortak bir tutum geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

KGK: Gazeteciliğin kurtuluşu meslek birliği yasasıdır

DIŞ MEDYA

Dış Medya Meclis Başkanı Elşad Eyvazlı ise uluslararası haber iş birliklerinin geliştirilmesi üzerinde durduklarını belirterek, farklı ülkelerde ortak toplantılar düzenlenmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. 32 ülke temsilcisinin de katıldığı toplantıda diaspora gazeteciliğinin yaşadığı sorunlar üzerine KGK Birleşik Krallık Temsilcisi Vatan Öz bir konuşma yaptı. Devletin diaspora medyasına destek vermesi gerektiğini belirten Öz, “Giderek tükeniyoruz. Sesimiz kesilirse bu ülkemizin de aleyhine olur” dedi.

KGK: Gazeteciliğin kurtuluşu meslek birliği yasasıdır

MEDYA ÇALIŞTAYI

KGK Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan'ın koordinasyonunda gerçekleştirilen Medya Çalıştayı, yapay zekâ, dijital dönüşüm, sosyal medya, SEO uygulamaları, mesleki formasyon, evrensel gazetecilik ilkeleri ve medya hukuku başlıklarında yapılan sunumlarla gerçekleşti. Eraslan’ın sunumu ve moderatörlüğünde yapılan çalıştayda Prof. Dr. Asım Egemen Yılmaz, Avukat Atilla Diler ve SEO uzmanı Ulaş Odabaş tarafından sunumlar ilgiyle takip edildi. Son bölümde soru cevap yapıldı.

KGK: Gazeteciliğin kurtuluşu meslek birliği yasasıdır

“YASA İÇİN ÇABA GÖSTERELİM”

Buluşma kapsamında gerçekleştirilen meclis toplantılarında ve çalıştayda gazetecilik mesleğinin güncel sorunları farklı boyutlarıyla ele alınırken, Meslek Birliği Yasası'nın hayata geçirilmesi, yerel medyanın güçlendirilmesi, dijital yayıncılıkta adil rekabetin sağlanması ve uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi konusunda ortak çalışma iradesi öne çıktı.

KGK: Gazeteciliğin kurtuluşu meslek birliği yasasıdır
KGK: Gazeteciliğin kurtuluşu meslek birliği yasasıdır
KGK: Gazeteciliğin kurtuluşu meslek birliği yasasıdır
AlanyaMedyaSon Dakika

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