Serik'te iş yerine giden berber, COP31 için kapatılan yolda polis aracının altında kaldı - Son Dakika
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Serik'te iş yerine giden berber, COP31 için kapatılan yolda polis aracının altında kaldı

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Serik\'te iş yerine giden berber, COP31 için kapatılan yolda polis aracının altında kaldı
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Serik\'te iş yerine giden berber, COP31 için kapatılan yolda polis aracının altında kaldı
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Berberlik yapan 34 yaşındaki Adnan Taş, sabah saatlerinde Serik'te otobüsten indikten sonra COP31 zirvesi dolayısıyla trafiğe kapatılan yoldan karşıya geçmek isterken bir polis aracının çarpmasıyla yaşamını yitirdi. Yakınında üst geçit bulunan noktada meydana gelen kazayı jandarma inceliyor; Taş'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde COP31 nedeniyle trafiğe kapatılan yolu kullanarak karşıya geçmek isteyen yaya, polis aracının çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İŞ YERİNE GİDERKEN POLİS ARACI ÇARPTI

Kaza, sabah saat 06.30 sıralarında Serik ilçesi Yukarıkocayatak Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'da ikamet eden ve Yukarıkocayatak Mahallesi'nde berberlik yapan Adnan Taş (34) iş yerine gitmek için yola çıktı. Yolda otobüsten inen Taş, COP31 nedeniyle trafiğe kapalı olan yoldan karşıya geçmek istedi.

Yakın noktada üst geçit bulunan yolda yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen Taş'a bir polis aracı çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrolde Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Taş'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından önce Serik Devlet Hastanesi morguna, ardından otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili incelemeleri sürüyor.

Kaynak: İHA
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