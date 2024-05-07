Son Dakika Göksu Haberleri

- 15:35 Ezgi Apartmanı Davası: Nurgül Göksu'nun Sosyal Medya Hesapları Askıya Alındı
Ezgi Apartmanı davasında adalet mücadelesi veren Nurgül Göksu, sosyal medya hesaplarının askıya alındığını açıkladı. Göksu, çocuklarının ölümüne sebep olanların bulunması ve yargılanması için mücadelesine devam edeceğini belirtti.
- 02.05.2024 Kahramanmaraş'ta yıkılan Ezgi Apartmanı davası yarın görülecek
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Ezgi Apartmanı davası yarın görülmeye devam edecek. Depremde oğlunu, gelinini ve torununu kaybeden Nurgül Göksu, mahkeme heyetine çağrıda bulunarak, kırmızı bülten taleplerinin yerine getirilmesini ve daha kapsamlı bir arama çalışmasının yapılmasını talep etti. 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
- 29.04.2024 Arguvanlı öğrenciler Halfeti'ye kültür gezisi düzenledi
Malatya'nın Arguvan ilçesi Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi Gezi Kulübü, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine kültür gezisi düzenledi. Gezi kapsamında öğrenci ve öğretmenler Halfeti'nin doğal güzelliklerini keşfetti, tarihi ve turistik yerleri gezdi. Geziye katılan öğrenciler ve öğretmenler, geziyi düzenleyenlere teşekkür etti.
- 23.04.2024 Alanya'da 23 Nisan kutlamalarında protokol TCG GÖKSU Fırkateyni'ni ziyaret etti
Alanya ilçesinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında, İlçe protokolü TCG GÖKSU Fırkateyni'ni ziyaret ederek, şehit aileleri ve gazilerle öğle yemeğinde bir araya geldi. Fırkateyn Komutanı protokol üyelerine geminin bölümlerini gezdirdi ve hatıra fotoğrafı çektirildi. Alanya Belediye Başkanı da fırkateyn komutanını makamında ağırladı.
- 23.04.2024 Ankara Büyükşehir Belediyesi Göksu ve Susuz Mahalleleri arasındaki trafik akışını düzenliyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Göksu ve Susuz Mahalleleri arasındaki trafik akışının hızlı, güvenli ve kesintisiz şekilde bağlantılarının sağlanması için çalışmalara başlıyor. İstanbul Yolu Eryaman bağlantı kavşağı için köprülü kavşak ve vadi köprüsü yapılacak. Çalışmalar nedeniyle trafik akışı alternatif güzergahlara yönlendirilecek.
- 17.04.2024 Gıda Sektörü Temsilcileri Yerli Üretimi Desteklemek İçin Çalışıyor
Gıda sektörü temsilcileri, yerli üretimin artması ve devamlılığının sağlanması amacıyla çalışmalar gerçekleştiriyor. Duru Gıda, Karaman Tarım İl Müdürlüğü'nün Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında Sözleşmeli Üretim Modeli'ne katılarak çiftçilere piyasa değerinin üzerinde fiyatla mahsul satın alma sözü verdi. Proje kapsamında 124 çiftçiye Azkan nohut tohumu dağıtıldı ve yaklaşık 300 ton mahsul elde edilmesi hedefleniyor. Yerli üretimi desteklemek amacıyla yapılan bu çalışmaların tarım sektörüne büyük katkı sağlaması bekleniyor.
- 16.04.2024 Silifke'de Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmalarda öğrencilere ödüller verildi
Silifke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilkokul ve ortaokullar arası şiir yazma ve resim yapma yarışması düzenledi. Göksu Deltası'nda sürdürülebilir tarım için düzenlenen yarışmaya ilkokul ve ortaokul öğrencileri katıldı. Silifke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Törene, Silifke Kaymakamı, İl Tarım ve Orman Müdürü, Silifke Belediye Başkanı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
- 15.04.2024 İBB meclisinde yeni dönem! AK Parti'nin teklifleri, CHP'nin oy çokluğuyla reddedildi
31 Mart yerel seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilk kez meclis toplantısını gerçekleştirdi. CHP'nin elindeki ilçe belediye sayısını artırmasıyla birlikte CHP'li meclis üyeleri çoğunluğu elde etti. Yeni dönemde AK Parti'nin teklifleri oy çoğunluğu ile reddedildi. Ayrıca, CHP'nin adayları 1. ve 2. başkanvekilliklerini kazandı. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun AK Parti Grup Başkanvekilliği görevi sona erdi.
- 15.04.2024 Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun İBB Meclisi'ndeki AK Parti Grup Başkanvekilliği görevi sona erdi
Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun, İBB Meclisi'ndeki AK Parti Grup Başkanvekilliği görevi sona erdi. İBB AK Parti Grup Başkanvekili görevine Zeynel Abidin Okul getirilirken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Göksu, 'Hayra motor şerre fren olmak, İstanbulluların hakkını savunmak için 5 yıl boyunca üstlendiğim İBB AK Parti Grup Başkanvekilliği görevimi yeni dönemle birlikte tamamlamış bulunuyorum' dedi.
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- 02.04.2024 Antalya'da silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti
Antalya'nın Kepez ilçesinde Göksu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Cihan Akın Güler isimli kişi İ.S. tarafından silahla vuruldu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Güler, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli İ.S. ise polis ekipleri tarafından yakalandı ve adliyeye sevk edildi.
- 27.03.2024 Muş'ta Kaymakam ve Eşi Öğrencilerle İftar Yaptı
Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram ve eşi Nebahat Elif Bayram, öğrencilerle iftar yaptı. Kaymakam Bayram, iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelerek Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygularını yaşadıklarını belirtti. İftar yemeğine Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ve Malazgirt Müftüsü Memet Hakkı Ayhan da katıldı.
- 26.03.2024 Esenler Belediyesi Filistin Gecesi Düzenledi
Esenler Belediyesi, İsrail'in soykırımına maruz kalan Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla 'Filistin Gecesi' düzenledi. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, programda yaptığı konuşmada, yaşananların yiğit ve onurlu Müslümanlık örneği olduğunu belirtti.
- 23.03.2024 Vahap Seçer: "Hizmetlerimden Memnun Olan Yurttaşlarımın Oyunu İstiyorum"
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Göksu Mahallesi'nde düzenlenen açık hava toplantısında hizmet anlayışının önemini vurguladı. Seçer, yerel seçimlerde hizmetlerine oy vermelerini istedi. Ayrıca, sosyal politikalar, şeffaf yönetim ve eğitim gibi konuları da ele aldı.
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- 20.03.2024 Esenler Belediyesi Menderes Ortaokulu'nun temelini attı
Esenler Belediyesi tarafından tahsis edilen Menderes Ortaokulu'nun temeli törenle atıldı. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, törende yaptığı konuşmada Esenler'in genç nüfusa sahip bir ilçe olduğunu belirtti ve Esenler'de bir lise vadisi projesini gerçekleştirmek istediklerini söyledi. İstanbul Valisi Davut Gül ise Tevfik Göksu öncülüğünde Esenler'de sadece belediye hizmetlerinin yapılmadığını vurgulayarak, Göksu'ya teşekkür etti. Gül ayrıca, Başkan Göksu'nun bahsettiği lise vadisi projesinin önemli bir gelişme olduğunu ve Esenler'in eğitim sorununu çözeceklerini belirtti.
- 20.03.2024 Esenler'de Menderes Ortaokulu'nun temel atma töreni gerçekleştirildi
İstanbul Valiliği ve Esenler Belediyesi tarafından yapılacak ortaokulun temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.
- 19.03.2024 Muş'ta şehit aileleri ve gazilere iftar yemeği verildi
Muş'un Malazgirt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen iftar yemeğinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gazilere birlik ve beraberlik mesajı verildi. Kaymakam Göksu Bayram'ın da katıldığı etkinlikte, şehit aileleri ve gazilere çeşitli hediyeler takdim edildi.
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- 15.03.2024 Adıyamanlı öğrenci Muay Thai'de il birincisi oldu
Adıyaman'ın Gölbaşı Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip lisesi öğrencisi Muay Thai'de il birincisi oldu. Semina Coşkuner ise Suruç ilçesinde yapılan bölge şampiyonasında kilosunda bölge şampiyonu oldu ve Türkiye şampiyonasında Adıyaman'ı temsil edecek.
- 13.03.2024 Zonguldaklı Madenciler Depremde Kurtardıkları Genç Kızı Ağırladı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da enkazda kalan Songül Göksu'yu kurtaran Zonguldaklı madenciler, genç kızı Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda ağırladı. Madenciler, Göksu'yu tedavi sürecinde yalnız bırakmadı ve karate turnuvasında yanında oldu. Göksu, madencileri ziyaret ederek çalışma şartları hakkında bilgi aldı ve onlara teşekkür etti.
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- 11.03.2024 Isparta'da kayıp üniversite öğrencisi su kanalında ölü bulundu
Isparta'da bir gündür kayıp olan ve kuryelik yaptığı öğrenilen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Emirhan Göksu, su kanalında trafik kazası yapmış vaziyette ölü olarak bulundu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Göksu'nun cansız bedeni otopsi için Isparta Şehir Hastanesine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- 11.03.2024 Kayıp üniversiteli kuryeden acı haber
Isparta'da kuryelik yapan üniversite öğrencisi Emirhan Göksu, bir gündür haber alınamaması üzerine polis babası tarafından kayıp olarak bildirildi. Yapılan arama çalışmaları sonucunda Göksu, Akkent Mahallesi Dereboyu mevkiinde motosikletiyle kaza yapmış halde ölü bulundu.
- 08.03.2024 Muş Alparslan Üniversitesi MYO'da 8 Mart etkinliği düzenlendi
Muş Alparslan Üniversitesi Malazgirt Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen etkinlikte, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. Malazgirt Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, kadınlara karanfil hediye edildi ve müzik dinletisi yapıldı. Etkinliğe, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Belediye Başkanı Cengiz Altın, MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Adem Aktaş ve diğer katılımcılar da yer aldı.
- 02.03.2024 Antalya Kepez'te Yol Kenarında Kadın Cesedi Bulundu
Antalya'nın Kepez ilçesinde, Göksu Mahallesi'nde bir kişi tarafından yol kenarında hareketsiz yatan bir kadın cesedi bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kimlik çıkmayan ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- 29.02.2024 Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, seçim sonrası projelerini açıkladı
Esenler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı Tevfik Göksu, yerel seçimlerin ardından hayata geçirmeyi planladığı projeleri kamuoyuyla paylaştı. Göksu, kentsel dönüşüm, yeşil alan artışı, millet bahçeleri, teknokentler ve güvenlik önlemleri gibi birçok projeyi Esenler için planladıklarını belirtti.
- 29.02.2024 Depremde kurtarılan genç kızı destekleyen madenciler
Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan Songül Göksu'yu kurtaran madenciler, Türkiye Para Karate Şampiyonası'na katılan genç kızı desteklemek için Zonguldak'tan Ankara'ya geldi. Maden işçileri, Songül'ün tedavi sürecinde iletişimlerini sürdürdü ve şampiyonada da yanında yer aldı. Songül, kazandığı gümüş madalyayı madenci ağabeyleriyle paylaşarak onlara teşekkür etti. Sporun hayatının bir parçası olduğunu belirten Songül, sağlık çalışanı olmayı hedeflediğini söyledi. Madenciler ise Songül'ü her zaman destekleyeceklerini ve başarılar dilediklerini ifade etti.
- 29.02.2024 Katar'da Mehteran Konseri Büyük İlgi Gördü
Katar'ın başkenti Doha'daki tarihi Suk Vakıf Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği tarafından organize edilen mehteran konseri büyük ilgi gördü. Bursa Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisi, ay-yıldızlı bayraklarla oluşturulan korteje eşlik eden vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle takip edildi. Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, Katar'da Türk kültürüne olan ilginin arttığını belirterek, bu tür etkinliklerle Türk kültürünü Katar'da tanıtmaya devam edeceklerini söyledi.
- 27.02.2024 Türk ve ABD Deniz Kuvvetleri Doğu Akdeniz'de Geçiş Eğitimleri Yaptı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Deniz Kuvvetleri ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Deniz Kuvvetleri'nin, 26 Şubat 2024 tarihinde Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimleri yaptığını duyurdu. TCG Gelibolu ve TCG Göksu Fırkateynlerinin, ABD Deniz Kuvvetlerinin Bataan Amfibi Görev Grubu ile eğitimlere katıldığı belirtildi.
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- 23.02.2024 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mersin'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mersin'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Özdağ, seçim otobüsüyle merkez Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde şehir turu yaptı. Alışveriş merkezinde gençlerle selamlaşan ve fotoğraf çektiren Özdağ, internetten yayın yapan bir televizyon kanalının programına katıldı. Ardından Erdemli ve Silifke ilçelerinde esnafı ziyaret eden Özdağ, Göksu Mahallesi'nde partililere hitap ederek belediye başkan adaylarına oy istedi. Son olarak Anamur ilçesinde partililerle kafede bir araya geldi.
- 20.02.2024 Esenler Belediyesi 'Şehir ve Düşünce Akademisi'ni tamamladı
Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen 'Şehir ve Düşünce Akademisi' kapanış oturumu gerçekleştirildi. Oturuma Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Prof. Dr. Saadettin Ökten, Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Prof. Dr. Mehmet Küçükmehmetoğlu ve Prof. Dr. İsmail Koyuncu katıldı. Program sonunda katılımcılara sertifika ve kitap armağan edildi.
- 15.02.2024 Türkiye'nin Doha Büyükelçisi: 'Kanıt' kitabı tarihe not düşülmeli
Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, Anadolu Ajansı'nın 'Kanıt' kitabının tarihe not düşülmesi açısından değerli olduğunu belirtti. Büyükelçi Göksu, kitabın İsrail'in Gazze'de işlediği suçları belge niteliğinde gösterdiğini ve uluslararası mahkemelerde temel delil olarak kullanılabileceğini ifade etti. Türkiye'nin Filistin meselesini öncelikli olarak gördüğünü vurgulayan Göksu, Türkiye'nin Gazze'ye yardımlarının Katar devleti ile koordineli bir şekilde ulaştırıldığını ve savaşın bir an önce sona ermesi için diplomatik çaba gösterildiğini söyledi.
- 15.02.2024 İsrail saldırılarında ailesini kaybeden Al Jazeera Gazze Büro Şefi Türkiye'yi ziyaret etti
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ailesini kaybeden Al Jazeera Gazze Büro Şefi Wael Dahduh, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği'ne ziyarette bulundu. Dahduh, Türkiye'nin Gazze halkının yanında yer aldığını belirtti ve Anadolu Ajansı'nın Gazze'deki savaş suçlarını ortaya koyan kitabını inceledi. Büyükelçi Göksu ise Türkiye'nin Gazze'deki zulmün son bulması için çaba gösterdiğini ifade etti.
- 15.02.2024 İBB, Belediyeye Ait Parsel ve Hisselerin Satışına Onay Verdi
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, farklı ilçelerdeki mülkiyeti belediyeye ait bazı parsel ve hisselerin satışına onay verdi. Meclis, komisyon raporları doğrultusunda çeşitli ilçelerde yer alan taşınmazların satışına onay verirken, Sarıyer Ayazağa Mahallesi'ndeki tapu sorunu da çözüldü. Ayrıca, AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu tarafından sunulan Özel Taşımacı İşletme Sistemi (ÖTİS) hak ediş maliyet tablosu güncelleme teklifi de kabul edildi.
- 15.02.2024 Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, ilçedeki esnafı ziyaret etti
Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Bulanık Caddesi'ndeki iş yerlerini ziyaret ederek esnaflarla sohbet etti ve taleplerini dinledi. Bayram, tarihi ilçedeki esnafı yalnız bırakmadıklarını ve ziyaretlerinin devam edeceğini belirtti. İş yeri sahipleri de ziyaretten memnuniyetlerini dile getirerek Bayram'a teşekkür etti.
- 14.02.2024 Bozkır'da Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi ile hayvan pazarı inşaatı devam ediyor
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi finansmanı ile Bozkır ilçesinde yapılan hayvan pazarı inşaatı hızla ilerliyor. Bozkır Kaymakamı Tolga Turan, hayvan pazarı şantiyesinde incelemede bulunarak, projenin ilçe için önemli bir eksikliği giderdiğini belirtti.
- 13.02.2024 Esra Ezmeci'de ağızları açık bırakan itiraf: Kayınvalidem yanımda müstehcen görüntüler izliyor
Esra Ezmeci'nin programına başvurarak yardım isteyen Göksu, eşinin çalışmadığını aynı evde yaşadıkları kayınpederinin alkolik olduğunu kayınvalidesinin de müstehcen görüntüler izleyerek kendisine zorla göstermeye çalıştığını söyleyerek sitem etti.
- 12.02.2024 Balıkesir'de Okul Sporları Yıldızlar Grup Judo Müsabakalarında Salihlili Öğrenciler Damga Vurdu
Balıkesir'de yapılan Okul Sporları Yıldızlar Grup Judo müsabakalarında Salihlili öğrenciler derecelerle döndü. Mustafa Göde birinci, Hira Kılkış birinci, S.Efe Uğurlu ikinci, Göksu Delibay üçüncü, Zeynep Sağır üçüncü, M.Efe Yaman üçüncü, S.Erva Koçyiğit üçüncü, Furkan Karaduman beşinci, Yeşim Hira Aktaş beşinci ve Alya Yağmur Alpınar beşinci oldu.
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- 06.02.2024 Bolu, Yarıyıl Tatilinde 128 Bin 933 Kişi Tarafından Ziyaret Edildi
Bolu, doğal güzellikleri ve ekolojik zenginlikleriyle her mevsim ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Ankara ve İstanbul'a yakın konumuyla dikkat çeken Bolu, sömestr tatilinde doğa severlerin en çok tercih ettiği destinasyonlar arasında yer aldı. Gölcük Tabiat Parkı, Abant Gölü ve Yedigöller Milli Parkı, kış mevsiminde kartpostallık manzaralarıyla ziyaretçilerin ilgisini çeken doğal güzellikler oldu. Yarıyıl tatilinde Bolu'daki milli ve tabiat parklarını toplamda 128 bin 933 kişi ziyaret etti. Yedigöller Milli Parkı 1530, Abant Gölü Milli Parkı 98 bin 339 ve Gölcük Tabiat Parkı 28 bin 700 kişi tarafından ziyaret edildi. Ayrıca Göksu, Sülüklügöl, Sünnet Gölü ve Karagöl Tabiat Parkları'na da 364 kişi geldi.
- 06.02.2024 Kahramanmaraş'ta deprem faciasının yıl dönümünde yakınları adalet arıyor
Kahramanmaraş'ta geçen yıl meydana gelen depremde yıkılan Ezgi Apartmanı'nda hayatını kaybeden 35 kişinin yakınları, facianın yıl dönümünde enkaz alanında toplandı. Enkazda kesilen kolonu tespit eden Nurgül Göksu, pastane işletmecileri Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel'in hala firarda olduğunu belirtti. Göksu, adaletin sağlanmasını ve sorumluların yargılanmasını istedi.
- 06.02.2024 Kahramanmaraş'ta Deprem Faciasının Yıl Dönümünde Yakınlar Adalet İstedi
Kahramanmaraş'ta geçen yıl meydana gelen depremde yıkılan Ezgi Apartmanı'nda hayatını kaybeden 35 kişinin yakınları, facianın yıl dönümünde enkaz alanında toplandı. Enkazda 12 gün delil nöbeti tutarak kesilen kolonu tespit eden Nurgül Göksu, pastane işletmecilerinin hala firarda olduğunu belirtti. Yakınlar, adaletin sağlanması ve sorumluların yargılanması için mücadelelerine devam edeceklerini ifade etti.
- 04.02.2024 Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Karadeniz Ereğli Belediye Spor'u Mağlup Ederek Liderliğe Yükseldi
Fenerbahçe Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 19. haftasında Karadeniz Ereğli Belediye Spor'u 2-1 yenerek liderliğe yükseldi. Sarı-lacivertlilerin gollerini Yaşam Göksu ve Zeynep Kerimoğlu attı.
- 04.02.2024 Zonguldaklı Maden İşçileri, Enkaz Altından Kurtardıkları Genç Kıza Destek Verdi
Zonguldaklı maden işçileri, asrın felaketinde enkazın altından kurtardıkları 20 yaşındaki Songül Göksu'ya iki ayağının ampute edilmesi sonrası tedavi sürecinde de iletişimi koparmayarak destek verdi. Maden işçileri, Songül ile sürekli irtibat halinde olduklarını ve moral vermek için görüntülü konuşmalar gerçekleştirdiklerini belirtti. Ayrıca, madencilerin yer altı kurtarma tekniğini bildikleri için ön plana çıktığı ve herkesin kurtarma çalışmalarına katıldığı ifade edildi.
- 04.02.2024 Madenciler, depremde enkaz altında kalan genç kızla iletişimini sürdürüyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da enkaz altında kalan Songül Göksu'yu üçüncü gün kurtaran madenciler, tedavi sürecinde ziyaretleriyle moral verdikleri genç kızla iletişimi sürdürüyor. Madenciler, 1 yıl süren tedavinin sonunda protez bacaklarıyla ayağa kalkan Göksu'yu afetin birinci yılında Adıyaman'da ziyaret edecek.
- 03.02.2024 Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan, Silifke'de seçim ofisini açtı
Serdar Soydan, Mersin'de partisinin seçim ofisinin açılışını yaparak Göksu Mahallesi'nde temaslarda bulundu. Soydan, Mersin için önemli bir seçim olduğunu belirterek güzel projelerle halka ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok da Soydan'a eşlik etti.
- 26.01.2024 Malazgirt'te Tiyatro Etkinliği Başladı
Muş Alparslan Üniversitesi tarafından düzenlenen tiyatro etkinliği Malazgirt'te başladı. Malatya Turgut Özal Üniversitesi öğrencileri tarafından sahnelenen 'Oy tabip' oyunu büyük ilgi gördü. Kaymakam Göksu Bayram, tiyatro ekibini kutlarken, Rektör Prof. Dr. Mustafa Alican da Bayram'a teşekkür etti. İlerleyen dönemlerde Belediye ve Kaymakamlık iş birliği ile yeni projeler hayata geçirileceği belirtildi.
- 24.01.2024 Depremde enkaz altında kalan genç kız, protezleri sayesinde ayağa kalkıp sağlık çalışanı olma hayalini gerçekleştiriyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan ve iki bacağı ampute edilen 20 yaşındaki Songül Göksu, Etlik Şehir Hastanesi'nde uygulanan protezleri sayesinde yeniden ayağa kalkıyor. Sağlık çalışanı olma hayaliyle üniversite sınavına hazırlanan Göksu, tedavi sürecinde masa tenisi ve para karateyle motivasyonunu arttırıyor. Göksu, hayallerini gerçekleştirmek için azimle çalışmaya devam ediyor.
- 22.01.2024 TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AKP heyetini kabul etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi kabul etti. Kabul, TBMM'nin resmi twitter hesabından bir fotoğrafla duyuruldu.
- 22.01.2024 TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İBB Başkan Adayı Murat Kurum'u kabul etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum'u, Meclis Başkanlığı İstanbul Ofisi'nde kabul etti. Kabul, basına kapalı olarak gerçekleşti ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de katıldı.
- 22.01.2024 TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ile bir araya geldi
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi kabul etti.
- 21.01.2024 Mersin'in Silifke ilçesinde Göksu Delta Trail 100. Yıl Koşusu düzenlendi
Silifke Belediyesi, Selefkos Triatlon Kulübü ve Silifke Rotary Kulübünün iş birliğinde düzenlenen koşu, Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile korunan Göksu Deltası'nda yapıldı. 5 ülkeden 500 sporcu katıldı ve dereceye giren sporculara ödül verildi.
- 21.01.2024 Silifke'de Göksu Delta Trail Koşusu 500 Sporcunun Katılımıyla Gerçekleşti
Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen Göksu Delta Trail 100. yıl koşusuna 5 ülkeden yaklaşık 500 kişi katıldı. Taşucu-Kum Mahallesi Göksu Deltası Kuş Cenneti'nde gerçekleşen koşuda sporcular 18 kilometre koşarken, halk koşusu ise 5 kilometre olarak düzenlendi. Ayrıca, Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi'nde çalışan 100 Rus vatandaşı da koşuya katıldı. Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, etkinliğin amacının Silifke'nin doğal güzelliklerini tanıtmak ve spor yapmaya teşvik etmek olduğunu belirtti.
- 20.01.2024 Tevfik Göksu seçimlerde 4. kez Esenler'den yarışacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla AK Parti'nin İstanbul adayları belirlendi. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığından önce 4. kez Esenler Belediye Başkanı olarak gösterildi. Murat Kurum'un adaylığının kesinleşmesiyle Göksu, Kurum'u tebrik etmişti.
- 20.01.2024 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı
AK Parti'nin merakla beklenen İstanbul ilçe belediye başkan adayları açıklandı. Üsküdar'da Hilmi Türkmen, Esenler'de Tevfik Göksu, Bayrampaşa'da İlknur Kovaç Bayraktar, Tuzla'da Şadi Yazıcı aday oldu. İşte tüm isimler...
- 20.01.2024 AK Parti'nin İstanbul adaylarından 3 dönem kuralını delen isimler belli oldu
AK Parti'de İstanbul ilçelerinin belediye başkan adayları resmi açıklamadan önce kulislere sızarken ortaya çıkan listede 3 dönem seçilme kuralını delen isimler dikkat çekti. Buna göre Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı seçildikleri takdirde başkanlıkta 3 dönemi aşmış olacak.
- 19.01.2024 Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Göksu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi. Büyükelçi Göksu, 'AA'nın bu yılki fotoğraflarının birbirinden kıymetli olduğunu, fotoğrafçılık ve habercilik açısından çok önemli çalışmalar olduğunu düşünüyorum. Bütün AA çalışanlarına selamlarımı iletiyorum.' dedi.
- 19.01.2024 Muş'un Malazgirt ilçesinde 14 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı
Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen karne dağıtım törenine Kaymakamı Göksu Bayram ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya katıldı. Bayram, öğrencilere karnelerini verirken yarıyıl tatilinde bol bol kitap okumalarını tavsiye etti. Kaya ise ilçe genelinde 14 bin öğrencinin yarıyıl tatiline girdiğini belirtti.
- 16.01.2024 AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, tarımsal sulama ve barajlarla ilgili açıklamada bulundu
Milletvekili Hüseyin Özhan, 2024 yılı yatırım programına alınan Çetintepe Barajı Göksu Araban 1. Merhale projesine tahsis edilen 5.8 milyar TL ile Besni-Kızılin ve Keysun Sulama Projesine 2024 yılında başlanılacağını söyledi. Projenin hayata geçmesiyle toplam 241 bin 570 dekar tarım arazisi modern sulama sistemleri ile tarımsal sulama suyuna kavuşacaktır.
- 15.01.2024 Ankara Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Yolu-Eryaman Bağlantı Kavşağı İçin Çalışmalarını Tamamladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Yolu-Eryaman Bağlantı Kavşağı için çalışmalarını tamamladı. Gidiş geliş toplam 8 şeritten oluşacak köprülü kavşak ve gidiş geliş toplam 4 şeritten oluşacak vadi köprüsünün yapım ihalesi 14 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Yolu'ndan Eryaman'a daha güvenli giriş ve çıkışların yapılabilmesi için harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce hazırlanan Köprülü Kavşak ve Yaya Geçidi proje çalışmalarının Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi'nin açtığı dava sonucu imar planının iptal edilmesinin ardından Fen İşleri Daire Başkanlığı ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı yeni bir imar planı hazırladı. Onaylı güncel imar planı doğrultusunda İstanbul yoluna bağlanacak yeni Köprülü Kavşak ile Vadi Köprüsünün yapımı için 14 Şubat 2024 tarihinde yapım ihalesine çıkılacak. Eryaman-İstanbul Yolu Bağlantı Kavşağı ile ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'İlk projenin iptalinin ardından İstanbul Yolu-Eryaman Bağlantı Kavşağı için yapım ihalesini 14 Şubat'ta gerçekleştiriyoruz. Bölgede daha güvenli girişlerin yapılması, trafiğin rahatlaması ve kazaların önüne geçilmesini hedefliyoruz' ifadelerini kullandı. Bölge trafiğini rahatlatması ve kazaların önüne geçilmesinin hedeflendiği projede Fen İşleri Daire Başkanlığı; Göksu Mahallesi'ni İstanbul Yolu üzerindeki giriş kapısının sonrasına yapılacak 800 metre uzunluğunda 4 gidiş-4 geliş olmak üzere toplam 8 şeritten oluşan bir köprülü kavşak ile Akıncılar Caddesi'ne, 150 metre uzunluğunda 2 gidiş-2 geliş olmak üzere toplam 4 şeritten oluşan bir vadi köprüsü ise Bozüyük Caddesi'ne bağlantı sağlayacak. Proje tamamlandıktan sonra; Eryaman bölgesine ulaşmak isteyen vatandaşlar için ikinci bir giriş çıkış güzergahı oluşturularak 1. TBMM Caddesi'ne alternatif olarak hizmet verilecek.
- 14.01.2024 Malazgirt'te şehitler için sabah namazında dua edildi
Muş'un Malazgirt ilçesinde vatan müdafaasında şahadete kavuşan Mehmetçikler için sabah namazında tüm camilerde dua edildi. Malazgirt ilçesinde sabah namazı öncesi, şehit olan askerler için okunan hatimlerin duası yapıldı. Tüm Türkiye'de olduğu gibi sabah namazında şehitler için düzenlenen dua programı; Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile Alparslan Camisi'nde düzenlendi.
- 11.01.2024 CHP'li Beşiktaş meclis üyesi, AK Partili belediye başkanlarını övünce kendi partisinden tepki gördü
CHP'li Beşiktaş Meclis üyesi Mehmet Ali Tüy, İBB Meclis Toplantısı'nda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı Adıyaman'da gösterdiği başarılardan ötürü Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'yu tebrik etti. Mehmet Ali Tüy'e CHP'li Meclis üyeleri tepki gösterirken AK Partili üyeler ise alkışlarla destek verdi.
- 09.01.2024 Malazgirt Kaymakamı Kış Tedbirleri Hakkında Bilgi Aldı
Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, İlçe Özel İdare Müdürlüğünü ziyaret ederek kış tedbirleri hakkında bilgi aldı. Bayram, İlçe Özel İdare Müdürü ve İl Genel Meclisi Başkanı ile görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bayram, köy ve mezralarda yoğun bir mücadele vereceklerini ve acil durumlarda yardımcı olacaklarını belirtti. Ayrıca asılsız ihbarlar konusunda vatandaşların duyarlı olmasını istedi.
- 09.01.2024 Beden Eğitimi Öğretmeni Bilal Pala İçin Mevlit Okutuldu
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, trafik kazasında hayatını kaybeden beden eğitimi öğretmeni Bilal Pala için mevlit okutuldu. Pala'nın görev yaptığı 75. Yıl Anadolu Lisesi öğretmenleri ve meslektaşları tarafından Osmaneli Belediyesi Sakarya Göksu Düğün Salonunda mevlit programı düzenlendi. Mevlide, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, İlçe Müftüsü Recep Işıldar, vefat eden öğretmenin ailesi, mesai arkadaşları, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. 29 Aralık'ta memleketi Bursa'ya gitmek için motosikletiyle yola çıkan Bilal Pala (36), İznik yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetmişti.
- 08.01.2024 İBB adaylığı için adı geçen Tevfik Göksu, Murat Kurum'u böyle tebrik etmiş
AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum olurken, gözler İstanbul için adı geçen isimlere çevrildi. O isimlerden biri olan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun dün adaylığın ilan edildiği anlarda Kurum'u sarılarak tebrik ettiği anlar ortaya çıktı.
- 06.01.2024 Murat Kurum'un aday olarak açıklanmasının ardından Tevfik Göksu'dan dikkat çeken paylaşım: Çoğu gitti azı kaldı
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum olmasının ardından, adaylık için ismi konuşulan bir diğer isim Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Göksu paylaşımında, ''Sevin İstanbul çoğu gitti azı kaldı. Gerçek belediyeciliğe tekrar kavuşmana az kaldı.'' ifadelerini kullandı.
- 06.01.2024 AK Parti'nin yarın 28 ilde adayı belli oluyor! İşte açıklanacak iller ve kulislerde ismi öne çıkanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12'si büyükşehir olmak üzere AK Parti'nin 28 belediye başkan adayını, yarın İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek törende açıklayacak. Adayı duyurulacak 28 il arasında İstanbul bulunuyor. İBB adaylığı için kulislerde Murat Kurum ve Tevfik Göksu'nun ismi öne çıkıyor. İşte adayları açıklanacak iller ve kulislerde ismi geçen isimler...
- 05.01.2024 Adıyaman Gölbaşı'nda Konteyner Kentlere Çok Amaçlı Salonlar Kuruldu
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan konteyner kentlere, Alman Federal Dışişleri Ofisi desteğiyle Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu tarafından çok amaçlı salonlar kuruldu. Açılış törenine Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan da katıldı. Kaymakam Seyhan, salonlara İstanbul Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nun isimlerini verdiklerini belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etti.
- 03.01.2024 Çatıya Çıkan Köpek İtfaiyeyi Yanına Yaklaştırmadı
Düzce'nin Çilimli ilçesinde evden kaçan 'Samoyed' cinsi 'Kutup' isimli köpek, çatıya çıkarak kendisini kurtarmaya gelen itfaiyeyi yanına yaklaştırmadı. Köpeğin sahibi Gamze Göksu'nun gelmesiyle çatıdan indirilen köpek, alıngan bir köpek olduğunu ve insanlara güvenmediğini söyledi.
- 02.01.2024 Türk Kara Sularındaki Köpek Balığı Popülasyonu Yüzde 90 Azaldı
Mersin Üniversitesi'nden Prof. Dr. Deniz Ayas, Türk kara sularındaki köpek balığı popülasyonunun son 50 yılda yüzde 90 azaldığını belirtti. Ayas, köpek balıklarının ekosistemdeki önemli görevlerine dikkat çekerek, Göksu deniz alanının köpek balıklarının korunması için yeniden gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, köpek balıklarının ürediği alanların deniz koruma statüsüne alınması gerektiğini vurguladı.
- 02.01.2024 Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde öğrenciler şehitler için hatim duası yapıldı
Gölbaşı Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenciler, şehitler için hatim duası gerçekleştirdi. Okul müdürü Abdullah Çaktı, 12 şehit için 12 hatim okunduğunu belirtti ve şehitlerin ruhlarının şad, makamlarının yüce olmasını diledi.
- 30.12.2023 İzmir'in Ödemiş ilçesinde traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti
İzmir'in Ödemiş ilçesinde Süleyman Avcı'nın (76) kullandığı traktör, Köseler Mahallesi Göksu mevkiinde devrildi. Olayın ihbar edilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. Ağır yaralanan Avcı, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
- 29.12.2023 Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün ağabeyi Hüseyin Akgün son yolculuğuna uğurlandı
Geçmiş dönem İstanbul İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Akgün, Büyükçekmece Kuba Camii'nde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Büyükçekmece Yeni Mezarlıkta bulunan aile kabristanına defnedildi. Cenaze törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna, Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun yanı sıra çok sayıda ilçe belediye başkanı, iş ve siyaset dünyasından isimler katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de cenazeye çelenk göndererek taziyelerini iletti.
- 27.12.2023 DSİ, Göksu Havzası'nda yamaç arazilerini modern sulamaya kavuşturdu
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Göksu Havzası'nda yürüttüğü çalışmalarla yamaç arazilerinin modern sulamaya kavuştuğunu açıkladı. Yapılan proje ile bölgede yapılacak sulu tarımla ülke ekonomisine yıllık 130 milyon liralık katkı sağlanması hedefleniyor.
- 22.12.2023 Ne Tevfik Göksu ne de Murat Kurum! AK Parti'de İBB adaylığı için Ali Yerlikaya ismi ağır basmaya başladı
Yerel seçimler için geri sayım devam ederken AK Parti'nin İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun karşısına kimi çıkaracağı merak konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında Murat Kurum, Tevfik Göksu ve Ali Yerlikaya'nın isimleri var. Kulislerde Yerlikaya'nın diğer iki isme göre daha şanslı olduğu konuşuluyor. Sosyal medyada AK Parti'ye yakın bazı hesaplarda ise ''İBB için Yerlikaya ismi hayırlı olsun'' paylaşımları yapmaya başladı.
- 20.12.2023 4. Esenler Film Festivali sona erdi
Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Esenler Film Festivali, Atlas Sineması'ndaki törenle sona erdi. Festivalde, çeşitli kategorilerde ödüller sahiplerini buldu. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sinemanın insan hayatını yansıttığını ve festivalde kadın, göç, çocuk ve umut temalarının işlendiğini belirtti. Göksu ayrıca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekerek, insanlık tarihinin en büyük soykırımına şahitlik ettiklerini vurguladı.
- 19.12.2023 Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Esenler'de bir açılış törenine katıldı. Bakan Tekin, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'ya hitap ederken ''Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha.'' ifadelerini kullandı.