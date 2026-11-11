Çin\'in dansçı robotu Antalya\'da düzenlenen COP 31 zirvesinde hünerlerini sergiledi

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen COP31 İklim Zirvesi, dünya liderlerinin iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik mesajlarının yanı sıra teknolojik gösterilere de sahne oluyor. Zirvede Çin delegasyonunun standında tanıtılan yapay zeka destekli robot, gerçekleştirdiği gösteriyle ziyaretçilerin ilgisini çekti.

GELENEKSEL KIYAFETLERLE DANS ETTİ

Çin delegasyonunun standında sergilenen robota geleneksel Çin kıyafetleri giydirildi. Robot, Çin kültürüne özgü dans figürlerini sergilerken hareketleriyle ziyaretçilerin dikkatini çekti.

Gösteri sırasında dans hareketlerinin yanı sıra Çin dövüş sanatlarına özgü figürleri de uygulayan robot, geleneksel kültür ile modern teknolojiyi bir araya getirdi.

DÖVÜŞ SANATLARINDAKİ HAREKETLERİ DE SERGİLEDİ

Robotun gösterisi yalnızca dansla sınırlı kalmadı. Çin'in geleneksel dövüş sanatı Kung Fu'ya özgü hareketleri de sergileyen robot, ziyaretçilere el salladı ve bazı katılımcılarla tokalaştı. Gösteriyi izleyenler, robotun performansını cep telefonlarıyla kaydetti.

ÇİN STANDINDA TEKNOLOJİ VE KÜLTÜR BİR ARADA

COP31 kapsamında kurulan ülke stantlarında farklı ülkelerin kültürel değerleri ve teknolojik yenilikleri tanıtılıyor. Çin delegasyonu da geleneksel kıyafetler giydirilen insansı robotla hem kültürel mirasını hem de robotik teknolojilerini ziyaretçilere sundu.

9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenen zirvede iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik görüşmeler devam ederken, Çin'in dansçı robotu organizasyonun dikkat çeken gösterilerinden biri oldu.