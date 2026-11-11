Eren Elmalı hayranını kırmadı! Herkes aynı yorumu yaptı

Galatasaray'ın başarılı sol beki Eren Elmalı, bu kez saha dışındaki sempatik tavırlarıyla dikkat çekti. Milli futbolcu, karşılaştığı bir hayranının birlikte fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmeyerek genç kadınla objektiflere poz verdi. İkilinin birlikte çekilen fotoğraflarında samimi ve neşeli halleri dikkat çekti.

HAYRANININ MUTLULUĞU YÜZÜNE YANSIDI

Eren Elmalı ile yan yana gelen genç kadın, yıldız futbolcuyla fotoğraf çektirmenin mutluluğunu yaşadı. İkilinin gülümseyerek poz verdiği karelerde Eren Elmalı'nın rahat ve sıcak kanlı tavırları öne çıktı.

"EREN NE KADAR SICAK KANLI VE SAMİMİ"

Fotoğrafları gören sosyal medya kullanıcıları, Eren Elmalı'nın hayranına gösterdiği yakın ilgiyi olumlu karşıladı. Bazı kullanıcılar futbolcunun ne kadar sıcak kanlı ve samimi olduğuna dikkat çekerken bazıları da genç kadının yaşadığı mutluluğu yorumladı. Eren Elmalı'nın fotoğraf isteğini geri çevirmemesi ve hayranıyla içten şekilde poz vermesi, futbolseverlerin beğenisini kazandı.