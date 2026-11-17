Adıyaman'da, otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Eğriçay Köprüsü yakınlarında seyir halinde olan İsmail Ç. idaresindeki 46 AH 366 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Eren G. idaresindeki 34 MFF 486 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 6'sı çocuk toplam 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.