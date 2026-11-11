Arda Güler'in bu fotoğrafı gerçek mi? Soyunma odasında ilginç an - Son Dakika
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Arda Güler'in bu fotoğrafı gerçek mi? Soyunma odasında ilginç an

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Arda Güler\'in bu fotoğrafı gerçek mi? Soyunma odasında ilginç an
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8 yorum

Real Madrid'in milli yıldızı Arda Güler'in soyunma odasında takım arkadaşlarına namaz kıldırdığı iddiasıyla ortaya çıkan fotoğraf farklı yorumlara neden oldu. Görüntünün gerçek olduğunu düşünenlerin yanı sıra yapay zekayla oluşturulduğunu savunanlar da oldu.

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, bu kez futbol sahalarının dışında ortaya çıkan bir görüntüyle dikkat çekti. İspanyol devinin soyunma odasında çekildiği öne sürülen fotoğrafta, Arda Güler'in takım arkadaşlarına imamlık yaptığı iddia edildi. Görüntü, gerçek olup olmadığı konusunda farklı yorumları beraberinde getirdi.

ARDA GÜLER'İN İMAMLIK YAPTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Söz konusu fotoğrafta Arda Güler'in kırmızı bir seccade üzerinde ön safta durduğu, arkasındaki futbolcuların ise farklı renklerdeki seccadelerde namaz kılma pozisyonunda bulunduğu görülüyor.

Arda Güler'in bu fotoğrafı gerçek mi? Soyunma odasında ilginç an

KİMİ GERÇEK DEDİ, KİMİ YAPAY ZEKA

Fotoğrafı görenler arasında farklı görüşler ortaya çıktı. Bazı kullanıcılar görüntünün gerçek olduğunu düşünerek Arda Güler'in takım arkadaşlarıyla namaz kıldığı yorumunu yaparken bazıları ise fotoğrafın yapay zeka teknolojisiyle oluşturulduğunu savundu. Özellikle soyunma odasında futbolcuların seccadeler üzerinde yer aldığı görüntü, fotoğrafın gerçekliğine ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi.

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Okurların en beğendiği yorum

“İnşallah gerçektir bu görüntüye ne İspanyol taraftarları nede başkası kızar gene bizim içimizden düşmanlar çıkar.”

Tüm yorumlar (8)
Real MadridYapay ZekaYapay ZekaArda GülerSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (8)

  • mekarak3.8 mekarak3.8:
    İnşallah gerçektir bu görüntüye ne İspanyol taraftarları nede başkası kızar gene bizim içimizden düşmanlar çıkar. 11 1
  • Zeki Anti Zeki Anti:
    Yapay zeka olduğu o kadar belli ki, kaldı ki erkekler böyle mi ellerini bağlıyor biraz daha yukarıda bağlasınlar kadınlar gibi olurlar. Hepsi de aynı yerde elini bağlamış.. Yine Arda hayranı birinin yaptığı saçmalık.. 3 3
  • Gerçekacıdır Gerçekacıdır:
    Gerçek değil çünkü futbolcuların hepsinin de elini aynı tarz aynı şekil ve aynı noktada birleştirmiş olması imkansız. Türkiye de özellikle el göbek deliği altında bağlanır. 2 3
  • Oktay Karadeniz Oktay Karadeniz:
    Haber kanalı kimlere emanet dedikodu ve tecavüz haberleri yapan bir kişi nasıl bu konumda oturabilir .haber ve yayıncılık alanında çalışanlar Türkiye'nin geldiği durumu özetler gibi .. 0 2
  • Ramazan Gümüş Ramazan Gümüş:
    Arda Güler in normalde namaz kıldığını biliyor musunuz... cevap burada 2 0
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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