Galatasaray'da milli ara sonrası oynanacak kritik karşılaşmalar öncesinde sakatlık endişesi yaşanıyor. Osimhen ve Leao'nun ardından kaleci Uğurcan Çakır'ın da sakatlanması, sarı-kırmızılı takımın kadro planlamasını etkiledi. A Milli Takım'ın Fransa ile oynadığı karşılaşma öncesinde omzundan sakatlanan deneyimli file bekçisinin son durumuna ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.

SAMSUNSPOR MAÇINDA OYNAMASI ZOR

Milliyet'in haberine göre Uğurcan Çakır'ın 21 Kasım Cumartesi günü oynanacak Samsunspor karşılaşmasına yetişmesi zor görünüyor. Milli kalecinin sakatlığının ardından sağlık durumunun yakından takip edildiği ve dönüşü konusunda temkinli davranıldığı aktarıldı. Galatasaray teknik heyetinin, Çakır'ın tamamen iyileşmeden sahalara dönmesini istemediği belirtiliyor.

HEDEF ASTON VILLA KARŞILAŞMASI

Sarı-kırmızılı ekipte Uğurcan Çakır'ın dönüşü için Aston Villa maçının hedeflendiği öne sürüldü. Deneyimli kalecinin tedavi sürecinin ardından bu karşılaşmada yeniden formasına kavuşmasının planlandığı ifade edildi.

KALE JANKAT YILMAZ'A EMANET EDİLEBİLİR

Uğurcan Çakır'ın Samsunspor maçında forma giyememesi halinde teknik direktör Okan Buruk'un kalede Jankat Yılmaz'ı tercih etmesi bekleniyor. Genç kalecinin, deneyimli file bekçisinin yokluğunda görev alma ihtimali öne çıktı. Galatasaray'da sakat oyuncuların durumuna ilişkin son kararın sağlık ekibinin değerlendirmeleri doğrultusunda verilmesi bekleniyor.