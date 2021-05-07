Son Dakika Adıyaman Haberleri

- 14:57 Maddi durumu zayıf ailelere ekmek ve kavurma dağıtıldı
Kızılay Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından kentte bulunan maddi durumu zayıf ailelere ekmek ve kavurma dağıtımı gerçekleştirildi.
- 14:28 Yüksekten düşen inşaat işçisi ağır yaralandı
Adıyaman'da, yapımı devam eden bir inşaatın 3. katından yere düşen inşaat işçisi ağır yaralandı.
- 14:16 Toprağa gömülü kafatası ve insan kemikleri bulundu
Adıyaman'da bahçe düzenlemesi esnasında toprağa gömülü kafatası ve insan kemikleri bulundu.
- 13:55 Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'in kuzeyi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz'in kuzeyi ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli rüzgar bekleniyor.
- 12:23 Emniyet amiri ölümden döndü
Adıyaman'ın Samsat İlçe Emniyet Amiri Hasan Yücesoy'un kullandığı otomobil kontrolden çıkarak taklalar attı.
- 11:38 Traktör pulluğuna insan kemikleri takıldı
Adıyaman'da, kıyafetleriyle beraber toprağa gömülmüş bir kişiye ait kafatası ve kemikler traktör pulluğuna takıldı.
- 11:21 FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü Konya'da yakalandı
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünde 2. Sınıf Emniyet Müdürü iken 2016 yılında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç olan ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan...
- Dün 21:23 Süper Lig: Fatih Karagümrük: 5 - Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 40. haftasında Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği'ni konuk etti.
- Dün 16:31 Doğu ve Güneydoğu'da son 50 yılın en düşük yağışları
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün nisan ayı yağış raporuna göre, Doğu Anadolu'da yüzde 76, Güneydoğu Anadolu'da yüzde 90 azalışlarla son 50 yılın en düşük seviyesi görüldü.
- Dün 15:31 Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'da, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısına tepki gösterildi
İsrail polisinin, işgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasına Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'da tepki gösterildi.
- Dün 14:25 Kilis, Adıyaman ve Malatya'da pazar yerleri Kovid-19 tedbirleri alınarak açıldı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında Kilis, Adıyaman ve Malatya'da pazar yeri esnafı tezgahlarını kurdu.
- Dün 14:11 Ayakları ipe dolanan güvercini itfaiye kurtardı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ayakları ipe dolanan güvercin itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
- Dün 11:40 Çelikhan Kaymakamı Uçar, esnafla bayramlaştı
Adıyaman'ın Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar, esnafları ziyaret ederek tatil öncesi bayramlaştı.
- Dün 11:31 Adıyaman'da STK Platformundan İsrail'e tepki
Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşu Platformu, İsrail'i katliam ve işgallerinden dolayı kınadı.
- Dün 11:03 RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Adıyaman'ın coğrafi işaret belgeli etsiz çiğ köftesi iftar sofralarının vazgeçilmezi
Adıyaman'ın coğrafi işaret belgeli etsiz çiğ köftesi, ramazanda iftar sofralarının en çok aranan lezzetleri arasında yer alıyor.
- Dün 10:43 61 ova "büyük ova koruma alanı" olarak belirlendi
Ovaların korunması amacıyla yaklaşık 550 bin 802 hektarlık alana sahip 61 ova, "büyük ova koruma alanı" olarak ilan edildi.
- Dün 10:09 Kahta'da bisiklet çalan şahıs yakalandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde üç farklı adreste bisiklet hırsızlığı yapan şahıs Emniyet ekipleri tarafından yakalandı.
- Dün 09:34 Son dakika... Nisan ayında 26 bin 203 kazada, 147 kişi hayatını kaybetti
Son dakika habere göre EMNİYET Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre; nisan ayında 126'sı ölümlü, 11 bin 70'i yaralamalı, 15 bin 7 maddi hasarlı olmak üzere toplam 26 bin 203 kaza meydana geldi.
- 07.05.2021 23:53 Banka şubesinin camını kıran şüpheli yakalandı
Banka şubesinin camını kıran şüpheli yakalandıADIYAMAN'da, bir banka şubesinin camını taşla kıran şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
- 07.05.2021 23:35 Banka şubelerine zarar veren şüpheli gözaltına alındı
Adıyaman'da 2 bankanın camlarını kırıp, ATM'lerine zarar veren kişi gözaltına alındı.
- 07.05.2021 23:01 Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
- 07.05.2021 15:25 Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)
Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mısır halkıyla olan tarihten gelen bu birliğimizi yeniden kazanmak, yeniden devam ettirmenin gayreti içindeyiz.
- 07.05.2021 15:25 ADIYAMAN'DA KOMŞULARIN GÜRÜLTÜ KAVGASI: 2 YARALI
ADIYAMAN'da, iki komşu aile arasında gürültü nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı.
- 07.05.2021 15:01 Çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
- 07.05.2021 14:57 Adıyaman'da 13 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 13 evde karantina uygulaması başlatıldı.
- 07.05.2021 14:56 "Çocuklar ses yapıyor" kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
"Çocuklar ses yapıyor" kavgası kanlı bitti: 2 yaralı Adıyaman'da, aynı apartmanda oturan iki ailenin, çocukların ses çıkartmasından dolayı birbirine saldırdığı kavgada 2 kişi yaralandı.
- 07.05.2021 14:04 Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaşanan tam kapanma süreci nedeniyle vatandaşın merak ettiği konulardan biri de Ramazan Bayramı namazının bu yıl kılınıp kılınamayacağıydı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bayram namazının camilerde kılınacağını açıkladı.
- 07.05.2021 13:51 Son dakika! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bayram namazı camilerde kılınacak
Son dakika! Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl korona tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak camilerde bayram namazı kılınabileceğini açıkladı. İl il paylaşılan bayram namazı saatlerine göre bayram namazı Ankara'da 06.08'de, İstanbul'da 06.22'de, İzmir'de 06.34'te kılınacak.
- 07.05.2021 13:35 Adıyaman'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü, ağır yaralandı.
- 07.05.2021 13:31 Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı
Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
- 07.05.2021 13:08 Son dakika haberi! Feci kazalar mobesa görüntülerine yansıdı
Son dakika gelişmesine göre Feci kazalar mobesa görüntülerine yansıdı Adıyaman, Şanlıurfa ve Malatya illerinde dikkatsizlik ve ışık ihlali nedeniyle meydana gelen kazalar KGYS kameralarına yansıdı.
- 07.05.2021 13:04 Belediye personeline bayram öncesi ikramiye müjdesi
Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi her bayram olduğu gibi bu zor süreçte kısıtlı imkanlarla bu bayramda da çalışanlarını unutmadı.
- 07.05.2021 12:04 Pazarcılardan yüksek fiyat eylemi
Pazarcılardan yüksek fiyat eylemi Pazarcılar, hal pazarı önünde eylem yaptı Adıyaman'da pazarcı esnafları, hal pazarında kendilerine yüksek fiyata ürün satmaya çalışıldığını iddia ederek, Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hal Kompleksi önünde eylem yaptı.
- 07.05.2021 11:29 İhtiyaç sahibi aileler yalnız bırakılmıyor
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde faaliyet gösteren İyilik-Der, Ramazan ayı dolayısıyla yardıma muhtaç 600 aileye giyim, gıda ve nakit yardımında bulundu.
- 07.05.2021 11:21 Milletvekili Tutdere kendisiyle ilgili açıklamaya cevap verdi
AK Parti Milletvekili Fırat'ın önceki gün CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ile ilgili yaptığı açıklamaların üzerine Tutdere'den cevap geldi.
- 07.05.2021 11:11 Son dakika haberi... Yurt genelindeki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı
Son dakika gelişmesine göre Yurt genelinde meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.
- 07.05.2021 10:43 Mehmet Erdemoğlu Mimarlık Fakültesi 'Turuncu Bayrak' sahibi oldu
Adıyaman Üniversitesi Besni Mehmet Erdemoğlu Mimarlık Fakültesi '2021 Yılı Mekanda Erişilebilirlik Ödülü'ne layık görülerek 'Turuncu Bayrağın' sahibi oldu.
- 07.05.2021 10:42 İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Adıyaman'da, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
- 07.05.2021 10:36 Karların yeni eridiği Tunceli dağları ters laleler ile renklendi
Karların yeni eridiği Tunceli dağları ters laleler ile renklendi Bu sene ters laleleri koparanlara uygulanacak para cezasının 80 bin 465 bin TL olduğu öğrenilirken, bölge sakinleri zaman zaman bunların soğanının çıkarılıp Hollanda'ya kadar götürüldüğünü duyduklarını aktardıBir çok ilde...
- 07.05.2021 09:19 İSTANBUL'DA YAKALANAN 60 KAÇAK GÖÇMEN, ADIYAMAN'DAN SINIR DIŞI EDİLECEK
İSTANBUL'da yakalanıp, Adıyaman'a getirilen Pakistan, Afganistan ve Sri Lanka uyruklu 60 kaçak göçmenin, sınır dışı edilmesi için Göç İdare Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlandı.
- 07.05.2021 09:08 Son dakika 3. sayfa: Gözlüğü kırılan yaşlı kadının yardımına polisler koştu
Son dakika 3. sayfa haberi... Adıyaman'da, gözlüğü kırıldığı için gözleri görmeyen ve sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı gözlüğünü tamir edemeyen yaşlı kadının yardımına polisler yetişti.
- 07.05.2021 01:00 Tarihi caminin altından yüzyıllardır su akıyor
Osmanlı İmparatorluğunun 17. Padişahı IV. Murad tarafından yaptırılan Adıyaman'da ki Zey Camii'nin altındaki dehlizden 380 yıldan beri su akıyor.
- 06.05.2021 20:34 PFDK Kararları açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı.
- 06.05.2021 20:33 Son dakika haberleri | Jandarma "tam kapanma" kapsamında denetim yaptı
Son dakika gündem haberi: İlçe Jandarma ekiplerinin denetimi drone çekimi Jandarma "tam kapanma" kapsamında denetim yaptı Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmada olası ihlalleri önlemek amacıyla destekli denetim yaptı.
- 06.05.2021 17:43 ADIYAMAN 4'ÜNCÜ MURAT'IN YAPTIRDIĞI CAMİNİN ALTINDAN AKAN SUDA SERİNLİYORLAR
ADIYAMAN'da merkeze bağlı Zey köyünde vatandaşlar, Osmanlı padişahlarından 4'üncü Murat tarafından yaptırılan caminin altından akan suyla serinliyor.
- 06.05.2021 17:31 Lösemi hastalığına iyi gelen ışkın otu tezgahlarda yerini aldı
Lösemi hastalarının umudu olan ışkın otu, tezgahlarda yerini almaya başladı. Dağlarda kendiliğinden yetişen ışkın otunu toplayan vatandaşlar, aile bütçesine katkı sağlıyor. Işkın otunun kilosu 20 TL'ye kadar alıcı buluyor.
- 06.05.2021 17:07 Siverek'te çevre yolu için çalışmalar başladı
Siverek Belediyesi tarafından, yeni çevre yolunun yapılması için çalışmalara başlandı.
- 06.05.2021 16:57 Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
- 06.05.2021 16:53 PTT önünde uzun kuyruklar oluştu
PTT önünde uzun kuyruklar oluştu Adıyaman'da, korona virüs dolayısıyla yardım parası almak isteyen vatandaşlar PTT önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
- 06.05.2021 16:34 ADIYAMAN'DA PTT ŞUBESİ ÖNÜNDE KUYRUK
ADIYAMAN'da işlem yaptırmak için PTT şubesine gelenler, uzun kuyruklar oluşturdu.