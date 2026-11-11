Yapıcıoğlu\'ndan COP31\'de "vahşi kapitalizm" çıkışı! "Suçu ineklere atmak kurnazlıktır"

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, iklim krizine ilişkin değerlendirmelerinde dünyayı kirletenlerin sıradan insanlar değil, sınırsız tüketim peşindeki büyük şirketler olduğunu öne sürdü. Yapıcıoğlu, tabiatın gelecek nesillere bırakılması gereken bir emanet olduğunu vurguladı.

“MÜLKÜN SAHİBİ ALLAH’TIR”

Haberler.com’da Serpin Alparslan’ın sunduğu Rotamız Ekonomi canlı yayınında, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur’un sorularını yanıtlayan Yapıcıoğlu, sorunun bakış açısından kaynaklandığını söyledi. İnsanın kendisini kainatın sahibi olarak gördüğünde ona dilediği gibi tasarruf etmeye kalkıştığını belirten Yapıcıoğlu, “Bizim inancımızda mülk Allah’ındır. Mülkün sahibi Allah’tır. İnsanın o mülkü tasarruf etmeye ihtiyacı var ama emanetçidir. Yani bize dedelerimizden kalan bir miras değil. Bizim gelecek nesillerimize tertemiz bir şekilde aktarmamız gereken bir emanettir” ifadelerini kullandı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu (sağda) ve Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur (sağda)

“İSRAF KESİN OLARAK HARAMDIR”

Tabiatın yalnızca bugün yaşayanların değil gelecek nesillerin de hakkı olduğunu belirten Yapıcıoğlu, kaynakların sınırsız şekilde tüketilemeyeceğini, havanın, suyun ve toprağın kirletilemeyeceğini kaydetti. Üretilen ürünlerin fiyat düşmesin diye stoklanmasına ve çöpe dökülmesine tepki gösteren Yapıcıoğlu, “Böyle bir hakkınız yok. Bunların hepsi israftır ve bunlar kesin olarak bizim inancımızda haramdır” dedi.

“İNSANOĞLU HIRSLARINDAN DOLAYI DENGEYİ BOZUYOR”

Yaratılışta mükemmel bir denge ve ilahi bir nizam bulunduğunu dile getiren Yapıcıoğlu, “Ama insanoğlu oraya müdahale ettiğinde hırslarından dolayı o dengeyi bozuyor. O dengeyi bozunca bu sefer başına türlü türlü felaketler, türlü türlü musibetler geliyor” diye konuştu. Sel, kuraklık, orman yangınları ve toprak kirliliğini örnek veren Yapıcıoğlu, “Zehir soluyoruz, zehir yiyoruz, zehir içiyoruz. Kendi kendimizi cezalandırıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“İSLAM İNSANIN TABİATLA İLİŞKİSİNİ DE DÜZENLER”

İslam’ın yalnızca kul ile Allah arasındaki ilişkiyi düzenlemediğini belirten Yapıcıoğlu, dinin aynı zamanda insanın toplumla ve tabiatla ilişkisine dair temel bir çerçeve çizdiğini ifade etti. Yapıcıoğlu, partisinin programının “Cenab-ı Allah dünya ve içindekileri insan için yaratmıştır” cümlesiyle başladığını aktardı.

“DÜNYAYI KİRLETEN BİRKAÇ KAPİTALİST ŞİRKET Mİ?”

Bakış açısı değişmeden ve doğaya zarar verenlere yaptırım getirilmeden çevre korumasının sonuç vermeyeceğini savunan Yapıcıoğlu, “Şu anda dünyayı kirleten gerçekten milyarlarca insan mı yoksa birkaç kapitalist şirket mi?” sorusunu yöneltti. Metan gazı salınımında ineklerin sorumlu tutulmasına ilişkin tartışmalara da tepki gösteren Yapıcıoğlu, bunların “çaldıkları minareye kılıf uydurma çabaları” olduğunu ileri sürdü.

“KAYNAKLAR BÜTÜN İHTİYAÇLARA YETECEK KADAR”

İktisat biliminin “ihtiyaçlar sınırsız, kaynaklar kıttır” yaklaşımına karşı çıkan Yapıcıoğlu, “Hayır, kaynaklar kıt değil. Kaynaklar bütün ihtiyaçlara yetecek kadardır. Ama birilerinin gözü doymuyor” dedi. Hz. Ali’nin, dünyanın bir köşesinde açlık çeken biri varsa başka bir köşesinde fazla tüketen ya da stoklayan birinin bulunduğunu ifade eden sözünü hatırlatan Yapıcıoğlu, birileri başkalarının rızkını çalmasa kimsenin aç kalmayacağını savundu.

GAZZE’YE DİKKAT ÇEKTİ

Çevre tartışmalarında Gazze’nin de konuşulması gerektiğini belirten Yapıcıoğlu, bölgede yeşil alan, temiz hava, temiz su ve yeterli gıda kalmadığını öne sürdü. Gazze’ye 100 bin tonun üzerinde bomba atıldığını iddia eden Yapıcıoğlu, gıda yüklü kamyonların sınırda bekletildiğini ve en az 28 bin çocuğun ağır bir açlık kriziyle karşı karşıya olduğunu ileri sürdü. Yapıcıoğlu, son yağışlarda 70 bin çadırın su altında kaldığını, 3'ü çocuk, 1'i kadın 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

“BİZ BUNLARI YUTMUYORUZ”

Gazze’deki tablonun insan eliyle oluşturulan felaketlerin en korkuncu olduğunu savunan Yapıcıoğlu, “Bu göz önündeyken suçu birilerine, fertlere, sıradan insanlara ya da hayvanlara atmak kurnazlıktır. Biz bunları yutmuyoruz, yutmayacağız da. Biz insanlığın uyanmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı. Sınırsız tüketim peşindeki kesimlere karşı bir tepki oluşması gerektiğini belirten Yapıcıoğlu, “Durdurulmazsa şayet yarın bugünden daha kötü olacak” dedi.

“KATILMAMIZ HER GÖRÜŞÜ ALKIŞLADIĞIMIZ ANLAMINA GELMESİN”

COP31'e katılımına ilişkin de değerlendirmede bulunan Yapıcıoğlu, gittikleri her yerde doğruları söylediklerini belirtti. Zirvede Filistin standını ziyaret ederek buradaki deftere duygularını yazdığını aktaran Yapıcıoğlu, “Buraya geldik diye burada yapılacak olan her şeye ya da buraya katılan herkesin görüşlerine katılıyoruz ya da onları alkışlıyoruz anlamı çıkmasın” diye konuştu.