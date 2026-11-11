Bakan Göktaş'ın elinin havada kaldığı an! - Son Dakika
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Bakan Göktaş'ın elinin havada kaldığı an!

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Bakan Göktaş\'ın elinin havada kaldığı an!
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12 yorum
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Bakan Göktaş\'ın elinin havada kaldığı an!
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2027 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde dikkat çeken anlar yaşandı. Salona girerek katılımcılarla tek tek selamlaşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın uzattığı eli, Yeni Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya sıkmadı. Bakan Göktaş'ın elinin havada kaldığı anlar kameralara yansıdı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2027 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan komisyonda Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, bütçe sunumunu gerçekleştirmek üzere salona geldi.

BAKAN GÖKTAŞ'IN ELİ HAVADA KALDI

Komisyon salonuna girişinin ardından katılımcılarla tek tek selamlaşan Bakan Göktaş, Yeni Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya'ya da elini uzattı. Ancak Kaya, Bakan Göktaş'ın elini sıkmadı. Göktaş'ın elinin havada kaldığı anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Okurların en beğendiği yorum

“Aile terbiyesi önemli”

Tüm yorumlar (12)
Mahinur Özdemir GöktaşYeni PartiPolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (12)

  • Black Black:
    Aile terbiyesi önemli 8 12
    128547Ab& 128547Ab&:
    Hemen Eko ya Ordan da Kara Gül e gönderin 0 0
  • Serkan arda Serkan arda:
    Saygisiz ne olcak 7 7
  • 1gerceklerinsesi 1gerceklerinsesi:
    yeni parti kadın kolları başkanı kim 6 4
  • Hamit Gündoğdu Hamit Gündoğdu:
    Siyaset üretme sanatıdır ama politika ise yalan söyleme ile ilgilidir ve buda böyle bir durum...yani politik olup eli sıkması gerekirdi... 4 3
  • Ahmed Yıldız Ahmed Yıldız:
    gündeme gelmeye yönelik bir hareket olup yakında tabela partisine dönüşecek olan gereksiz partinin ve onun üyelerinin son çırpınışlarıdır, Bakanı veya hükümeti savunduğumdan değil, yapılan hareket alçaklıktır. 3 2
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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