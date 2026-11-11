Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan COP31 Liderler Zirvesi\'nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 Liderler Zirvesi'nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktırGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
COP31 Liderler Zirvesi Açılış Programı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son birkaç gündür acıtıca haberler geliyor. Barınaklar sular altında kaldı. Yüzbinlerce Gazzeli kardeşlerimiz, çocuklar bu kış koşullarında anne babasız hayatta kalma mücadelesi veriyor. Bu tabloyu gören bilen hiç kimse sorumluluktan kaçamaz. Gazzeli çocukların dramı üzerinden güç gösterisi yapmak zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır" dedi.
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