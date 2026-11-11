7 gündür aranmadık yer bırakmadılar! 70 yaşındaki kadından acı haber geldi

Mut’ta Alzheimer hastası Cennet Değirmen için sürdürülen arama çalışmaları acı haberle sonuçlandı. Ekipler, Değirmen’in cansız bedenini bu sabah buldu.

KIZININ EVİNDEN ÇIKTI

Kurtsuyu Mahallesi’nde yaşayan kızının evinden 6 Kasım gecesi çıktığı öğrenilen Alzheimer hastası Cennet Değirmen’den haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

HAVADAN VE KARADAN ARANDI

Arama çalışmalarına jandarma, AFAD, AKUT, Mut Orman İşletme Müdürlüğü ve off-road kulübü ekipleri katıldı. Çalışmalara havadan İnsansız Hava Aracı (İHA) ile de destek verildi.

1 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Ekipler, bu sabah Değirmen’in çıktığı eve yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki bir çalılıkta kadının cansız bedenine ulaştı. Değirmen’in cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.