Eğlence mekanına silahlı saldırı! Gencecik adamı hayattan kopardılar

İstanbul Beşiktaş’ta bir eğlence mekanına motosikletle gelen 2 kişinin açtığı ateş sonucu 24 yaşındaki Umut Andık hayatını kaybetti. Kaçan şüpheliler, saldırıdan yaklaşık 3,5 saat sonra yakalandı.

KAPIDA BEKLERKEN VURULDU

Kuruçeşme Mahallesi’nde saat 03.50 sıralarında yaşanan olayda, bir eğlence mekanının önünden motosikletle geçen 2 kişiden biri mekana silahla ateş açtı. Saldırıda mekanın kapısında bekleyen Umut Andık, başına isabet eden mermiyle ağır yaralandı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ulus’taki özel bir hastaneye kaldırılan Andık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, eğlence mekanının merdivenlerine 2 merminin isabet ettiğini belirledi.

ÇALINTI MOTOSİKLETİ TERK EDİP KAÇTILAR

Saldırının ardından Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polisin çalışmasında, şüphelilerin kaçarken kullandıkları 34 NHN 414 plakalı motosikleti Beşiktaş’ın Arnavutköy Mahallesi’nde terk ettikleri belirlendi. Motosikletin 1 Kasım’da Esenler’den çalındığı tespit edildi. Bunun üzerine şüphelilerin kaçış güzergahını belirleyen ekipler, bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

DRONLA ARANDILAR, ÇALILARIN ALTINDA YAKALANDILAR

Ekiplerin dron desteğiyle havadan ve karadan sürdürdüğü çalışmalarda, şüphelilerin bir koruya kaçtıkları belirlendi. Bölgede önlem alan ekipler arama yaptı. Saldırıdan yaklaşık 3,5 saat sonra, motosikleti kullandığı belirlenen Yenay Z. ile silahla ateş ettiği ileri sürülen suça sürüklenen çocuk M.O., çalıların altına saklanmış halde yakalandı.

3'ER SUÇ KAYDI ÇIKTI

Her 2 şüphelinin de 3'er suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin olayda kullandığı ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.