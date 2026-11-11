İstanbul'un köklü şirketi zorda! 3 ay süre verildi - Son Dakika
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İstanbul'un köklü şirketi zorda! 3 ay süre verildi

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İstanbul\'un köklü şirketi zorda! 3 ay süre verildi
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İstanbul'da 1992 yılından bu yana kumaş yıkama, boyama ve terbiye alanında faaliyet gösteren Bteks İstanbul Tekstil ile grup şirketi ABM Global Baskı Tekstil konkordato talebinde bulundu. İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, iki şirket ve firma ortakları Bilal Kılıç ile Hatice Kılıç hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

Türk tekstil sektörünün köklü kuruluşlarından Bteks İstanbul Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret AŞ, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato yoluna başvurdu. Şirketle aynı bünyede faaliyet gösteren ABM Global Baskı Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. ile firma ortakları Bilal Kılıç ve Hatice Kılıç da mahkemeden konkordato kapsamında koruma talep etti.

MAHKEMEDEN 3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET

İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, 6 Kasım 2026 tarihinde verdiği kararla iki şirket ve firma ortakları hakkında 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti uygulanmasına hükmetti. Mahkeme, sürecin denetlenmesi amacıyla Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi Adnan Ay, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hayri Hakan Kıvanç ve Hukukçu Dr. Mehmet Fethi Şua'yı geçici konkordato komiseri olarak görevlendirdi.

Konkordato talebine itiraz etmek isteyen alacaklıların, ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkemeye başvurabilecekleri belirtildi.

1992 YILINDAN BU YANA FAALİYET GÖSTERİYOR

Temelleri 1992 yılında Kılıç Tekstil adıyla atılan şirket, 2010 yılından itibaren faaliyetlerini Bteks İstanbul markası altında sürdürdü. İstanbul'da 15 bin metrekarelik kapalı alana sahip tesisinde kumaş terbiye, yıkama ve boyama hizmetleri sunan firma, hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki hazır giyim markalarına üretim gerçekleştiriyordu.

Modern makine parkuru, Ar-Ge çalışmaları ve kalite yönetimiyle sektörde faaliyet gösteren şirketin mali sıkıntılar nedeniyle konkordato sürecine girmesi dikkat çekti.

Hatice KılıçBilal KılıçİstanbulTekstilEkonomiSon Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'un köklü şirketi zorda! 3 ay süre verildi - Son Dakika
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