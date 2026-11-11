Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şara'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şara'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Şara\'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Şara\'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında COP31 Liderler Zirvesi'nde dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Erdoğan, Şara'ya Arapça "Keyfe Suriye?" (Suriye nasıl?) diye sordu. Şara ise Erdoğan'ın sorusuna tebessüm ederek "Elhamdülillah" yanıtını verdi.

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında dünya liderleri bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Antalya EXPO Merkezi'nde gerçekleştirilen Liderler Zirvesi'ne 102 ülkenin devlet ve hükümet başkanları katıldı. Zirvede Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında yaşanan kısa diyalog dikkat çekti.

ERDOĞAN LİDERLERİ TEK TEK KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye katılan devlet ve hükümet başkanlarını Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile birlikte karşıladı. Liderlerle tek tek selamlaşan Erdoğan, konuklarıyla kısa sohbetler gerçekleştirdi. Zirveye katılan isimler arasında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şara'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu

"KEYFE SURİYE?"

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı karşılayan Erdoğan, kendisine Arapça olarak Suriye'deki son durumu sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Keyfe Suriye?" (Suriye nasıl?) sorusu üzerine Şara tebessüm etti.

ŞARA'DAN "ELHAMDÜLİLLAH" YANITI

Erdoğan'ın sorusuna "Elhamdülillah" diyerek karşılık veren Şara'nın kısa yanıtı dikkat çekti. İki lider arasında yaşanan samimi diyalog, zirvenin karşılama törenine yansıyan anlardan biri oldu.

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