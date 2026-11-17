Manisa Süper Amatör Lig'de mücadele edecek olan Salihli temsilcisi Kösealispor, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına hız verdi. Yeşil-beyazlı ekip, kadrosuna kattığı 4 yeni isimle şampiyonluk yolunda iddiasını ortaya koydu.

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen Kösealispor; kaleci Ramazan Baldan, kanat oyuncusu Samet Uçar, orta saha oyuncusu Yusuf Erol ve golcü Necmettin Adıyaman ile anlaşma sağladı.

En dikkat çeken transfer tecrübeli golcü Necmettin Adıyaman oldu. Manisa futbolunun tanınan isimlerinden olan Adıyaman, kariyeri boyunca Yılmaz Belediyespor, Kulaspor, Alaşehir Belediyespor, Biga, Beylikdüzü, Somaspor ve Salihli Belediyespor formalarını giydi. Farklı kulüplerde yaşadığı gol krallıkları ve şampiyonluklarla dikkat çeken tecrübeli futbolcu, uzun süren görüşmelerin ardından Kösealispor ile anlaşmaya vardı.

Gerçekleştirdiği 4 transferle kadrosunu güçlendiren Kösealispor'da, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarının devam etmesi bekleniyor.

Yeşil-beyazlı ekip, yeni sezonda Manisa Süper Amatör Lig'de başarılı bir performans sergilemeyi hedefliyor.