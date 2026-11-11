7 gündür aranmadık yer bırakmadılar! 70 yaşındaki kadından acı haber geldi - Son Dakika
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7 gündür aranmadık yer bırakmadılar! 70 yaşındaki kadından acı haber geldi

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7 gündür aranmadık yer bırakmadılar! 70 yaşındaki kadından acı haber geldi
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Mersin’in Mut ilçesinde günlerdir kayıp olarak aranan 70 yaşındaki Alzheimer hastası Cennet Değirmen’in cansız bedeni bulundu. Jandarma, AFAD, AKUT ve İHA desteğiyle yürütülen arama çalışmalarında Değirmen’in cansız bedenine, kızının evine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki bir çalılıkta ulaşıldı. Değirmen’in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Mut’ta Alzheimer hastası Cennet Değirmen için sürdürülen arama çalışmaları acı haberle sonuçlandı. Ekipler, Değirmen’in cansız bedenini bu sabah buldu.

7 gündür aranmadık yer bırakmadılar! 70 yaşındaki kadından acı haber geldi

KIZININ EVİNDEN ÇIKTI

Kurtsuyu Mahallesi’nde yaşayan kızının evinden 6 Kasım gecesi çıktığı öğrenilen Alzheimer hastası Cennet Değirmen’den haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

7 gündür aranmadık yer bırakmadılar! 70 yaşındaki kadından acı haber geldi

HAVADAN VE KARADAN ARANDI

Arama çalışmalarına jandarma, AFAD, AKUT, Mut Orman İşletme Müdürlüğü ve off-road kulübü ekipleri katıldı. Çalışmalara havadan İnsansız Hava Aracı (İHA) ile de destek verildi.

7 gündür aranmadık yer bırakmadılar! 70 yaşındaki kadından acı haber geldi

1 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Ekipler, bu sabah Değirmen’in çıktığı eve yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki bir çalılıkta kadının cansız bedenine ulaştı. Değirmen’in cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

7 gündür aranmadık yer bırakmadılar! 70 yaşındaki kadından acı haber geldi
7 gündür aranmadık yer bırakmadılar! 70 yaşındaki kadından acı haber geldi
7 gündür aranmadık yer bırakmadılar! 70 yaşındaki kadından acı haber geldi
7 gündür aranmadık yer bırakmadılar! 70 yaşındaki kadından acı haber geldi
7 gündür aranmadık yer bırakmadılar! 70 yaşındaki kadından acı haber geldi
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Kaynak: DHA
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