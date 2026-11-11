Eren Elmalı hayranını kırmadı! Herkes aynı yorumu yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Eren Elmalı hayranını kırmadı! Herkes aynı yorumu yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eren Elmalı hayranını kırmadı! Herkes aynı yorumu yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
2 yorum

Galatasaray'ın milli futbolcusu Eren Elmalı, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen bir hayranını kırmadı. Genç kadınla objektif karşısına geçen yıldız futbolcunun samimi tavırları dikkat çekti. Fotoğraflarda hayranının mutluluğu yüzüne yansırken, sosyal medya kullanıcıları da Eren Elmalı'nın sıcak kanlı davranışını övgü dolu sözlerle yorumladı.

Galatasaray'ın başarılı sol beki Eren Elmalı, bu kez saha dışındaki sempatik tavırlarıyla dikkat çekti. Milli futbolcu, karşılaştığı bir hayranının birlikte fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmeyerek genç kadınla objektiflere poz verdi. İkilinin birlikte çekilen fotoğraflarında samimi ve neşeli halleri dikkat çekti.

HAYRANININ MUTLULUĞU YÜZÜNE YANSIDI

Eren Elmalı ile yan yana gelen genç kadın, yıldız futbolcuyla fotoğraf çektirmenin mutluluğunu yaşadı. İkilinin gülümseyerek poz verdiği karelerde Eren Elmalı'nın rahat ve sıcak kanlı tavırları öne çıktı. 

"EREN NE KADAR SICAK KANLI VE SAMİMİ"

Fotoğrafları gören sosyal medya kullanıcıları, Eren Elmalı'nın hayranına gösterdiği yakın ilgiyi olumlu karşıladı. Bazı kullanıcılar futbolcunun ne kadar sıcak kanlı ve samimi olduğuna dikkat çekerken bazıları da genç kadının yaşadığı mutluluğu yorumladı. Eren Elmalı'nın fotoğraf isteğini geri çevirmemesi ve hayranıyla içten şekilde poz vermesi, futbolseverlerin beğenisini kazandı.

Eren Elmalı hayranını kırmadı! Herkes aynı yorumu yaptı
Eren Elmalı hayranını kırmadı! Herkes aynı yorumu yaptı
Sosyal MedyaEren ElmalıGalatasarayMedyaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (2)

  • Allround Consultancy 020 Allround Consultancy 020:
    Kiz cok sempatik ve sirin birisine benziyor, egriye egri dogruya dogru, poz olarakta cokta yakismis gibi gorunuyor ama bence Eren Elmali cok gicik birisi, bu kiz daha iyisini hakediyor gibime geliyor. 0 0
  • Gerçekacıdır Gerçekacıdır:
    yakışmış bunu al 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 Kasım’da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı 10 Kasım'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
50 bin lirayı duyan koşuyor Kontenjanlar doldu, yer bulunamıyor 50 bin lirayı duyan koşuyor! Kontenjanlar doldu, yer bulunamıyor
Galatasaray’da 74 dakikaya mahkum oldu Şimdi yolcu Galatasaray'da 74 dakikaya mahkum oldu! Şimdi yolcu
Şahap Kavcıoğlu’nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı Şahap Kavcıoğlu'nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı
3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
Güllü soruşturmasında yeni gelişme Tanık olarak ifade verdi, sanık olacak Güllü soruşturmasında yeni gelişme! Tanık olarak ifade verdi, sanık olacak
Palandöken Kaymakamı’na saldıran köpeğin sahibi barınağı birbirine kattı: Pitbull’u alıp kaçtı Palandöken Kaymakamı'na saldıran köpeğin sahibi barınağı birbirine kattı: Pitbull'u alıp kaçtı
13:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya’da “COP31 Liderler Zirvesi Açılış Programı“nda konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da "COP31 Liderler Zirvesi Açılış Programı"nda konuşuyor
13:04
Emre Belözoğlu’ndan iddialı sözler: Galatasaray’ı geçeriz
Emre Belözoğlu'ndan iddialı sözler: Galatasaray'ı geçeriz
12:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şara’ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şara'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
12:12
Bakan Göktaş’ın elinin havada kaldığı an
Bakan Göktaş'ın elinin havada kaldığı an!
12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis’i karşılamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis'i karşılamadı
12:01
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
11:12
Şahap Kavcıoğlu’nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı
Şahap Kavcıoğlu'nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 14:02:49. #7.13#
SON DAKİKA: Eren Elmalı hayranını kırmadı! Herkes aynı yorumu yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android