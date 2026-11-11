Güllü soruşturmasında yeni gelişme! Tanık olarak ifade verdi, sanık olacak - Son Dakika
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Güllü soruşturmasında yeni gelişme! Tanık olarak ifade verdi, sanık olacak

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Güllü soruşturmasında yeni gelişme! Tanık olarak ifade verdi, sanık olacak
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Güllü soruşturmasında yeni gelişme! Tanık olarak ifade verdi, sanık olacak
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Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Olay gecesi evde bulunan Sultan Nur Ulu'nun, iki ay içinde ifadesini değiştirmesi üzerine hakkında yalan tanıklık suçundan işlem başlatıldı. Daha önce iki kez yeminli tanık olarak dinlenen Ulu, bu kez sanık sıfatıyla yargılanacak.

Şarkıcı Güllü'nün hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, olay gecesi yanında bulunan Sultan Nur Ulu'nun verdiği ifadeler yeniden incelemeye alındı. Ulu'nun ilk iki ifadesiyle daha sonra anlattıkları arasındaki çelişkiler, hakkında yeni bir hukuki sürecin başlatılmasına neden oldu.

İLK İKİ İFADESİNDE DÜŞÜŞ ANINI GÖRMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

ATV Haber'de yer alan bilgilere göre Sultan Nur Ulu, 3 ve 24 Ekim 2025 tarihlerinde yeminli tanık sıfatıyla verdiği ifadelerde Güllü'nün düşüş anını görmediğini söyledi. Ulu, olay sırasında aynaya baktığını belirterek düşüşün nasıl gerçekleştiğine tanıklık etmediğini ifade etti.

Ancak yaklaşık iki ay sonra ifadesini değiştiren Ulu, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini öldürdüğünü öne sürdü. Ulu'nun önceki anlatımlarından farklı yöndeki bu iddiası, dosyadaki konumunu da değiştirdi.

TANIK OLARAK DİNLENDİ, SANIK OLACAK

Savcılık, Ulu'nun ilk iki yeminli ifadesinin gerçeği yansıtmadığı kanaatine vardı. Bu değerlendirme üzerine Ulu hakkında yalan tanıklık suçundan cezalandırılması talebiyle işlem başlatıldı.

Böylece Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada daha önce tanık olarak dinlenen Sultan Nur Ulu'nun, yalan tanıklık suçlamasıyla sanık sıfatıyla yargılanmasının önü açıldı.

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    Yorumlar (1)

  • Rick Ricco Rick Ricco:
    Bu olay kabak tadi vermeye basladi. Haber yapmakdan vaz gecin artik 1 0 Yanıtla
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