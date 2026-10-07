Hasoğlu Apartmanı davasında bilirkişi raporu gelmedi, duruşma 24 Aralık\'a ertelendi

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde 25 kişinin yaşamını yitirdiği Hasoğlu Apartmanı davasında, iki yıldır beklenen bilirkişi raporu dosyaya ulaşmadığı için duruşma 24 Aralık'a ertelendi. Depremde yakınlarını kaybeden Hüseyin Göksu, "Bu raporun derhal hazırlanıp dosyaya sunulmasını istiyoruz" dedi.

Adıyaman'ın Merkez ilçesinde bulunan Hasoğlu Apartmanı'nın 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu 25 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın yıkılmasına ilişkin müteahhitler Mahmut Nedim Evli ve Mahmut Portakal, müteahhit ve statik proje müellifi Ünal Gökbulut, şantiye şefi Adem Turan, yapı denetim şirketi yetkilisi ve statik proje-uygulama denetçisi Serdar Selçuk Aygül, yapı denetim şirketi yetkilisi Yusuf Kızılet, uygulama denetçisi Mehmet Öztürk ve kontrol elemanı Yusuf Kılınç hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açtı.

Binanın inşa edildiği dönemde Adıyaman Belediyesi'nde görevli olan yapı kontrol müdürleri Bekir Bilgin ve Ferhat Bülent Özer, yapı kontrol şefi İrfan Günay Çelik, mimar Hümeyra Taş, jeoloji mühendisi Fahri Yılancı, inşaat mühendisi Mehmet Fatih Boybey ile inşaat teknikerleri Mahmut Sağlam ve Tulgay Sarıkaya hakkında da aynı suçtan dava açıldı. İki dosya birleştirildi.

İKİ YILDIR BİLİRKİŞİ RAPORU GELMEDİ

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 23 Eylül 2024'te görülen ilk duruşmada yeni bilirkişi raporu alınmasına karar verildi. İlk duruşmadan bu yana 8 duruşma ve 2 yıl geçmesine rağmen rapor dosyaya ulaşmadı. Bir sonraki duruşma 24 Aralık'ta görülecek.

Depremde kardeşi ve yengesini kaybeden Hüseyin Göksu, "İki yıldır bilirkişi raporunu bekliyoruz. Bu raporun derhal hazırlanıp dosyaya sunulmasını istiyoruz. Her geçen gün adalete olan inancımız biraz daha azalıyor. Pırıl pırıl insanları toprağa gömdük. Şimdi de yetkililer bizi adaletin enkazının altında mı bırakmak istiyor? Biz yalnızca adalet istiyoruz" dedi.