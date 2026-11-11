7 gündür aranmadık yer bırakmadılar! 70 yaşındaki kadından acı haber geldi

7 gündür aranmadık yer bırakmadılar! 70 yaşındaki kadından acı haber geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin’in Mut ilçesinde günlerdir kayıp olarak aranan 70 yaşındaki Alzheimer hastası Cennet Değirmen’in cansız bedeni bulundu. Jandarma, AFAD, AKUT ve İHA desteğiyle yürütülen arama çalışmalarında Değirmen’in cansız bedenine, kızının evine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki bir çalılıkta ulaşıldı. Değirmen’in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
Mut’ta Alzheimer hastası Cennet Değirmen için sürdürülen arama çalışmaları acı haberle sonuçlandı. Ekipler, Değirmen’in cansız bedenini bu sabah buldu.
KIZININ EVİNDEN ÇIKTI
Kurtsuyu Mahallesi’nde yaşayan kızının evinden 6 Kasım gecesi çıktığı öğrenilen Alzheimer hastası Cennet Değirmen’den haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.
HAVADAN VE KARADAN ARANDI
Arama çalışmalarına jandarma, AFAD, AKUT, Mut Orman İşletme Müdürlüğü ve off-road kulübü ekipleri katıldı. Çalışmalara havadan İnsansız Hava Aracı (İHA) ile de destek verildi.
1 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU
Ekipler, bu sabah Değirmen’in çıktığı eve yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki bir çalılıkta kadının cansız bedenine ulaştı. Değirmen’in cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.
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