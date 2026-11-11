Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın yanaklarından öptüğü kişi Katar Emiri\'nin oğlu çıktı

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen COP31 Liderler Zirvesi, dünya liderleri arasındaki dikkat çeken karşılaşmalara sahne oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar heyetini karşıladığı sırada yaşanan samimi anlar kameralara yansıdı. Erdoğan'ın bir konuğunun yüzünü iki eliyle tutarak yanaklarından öpmesi, karşıladığı kişinin kim olduğuna ilişkin merakı beraberinde getirdi.

YÜZÜNÜ İKİ ELİYLE TUTUP YANAKLARINDAN ÖPTÜ

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin COP31 Liderler Zirvesi'ne katılımı sırasında gerçekleşen karşılama töreninde, gri takım elbiseli bir kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaklaştı. Erdoğan, konuğunun yüzünü iki eliyle tutarak yanaklarından öptü. Karşısındaki kişi de Erdoğan'a sarılarak samimi selamlaşmaya karşılık verdi.

İkilinin bu anları kameralara yansırken, görüntülerde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de karşılama alanında bulunduğu görüldü.

ERDOĞAN'IN ÖPTÜĞÜ KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Karşılama törenindeki görüntülerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanaklarından öptüğü kişinin kim olduğu merak konusu oldu. Söz konusu kişinin, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin oğlu Şeyh Hamad bin Temim bin Hamad Al Sani olduğu öğrenildi.

Katar heyetiyle birlikte Antalya'ya gelen genç şeyhin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından böylesine samimi şekilde karşılanması, zirvenin dikkat çeken anları arasında yer aldı.

KATAR EMİRİ COP31 İÇİN ANTALYA'YA GELDİ

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Antalya'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Katar heyetini karşılarken, liderlerin ve beraberlerindeki heyet üyelerinin karşılanması sırasında samimi görüntüler ortaya çıktı.

Türkiye ile Katar arasındaki yakın diplomatik ilişkiler, iki ülke liderlerinin farklı platformlarda gerçekleştirdiği görüşmelerle sürerken, Erdoğan'ın Katar Emiri'nin oğluna yönelik sıcak karşılaması da dikkat çekti.

DÜNYA LİDERLERİ ANTALYA'DA BULUŞTU

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenen COP31 kapsamında Liderler Zirvesi, 11-12 Kasım tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, zirveye katılan devlet ve hükümet başkanlarını karşılıyor.

İklim değişikliğiyle mücadele, temiz enerjiye geçiş, iklim finansmanı ve sürdürülebilir kalkınma gibi başlıkların ele alındığı zirve, dünya liderleri arasındaki diplomatik temasların yanı sıra karşılama törenlerinde yaşanan dikkat çekici anlara da sahne oluyor.