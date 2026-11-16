Adıyaman Besni'de takla atan otomobilde 4 yaşındaki çocuk öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman Besni'de takla atan otomobilde 4 yaşındaki çocuk öldü, 3 kişi yaralandı

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Adıyaman Besni\'de takla atan otomobilde 4 yaşındaki çocuk öldü, 3 kişi yaralandı
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Adıyaman Besni\'de takla atan otomobilde 4 yaşındaki çocuk öldü, 3 kişi yaralandı
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Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Sayören köyü yakınlarında otomobilin takla atarak şarampole yuvarlanması sonucu 4 yaşındaki çocuk öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken çocuğun cenazesi morga götürüldü ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde takla atarak şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Sayören köyü yakınlarında Ş.K. idaresindeki 02 KC 022 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada 4 yaşındaki Derya Avcı olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Ş.K. ile otomobilde bulunan S.A. ve M.M.A. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Derya Avcı'nın cenazesi ise olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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