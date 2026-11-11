Ümit Özat'tan Arda Güler'i kızdıracak sözler! Bin kere onu seçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ümit Özat'tan Arda Güler'i kızdıracak sözler! Bin kere onu seçti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Ümit Özat\'tan Arda Güler\'i kızdıracak sözler! Bin kere onu seçti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
2 yorum
Haberin Videosunu İzleyin
Ümit Özat\'tan Arda Güler\'i kızdıracak sözler! Bin kere onu seçti
Haber Videosu

Eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat, Emre Belözoğlu ile Arda Güler arasında yaptığı karşılaştırmayla dikkat çekti. Arda Güler'i çok beğendiğini söyleyen Özat, futbolculuk açısından tercihini Emre Belözoğlu'ndan yana kullandı. Özat'ın, "Bin kere Emre Belözoğlu derim" sözleri tartışma konusu oldu.

Türk futbolunun tanınmış isimlerinden Ümit Özat, Real Madrid forması giyen Arda Güler ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nu karşılaştırdı. İki futbolcunun yeteneklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özat, Emre Belözoğlu'nun günümüzde futbol oynaması halinde çok yüksek bir piyasa değerine ulaşacağını savundu.

"REAL MADRID'DE 200 MİLYON EURO..."

Emre Belözoğlu'nun futbolculuk dönemindeki yeteneklerine övgüler yağdıran Ümit Özat, eski takım arkadaşının bugünkü futbol piyasasında çok yüksek bir değere sahip olacağını ileri sürdü.

Özat, "Emre Belözoğlu bugün futbolcu olsa Real Madrid'de 200 milyon euro..." ifadelerini kullanarak dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

"BİN KERE EMRE BELÖZOĞLU DERİM"

Ümit Özat, Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'i de değerlendirdi. Milli futbolcuyu çok beğendiğini vurgulayan Özat, iki isim arasında tercih yapması gerekirse Emre Belözoğlu'nu seçeceğini söyledi.

Özat, "Arda Güler'i çok beğeniyorum ama bugün, 'Emre mi, Arda mı?' desen futbolcu olarak bin kere Emre Belözoğlu derim." sözleriyle tercihini açıkça ortaya koydu.

SÖZLERİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

Ümit Özat'ın Arda Güler ile Emre Belözoğlu arasında yaptığı karşılaştırma, iki futbolcunun farklı dönemlerde ortaya koyduğu performansların yeniden tartışılmasına neden oldu. 

Emre BelözoğluReal MadridArda GülerÜmit ÖzatSözlerSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (2)

  • doğrucu davut doğrucu davut:
    bir lafa bakarım laf mı diye bir söz var ya... ya abicim ibrahimoviç gibi ingiliz ferdinand gibi, roma teknik direktörü gibi, real madridli guti gibi futbol efsaneleri arda ya burdan madride kadar övgü diziyor, bu yaşta böyle futbolcu görmedim dedi roma teknik direktörü. bu kalkmış boş boş konuşuyor.emre iyi olabilir ama arda dünya futbol tarihine girecek inşallah. madridde 4 senedir adamı tutmazlar yoksa. ve bu sene marca dahil tüm basın madridin en iyi oyuncusu diyor ardamıza 0 0
  • Murat Güler Murat Güler:
    Demekki zamanında Real Madrid farkedememis ondan almamış senin gibi zeki adamları yokmuş ekibinde töbe yarabbim töbe 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
400 ton üzümü satamayan çiftçi, bağlarını söküp yaktı 400 ton üzümü satamayan çiftçi, bağlarını söküp yaktı
Bakan Göktaş’ın elinin havada kaldığı an Bakan Göktaş'ın elinin havada kaldığı an!
COP31’de dikkat çeken an Erdoğan ile Lula sıkı sıkı kucaklaştı COP31'de dikkat çeken an! Erdoğan ile Lula sıkı sıkı kucaklaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şara’ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şara'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
Eşini 5 yerinden bıçaklayan adam cezaevinde öldü Eşini 5 yerinden bıçaklayan adam cezaevinde öldü
Üç kamu bankası tek çatı altında birleşiyor Yeni isimle hizmet verecekler Üç kamu bankası tek çatı altında birleşiyor! Yeni isimle hizmet verecekler
15:14
300 okul tahliye edildi Başbakan Meloni acil toplantı kararı aldı
300 okul tahliye edildi! Başbakan Meloni acil toplantı kararı aldı
15:07
Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı
Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı
14:40
Savcı Sayan’dan Kavcıoğlu’nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır
Savcı Sayan'dan Kavcıoğlu'nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır
14:24
Kadrodan çıkarıldı A Milli Takım’da sakatlık depremi
Kadrodan çıkarıldı! A Milli Takım'da sakatlık depremi
14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan COP31 Liderler Zirvesi’nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 Liderler Zirvesi'nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır
14:08
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
13:50
Fenerbahçe’de bomba takas Asensio’ya karşılık Lookman
Fenerbahçe'de bomba takas! Asensio'ya karşılık Lookman
13:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan COP31’de dünyaya çağrı: İnsanlık olarak evimizin tek bir çatısı vardır, o da gökyüzüdür
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31'de dünyaya çağrı: İnsanlık olarak evimizin tek bir çatısı vardır, o da gökyüzüdür
12:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şara’ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şara'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis’i karşılamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis'i karşılamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 15:31:45. #7.12#
SON DAKİKA: Ümit Özat'tan Arda Güler'i kızdıracak sözler! Bin kere onu seçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android