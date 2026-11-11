70 yaşındaki kadın sırra kadem bastı! En son mezarlık yolunda görüldü - Son Dakika
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70 yaşındaki kadın sırra kadem bastı! En son mezarlık yolunda görüldü

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70 yaşındaki kadın sırra kadem bastı! En son mezarlık yolunda görüldü
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1 yorum

Mersin’in Mut ilçesinde 5 Kasım’dan bu yana haber alınamayan 70 yaşındaki Alzheimer hastası Cennet Değirmen için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. AFAD koordinasyonunda jandarma, motorize ekipler ve İnsansız Hava Aracı (İHA) desteğiyle yürütülen aramalarda henüz bir sonuca ulaşılamadı. Göksu Irmağı’nda da arama yapan ekiplerin çalışmaları genişletilerek devam ediyor.

Mut’ta Alzheimer hastası Cennet Değirmen’i bulmak için havadan ve karadan yürütülen arama çalışmaları 7. gününde de sonuçsuz kaldı. Ekipler, bölge sakinlerinin de destek verdiği aramayı genişletti.

70 yaşındaki kadın sırra kadem bastı! En son mezarlık yolunda görüldü
Cennet Değirmen

YAKINLARI JANDARMAYA BAŞVURDU

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hisar Mahallesi’nde yaşayan 70 yaşındaki Cennet Değirmen’den haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, 5 Kasım’dan itibaren bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

70 yaşındaki kadın sırra kadem bastı! En son mezarlık yolunda görüldü

SON KEZ KAMERAYA YANSIDI

Değirmen’in son olarak Kışla Mahallesi mezarlığı yolunda bir güvenlik kamerasına görüntülendiği bildirildi. AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara jandarma ve motorize ekipler dahil birçok arama kurtarma personeli katıldı.

70 yaşındaki kadın sırra kadem bastı! En son mezarlık yolunda görüldü

GÖKSU IRMAĞI’NDA DA ARANIYOR

Kayıp kadını bulmak için havadan İHA ile, Göksu Irmağı üzerinde de arama tarama yapan ekipler henüz somut bir bulguya ulaşamadı. Bölge sakinlerinin de destek verdiği arama çalışmalarının genişletilerek sürdüğü öğrenildi.

70 yaşındaki kadın sırra kadem bastı! En son mezarlık yolunda görüldü
Kaynak: İHA
İnsansız Hava AracıYerel HaberlerJandarma3. SayfaMersinGüncelYaşamGöksuAFADMutSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (1)

  • sade vatandaş sade vatandaş:
    aleminyum kaplar gıdalara sarılan folyolar kaplamalı yanmaz denilen tencere tavalar ve diğer kimyasallar gençken veya orta yaşta pek belirti vermez zehirler vucutta beyinde yıllarca birikir bunamaya hareket bozukluklarına yol açar tedaviside yoktur sonu ölümdür. gençliğinize güvenmeyin yaşlandığınızda bunayıp, yatalak olup altınıza bez bağlanmasını istemiyorsanız yaşam şeklinize dikkat edin. 0 0
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