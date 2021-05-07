Son Dakika Adıyaman Haberleri

14:57 Maddi durumu zayıf ailelere ekmek ve kavurma dağıtıldı Kızılay Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından kentte bulunan maddi durumu zayıf ailelere ekmek ve kavurma dağıtımı gerçekleştirildi.

14:28 Yüksekten düşen inşaat işçisi ağır yaralandı Adıyaman'da, yapımı devam eden bir inşaatın 3. katından yere düşen inşaat işçisi ağır yaralandı.

14:16 Toprağa gömülü kafatası ve insan kemikleri bulundu Adıyaman'da bahçe düzenlemesi esnasında toprağa gömülü kafatası ve insan kemikleri bulundu.

12:23 Emniyet amiri ölümden döndü Adıyaman'ın Samsat İlçe Emniyet Amiri Hasan Yücesoy'un kullandığı otomobil kontrolden çıkarak taklalar attı.

11:38 Traktör pulluğuna insan kemikleri takıldı Adıyaman'da, kıyafetleriyle beraber toprağa gömülmüş bir kişiye ait kafatası ve kemikler traktör pulluğuna takıldı.

11:21 FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü Konya'da yakalandı Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünde 2. Sınıf Emniyet Müdürü iken 2016 yılında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç olan ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan...

16:31 Doğu ve Güneydoğu'da son 50 yılın en düşük yağışları METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün nisan ayı yağış raporuna göre, Doğu Anadolu'da yüzde 76, Güneydoğu Anadolu'da yüzde 90 azalışlarla son 50 yılın en düşük seviyesi görüldü.

14:25 Kilis, Adıyaman ve Malatya'da pazar yerleri Kovid-19 tedbirleri alınarak açıldı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında Kilis, Adıyaman ve Malatya'da pazar yeri esnafı tezgahlarını kurdu.

14:11 Ayakları ipe dolanan güvercini itfaiye kurtardı Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ayakları ipe dolanan güvercin itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

11:40 Çelikhan Kaymakamı Uçar, esnafla bayramlaştı Adıyaman'ın Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar, esnafları ziyaret ederek tatil öncesi bayramlaştı.

11:31 Adıyaman'da STK Platformundan İsrail'e tepki Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşu Platformu, İsrail'i katliam ve işgallerinden dolayı kınadı.

10:43 61 ova "büyük ova koruma alanı" olarak belirlendi Ovaların korunması amacıyla yaklaşık 550 bin 802 hektarlık alana sahip 61 ova, "büyük ova koruma alanı" olarak ilan edildi.

10:09 Kahta'da bisiklet çalan şahıs yakalandı Adıyaman'ın Kahta ilçesinde üç farklı adreste bisiklet hırsızlığı yapan şahıs Emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

09:34 Son dakika... Nisan ayında 26 bin 203 kazada, 147 kişi hayatını kaybetti Son dakika habere göre EMNİYET Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre; nisan ayında 126'sı ölümlü, 11 bin 70'i yaralamalı, 15 bin 7 maddi hasarlı olmak üzere toplam 26 bin 203 kaza meydana geldi.

23:53 Banka şubesinin camını kıran şüpheli yakalandı Banka şubesinin camını kıran şüpheli yakalandıADIYAMAN'da, bir banka şubesinin camını taşla kıran şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

23:01 Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

15:25 Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2) Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mısır halkıyla olan tarihten gelen bu birliğimizi yeniden kazanmak, yeniden devam ettirmenin gayreti içindeyiz.

15:25 ADIYAMAN'DA KOMŞULARIN GÜRÜLTÜ KAVGASI: 2 YARALI ADIYAMAN'da, iki komşu aile arasında gürültü nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı.

15:01 Çıkan kavgada 2 kişi yaralandı Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

14:56 "Çocuklar ses yapıyor" kavgası kanlı bitti: 2 yaralı "Çocuklar ses yapıyor" kavgası kanlı bitti: 2 yaralı Adıyaman'da, aynı apartmanda oturan iki ailenin, çocukların ses çıkartmasından dolayı birbirine saldırdığı kavgada 2 kişi yaralandı.

14:04 Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaşanan tam kapanma süreci nedeniyle vatandaşın merak ettiği konulardan biri de Ramazan Bayramı namazının bu yıl kılınıp kılınamayacağıydı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bayram namazının camilerde kılınacağını açıkladı.

13:51 Son dakika! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bayram namazı camilerde kılınacak Son dakika! Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl korona tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak camilerde bayram namazı kılınabileceğini açıkladı. İl il paylaşılan bayram namazı saatlerine göre bayram namazı Ankara'da 06.08'de, İstanbul'da 06.22'de, İzmir'de 06.34'te kılınacak.

13:35 Adıyaman'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü, ağır yaralandı.

13:31 Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

13:08 Son dakika haberi! Feci kazalar mobesa görüntülerine yansıdı Son dakika gelişmesine göre Feci kazalar mobesa görüntülerine yansıdı Adıyaman, Şanlıurfa ve Malatya illerinde dikkatsizlik ve ışık ihlali nedeniyle meydana gelen kazalar KGYS kameralarına yansıdı.

13:04 Belediye personeline bayram öncesi ikramiye müjdesi Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi her bayram olduğu gibi bu zor süreçte kısıtlı imkanlarla bu bayramda da çalışanlarını unutmadı.

12:04 Pazarcılardan yüksek fiyat eylemi Pazarcılardan yüksek fiyat eylemi Pazarcılar, hal pazarı önünde eylem yaptı Adıyaman'da pazarcı esnafları, hal pazarında kendilerine yüksek fiyata ürün satmaya çalışıldığını iddia ederek, Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hal Kompleksi önünde eylem yaptı.

11:29 İhtiyaç sahibi aileler yalnız bırakılmıyor Adıyaman'ın Kahta ilçesinde faaliyet gösteren İyilik-Der, Ramazan ayı dolayısıyla yardıma muhtaç 600 aileye giyim, gıda ve nakit yardımında bulundu.

11:21 Milletvekili Tutdere kendisiyle ilgili açıklamaya cevap verdi AK Parti Milletvekili Fırat'ın önceki gün CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ile ilgili yaptığı açıklamaların üzerine Tutdere'den cevap geldi.

11:11 Son dakika haberi... Yurt genelindeki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı Son dakika gelişmesine göre Yurt genelinde meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

10:43 Mehmet Erdemoğlu Mimarlık Fakültesi 'Turuncu Bayrak' sahibi oldu Adıyaman Üniversitesi Besni Mehmet Erdemoğlu Mimarlık Fakültesi '2021 Yılı Mekanda Erişilebilirlik Ödülü'ne layık görülerek 'Turuncu Bayrağın' sahibi oldu.

10:42 İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı Adıyaman'da, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

10:36 Karların yeni eridiği Tunceli dağları ters laleler ile renklendi Karların yeni eridiği Tunceli dağları ters laleler ile renklendi Bu sene ters laleleri koparanlara uygulanacak para cezasının 80 bin 465 bin TL olduğu öğrenilirken, bölge sakinleri zaman zaman bunların soğanının çıkarılıp Hollanda'ya kadar götürüldüğünü duyduklarını aktardıBir çok ilde...

09:19 İSTANBUL'DA YAKALANAN 60 KAÇAK GÖÇMEN, ADIYAMAN'DAN SINIR DIŞI EDİLECEK İSTANBUL'da yakalanıp, Adıyaman'a getirilen Pakistan, Afganistan ve Sri Lanka uyruklu 60 kaçak göçmenin, sınır dışı edilmesi için Göç İdare Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlandı.

09:08 Son dakika 3. sayfa: Gözlüğü kırılan yaşlı kadının yardımına polisler koştu Son dakika 3. sayfa haberi... Adıyaman'da, gözlüğü kırıldığı için gözleri görmeyen ve sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı gözlüğünü tamir edemeyen yaşlı kadının yardımına polisler yetişti.

01:00 Tarihi caminin altından yüzyıllardır su akıyor Osmanlı İmparatorluğunun 17. Padişahı IV. Murad tarafından yaptırılan Adıyaman'da ki Zey Camii'nin altındaki dehlizden 380 yıldan beri su akıyor.

20:34 PFDK Kararları açıklandı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı.

20:33 Son dakika haberleri | Jandarma "tam kapanma" kapsamında denetim yaptı Son dakika gündem haberi: İlçe Jandarma ekiplerinin denetimi drone çekimi Jandarma "tam kapanma" kapsamında denetim yaptı Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmada olası ihlalleri önlemek amacıyla destekli denetim yaptı.

17:43 ADIYAMAN 4'ÜNCÜ MURAT'IN YAPTIRDIĞI CAMİNİN ALTINDAN AKAN SUDA SERİNLİYORLAR ADIYAMAN'da merkeze bağlı Zey köyünde vatandaşlar, Osmanlı padişahlarından 4'üncü Murat tarafından yaptırılan caminin altından akan suyla serinliyor.

17:31 Lösemi hastalığına iyi gelen ışkın otu tezgahlarda yerini aldı Lösemi hastalarının umudu olan ışkın otu, tezgahlarda yerini almaya başladı. Dağlarda kendiliğinden yetişen ışkın otunu toplayan vatandaşlar, aile bütçesine katkı sağlıyor. Işkın otunun kilosu 20 TL'ye kadar alıcı buluyor.

17:07 Siverek'te çevre yolu için çalışmalar başladı Siverek Belediyesi tarafından, yeni çevre yolunun yapılması için çalışmalara başlandı.

16:57 Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı Adıyaman'ın Kahta ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

16:53 PTT önünde uzun kuyruklar oluştu PTT önünde uzun kuyruklar oluştu Adıyaman'da, korona virüs dolayısıyla yardım parası almak isteyen vatandaşlar PTT önünde uzun kuyruklar oluşturdu.