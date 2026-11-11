Rum lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı von der Leyen'e şikayet etti - Son Dakika
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Rum lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı von der Leyen'e şikayet etti

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Rum lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı von der Leyen\'e şikayet etti
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Rum lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı von der Leyen\'e şikayet etti
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Antalya'daki COP31 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılanmayan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, yaşananları Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e taşıdı. Rum liderin ikili görüşmede, "Cumhurbaşkanı Erdoğan beni karşılamadı" diyerek şikayette bulunduğu belirtildi. Erdoğan'ın karşılama alanında bulunmaması Rum yönetiminin de tepkisini çekmişti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen COP31 Liderler Zirvesi'nde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis'in karşılanmasıyla başlayan tartışmaya yeni bir gelişme eklendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini karşılamamasının ardından Hristodulidis, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Rum liderin görüşmede Erdoğan'ın karşılama törenindeki tutumundan şikayet ettiği aktarıldı.

ERDOĞAN'IN KARŞILAMAMASINI VON DER LEYEN'E ANLATTI

COP31 Liderler Zirvesi kapsamında Antalya'ya gelen Nikos Hristodulidis, resmi karşılama töreninin ardından Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi. İkili görüşmede zirvenin karşılama sürecini gündeme getiren Hristodulidis'in, "Cumhurbaşkanı Erdoğan beni karşılamadı" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Rum liderin şikayeti, Erdoğan'ın kendisini karşılamamasının ardından yaşanan diplomatik tartışmaların yeni bir aşaması oldu. Von der Leyen'in Hristodulidis'in sözlerine nasıl karşılık verdiğine ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Rum lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı von der Leyen'e şikayet etti

DİĞER LİDERLERİ ERDOĞAN KARŞILAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi kapsamında Antalya'ya gelen devlet ve hükümet başkanlarını BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile birlikte karşıladı. Liderlerle tokalaşan Erdoğan, konuklarla hatıra fotoğrafları çektirdi.

Ancak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis'in gelişi sırasında Erdoğan karşılama alanında bulunmadı. Hristodulidis'i yalnızca BM Genel Sekreteri Guterres karşılarken, ikili tokalaşarak kameralar karşısında fotoğraf çektirdi.

Kıbrıs basınında yer alan haberlere göre Erdoğan, Rum liderin gelişinden önce karşılama alanından ayrılmıştı. Türk makamlarından bu duruma ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

RUM YÖNETİMİNDEN TEPKİ GELMİŞTİ

Erdoğan'ın Hristodulidis'i karşılamaması Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde tepkiye neden olmuştu. Rum hükümeti sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, Erdoğan'ın karşılama alanından ayrılmasını eleştirerek bu davranışı Birleşmiş Milletlere yönelik bir saygısızlık olarak nitelendirmişti.

Rum yönetiminin açıklamasının ardından Hristodulidis'in konuyu Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen'e taşıması, zirvede yaşanan karşılama tartışmasını yeniden gündeme getirdi.

Rum lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı von der Leyen'e şikayet etti

KKTC CUMHURBAŞKANI ERHÜRMAN'I İSE ERDOĞAN KARŞILADI

Zirvede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın karşılanması sırasında ise farklı bir görüntü ortaya çıkmıştı. Erhürman'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılarken, BM Genel Sekreteri Guterres'in o sırada karşılama alanında bulunmadığı belirtilmişti.

Böylece KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Hristodulidis'in karşılanma biçimleri arasındaki farklılık, Antalya'daki zirvenin diplomatik gündeminde öne çıktı.

COP31'DE DÜNYA LİDERLERİ ANTALYA'DA

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenen COP31 kapsamında Liderler Zirvesi, 11-12 Kasım tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğindeki zirvede devlet ve hükümet başkanları, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik ulusal hedeflerini açıklıyor.

Zirvenin gündeminde temiz enerjiye geçiş, iklim finansmanı, sürdürülebilir kalkınma ve Paris Anlaşması'nın uygulanmasının hızlandırılması gibi konular bulunuyor. Antalya'daki organizasyon, iklim müzakerelerinin yanı sıra liderler arasındaki diplomatik temaslara da ev sahipliği yapıyor.

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