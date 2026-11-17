MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında sosyal medya ve dijital platformların çocuklar üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şiddeti özendiren oyunlar, ahlaksızlığı normalleştiren diziler ve dijital içeriklerin gençleri olumsuz etkilediğini belirten Bahçeli, Türkiye'nin bu konuda gerekli tedbirleri alması gerektiğini belirtti.

"SOSYAL MEDYA VE OYUNLARA ERİŞİM KISITLANMALI"

Dijital medyanın oluşturduğu sanal dünyanın çocukların gerçeklik algısını etkileyebileceğini ifade eden Bahçeli, sanal ile gerçek arasındaki sınırın kaybolmasının hem bireylere hem de topluma zarar verebileceğini dile getirdi. Dünyada birçok ülkenin dijital içeriklere, sosyal medya platformlarına ve oyunlara erişimi kısıtlamaya çalıştığını hatırlatan Bahçeli, Türkiye'nin de bu yönde adım atması gerektiğini vurguladı. Bahçeli, "Yine bugün eğitim süreçlerini doğrudan etkileyen harici faktörler vardır. Görsel ve dijital medyanın yarattığı sanal dünyada şahit oldukları gerçeküstü yaşamlar, şiddete meylettiren oyunlar, şiddeti ve ahlaksızlığı normalleştiren dizilerle yetiştirilen çocuklar ve gençler, gerçek ile sanal arasındaki ince çizgiyi kaybettiklerinde hem kendilerine hem de topluma zarar verme potansiyeline sahip kişilere dönüşebiliyorlar" dedi.

"GEREKLİ ADIMLARI ATMAMIZIN ZAMANI GELDİ"

Dijital içeriklerin ve sosyal medya platformlarının gençler üzerindeki etkilerine karşı etkin tedbirlerin zorunlu hale geldiğini belirten Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu şekilde insanın değerli, önemli ve kutsal olanla bağlarının kopması, normal ile anormalin, gerçek ile sanal olanın sınırlarının muğlaklaşması bütün insanlık adına düşünmeyi zorunlu kılmaktadır. Gerek dünyada gerek ülkemizde yaşadığımız elim olaylara benzer vakalarda bu oyunların ve dizilerin olumsuz etkileri kolaylıkla tespit edilmiştir. Bunun için etkin tedbirlerin alınması zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugün dünyada birçok ülkede dijital içerikler, sosyal medya ve oyunlara erişim çeşitli şekillerde kısıtlanmaya çalışılmaktadır. Bu noktada bizim de gerekli adımları atmamızın zamanı gelmiştir, hatta geçmektedir."

EĞİTİMDE AİLE VE OKUL VURGUSU

Bahçeli, konuşmasında eğitim sisteminin yeniden ele alınması gerektiğini de belirtti. Eğitimin yalnızca okullara ve öğretmenlere bırakılabilecek bir süreç olmadığını ifade eden MHP lideri, aile, çevre ve okulun birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi. Çocuklarda adalet duygusunun ailede geliştiğini belirten Bahçeli, suç, ceza ve ödül kavramlarının çocuklara küçük yaşlardan itibaren öğretilmesinin önemine dikkat çekti.