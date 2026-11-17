Sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürütülen ve yüz binlerce yatırımcıyı etkileyen fon soruşturmasında kayyum kararları genişliyor. Son olarak Altınbaş grubuna ait şirketlerin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) geçti.

5 ŞİRKETE KAYYUM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Altınbaş Holding, Alnus Yatırım Menkul Değerler, Altınbaş Kuyumculuk, Altınhas Holding ve Altınhas Yatırım Holding’e TMSF kayyum olarak atandı.

ALTINBAŞ AİLESİNDEN 2 TUTUKLAMA

Soruşturma kapsamında Altınbaş Holding yöneticilerinden İnan Altınbaş 24 Ekim’de tutuklanmıştı. Holding’in sahibi Nusret Altınbaş da 26 Ekim’de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

ADİL KATILIM BANKASI VE BALLI ŞİRKETLERİ DE TMSF’DE

Soruşturmada bugün başka kayyum kararları da verildi. Adil Katılım Bankası A.Ş., Adil Varlık Yönetim A.Ş., Adil Tasarruf Finansman A.Ş. ve Dünya Varlık Yönetim A.Ş.’nin yönetimi TMSF’ye devredildi. Başsavcılığa göre yapılan incelemelerde, banka kaynaklarının grup şirketlerine kredi olarak kullandırılarak tüketildiği belirlendi.

Başsavcılık ayrıca, 6 Ekim’de İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde aracında ölü bulunan Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı ile İlkay Ballı’nın tüm şahsi malvarlıklarına el konulmasına karar verdi. Ballı’ların ortaklık paylarının bulunduğu 21 şirkete de TMSF yönetim kayyumu olarak atandı.

PUSULA PORTFÖY İLE BAŞLADI

Soruşturma, Pusula Portföy’ün 15 Eylül’de fon katılma payı ödemelerinde temerrüde düştüğünü duyurmasıyla başladı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül’de Pusula, Tera ve bağlı şirketlere ait 131 fonun tasfiyesine karar verdi. Kararla 455 binden fazla yatırımcı etkilendi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 Ekim’de 13-16 Eylül tarihleri arasında fonlardan şüpheli çıkış yapan 214 gerçek ve tüzel kişinin tespit edildiğini açıkladı. Gürlek, bu kişilerin elde ettiği haksız kazancın 187,6 milyar lira olduğunu belirtti.

BAKAN VE BÜROKRATLAR TUTUKLANDI

Soruşturmada çok sayıda bürokrat ve iş insanı tutuklandı:

SPK Başkanı Mahmut Sütçü 20 Ekim’de görevden alındı.

Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun 3 Kasım’da “rüşvet” suçlamasıyla tutuklandı.

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, “suç örgütüne üyelik” ve “SPK Kanunu’na muhalefet” suçlamalarıyla tutuklandı.

Eski SPK Başkanvekili Enver Usca, BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ve Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç da tutuklananlar arasında yer aldı.

Bugün adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 19'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 130'a yükseldi.

MAĞDURLARA ÖDEMELER SÜRÜYOR

Tasfiye edilen fonlara ilişkin ödemeler TMSF ve Ziraat Bankası aracılığıyla sürüyor. SPK’nın 17 Ekim’de yaptığı açıklamaya göre, Ziraat Bankası aracılığıyla 45 binden fazla kişiye yaklaşık 40,8 milyar lira tasfiye ödemesi yapıldı.