Bir dönem ağırlıklı olarak Japonya'daki evlerde ve lüks otellerde kullanılan akıllı tuvalet sistemleri, artık sıradan konutlarda da tercih edilmeye başlandı. Mevcut klozetlere takılabilen özel kapaklar sayesinde kullanıcılar, temizlik için tuvalet kağıdı yerine su kullanabiliyor. Özellikle son yıllarda artan ilgi, banyo ürünleri pazarında yeni bir eğilimi beraberinde getirdi.

TUVALET KAĞIDI YERİNE SUYLA TEMİZLİK

Yeni nesil klozet kapakları, mevcut tuvaletlerin üzerine monte edilerek su tesisatına bağlanıyor. Kullanımın ardından devreye giren hareketli başlık, ayarlanabilir basınç ve sıcaklıktaki suyla temizlik sağlıyor. Elektrikli modellerde ise bu özelliklere sıcak hava ile kurutma, ısıtmalı oturma yüzeyi, uzaktan kumanda ve kendi kendini temizleyen su püskürtme başlıkları ekleniyor. Böylece kullanıcılar, bazı modellerde tuvalet kağıdına ihtiyaç duymadan temizlik işlemini tamamlayabiliyor.

YAYGINLAŞMASINDA 2020 YILINDA YAŞANAN TUVALET KAĞIDI KITLIĞI ETKİLİ OLDU

Houzz Banyo Trend Raporu'na göre evlerinde banyo yenilemesi yapanların beşte ikisinden fazlası, gelişmiş özelliklere sahip klozetleri tercih ediyor. Özellikle suyla temizlik sağlayan kapaklara yönelik ilginin arttığı belirtiliyor. Bu ürünlerin yaygınlaşmasında 2020 yılında yaşanan tuvalet kağıdı kıtlığının da etkili olduğu değerlendiriliyor. Söz konusu dönemde alternatif temizlik yöntemlerine yönelen tüketicilerin ilgisi, sonraki yıllarda da devam etti. Sektörde faaliyet gösteren üreticilerden birinin yaklaşık 2,5 milyon satış rakamına ulaşması da pazardaki büyümeye örnek gösteriliyor.

FİYATLARI 30 DOLARDAN BAŞLIYOR

Akıllı klozet sistemlerinin fiyatları, sundukları özelliklere göre farklılık gösteriyor. Elektrik gerektirmeyen ve mevcut klozetlere kolayca monte edilebilen temel modeller 30 ila 50 dolar arasında satılıyor. Sıcak su, ısıtmalı oturma yüzeyi ve sıcak havayla kurutma gibi özelliklere sahip elektrikli kapakların fiyatları ise birkaç yüz dolara ulaşıyor. Bütün bu özellikleri bir arada sunan tam donanımlı akıllı klozetler için birkaç bin dolar ödemek gerekebiliyor. Elektriksiz modeller, su tesisatına bağlanan bir bağlantı parçasıyla kurulabilirken, gelişmiş sistemlerin kullanılması için klozetin yakınında uygun ve topraklı bir elektrik prizi bulunması gerekiyor.

TUVALET KAĞIDI TAMAMEN ORTADAN KALKACAK MI?

Yeni sistemlerin tercih edilmesinde suyla temizlik imkanı, kağıt tüketiminin azaltılması ve kullanım konforu öne çıkıyor. Bununla birlikte cihazların düzenli temizlenmesi ve özellikle kireçli su kullanılan bölgelerde püskürtme başlıklarının bakımının yapılması gerekiyor. Uzman değerlendirmelerine göre tuvalet kağıdının kısa sürede tamamen ortadan kalkması beklenmiyor. Ancak suyla temizlik ve kurutma özelliklerinin yaygınlaşmasıyla kağıdın temel temizlik aracı olmaktan çıkarak daha çok ihtiyaç halinde kullanılan yardımcı bir ürüne dönüşebileceği ve bu nedenle de kullanımının azalabileceği belirtiliyor.