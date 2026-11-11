Arda Güler\'in bu fotoğrafı gerçek mi? Soyunma odasında ilginç an

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, bu kez futbol sahalarının dışında ortaya çıkan bir görüntüyle dikkat çekti. İspanyol devinin soyunma odasında çekildiği öne sürülen fotoğrafta, Arda Güler'in takım arkadaşlarına imamlık yaptığı iddia edildi. Görüntü, gerçek olup olmadığı konusunda farklı yorumları beraberinde getirdi.

ARDA GÜLER'İN İMAMLIK YAPTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Söz konusu fotoğrafta Arda Güler'in kırmızı bir seccade üzerinde ön safta durduğu, arkasındaki futbolcuların ise farklı renklerdeki seccadelerde namaz kılma pozisyonunda bulunduğu görülüyor.

KİMİ GERÇEK DEDİ, KİMİ YAPAY ZEKA

Fotoğrafı görenler arasında farklı görüşler ortaya çıktı. Bazı kullanıcılar görüntünün gerçek olduğunu düşünerek Arda Güler'in takım arkadaşlarıyla namaz kıldığı yorumunu yaparken bazıları ise fotoğrafın yapay zeka teknolojisiyle oluşturulduğunu savundu. Özellikle soyunma odasında futbolcuların seccadeler üzerinde yer aldığı görüntü, fotoğrafın gerçekliğine ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi.