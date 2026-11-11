Ümit Özat\'tan Arda Güler\'i kızdıracak sözler! Bin kere onu seçti

doğrucu davut:

bir lafa bakarım laf mı diye bir söz var ya... ya abicim ibrahimoviç gibi ingiliz ferdinand gibi, roma teknik direktörü gibi, real madridli guti gibi futbol efsaneleri arda ya burdan madride kadar övgü diziyor, bu yaşta böyle futbolcu görmedim dedi roma teknik direktörü. bu kalkmış boş boş konuşuyor.emre iyi olabilir ama arda dünya futbol tarihine girecek inşallah. madridde 4 senedir adamı tutmazlar yoksa. ve bu sene marca dahil tüm basın madridin en iyi oyuncusu diyor ardamıza