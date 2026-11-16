Süper Lig'in eski yıldızı, ülkesinde cumhurbaşkanı adayı oldu - Son Dakika
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Süper Lig'in eski yıldızı, ülkesinde cumhurbaşkanı adayı oldu

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Süper Lig\'in eski yıldızı, ülkesinde cumhurbaşkanı adayı oldu
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2 yorum

Adanaspor'un eski futbolcusu Thomas Berthold, Almanya'da aşırı sağcı AfD partisinin cumhurbaşkanı adayı oldu.

Bir dönem Türkiye’de Adanaspor forması da terleten Alman futbolunun eski yıldızlarından Thomas Berthold, siyaset sahnesine iddialı bir adım attı. 

CUMHURBAŞKANI ADAYI OLDU

Almanya için aşırı sağcı Alternatif Partisi (AfD), yaklaşan Almanya cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylarının 62 yaşındaki eski milli futbolcu Thomas Berthold olduğunu resmen açıkladı.

Süper Lig'in eski yıldızı, ülkesinde cumhurbaşkanı adayı oldu

''TÜM ALMANLARIN CUMHURBAŞKANI OLMAYA UYGUN''

AfD eş başkanları Alice Weidel ve Tino Chrupalla, parti üyesi olmamasına rağmen Berthold’u aday gösterme kararlarının arkasında durdu. İki lider yaptıkları değerlendirmede, tecrübeli futbol adamının "Tüm Almanların cumhurbaşkanı olmaya son derece uygun bir isim" olduğunu savundu.

KARİYERİNİN SON DURAĞI ADANASPOR OLMUŞTU

1980'li yılların başında Eintracht Frankfurt ile profesyonel futbola adım atan Berthold; Avrupa’da Hellas Verona, Roma, Bayern Münih ve Stuttgart gibi dev kulüplerde boy gösterdi. Alman savunmasının önemli isimlerinden biri olan yıldız oyuncu, 2001 yılının ocak ayında ise Türkiye’nin yolunu tutarak Adanaspor’a imza atmıştı. 2000-2001 sezonunda Süper Lig’de mücadele eden turuncu-beyazlı ekiple 5 maçta görev alan Berthold, sezon sonunda takımının 18. sırada yer alarak küme düşmesine engel olamamıştı.

Adanaspor'un eski yıldızı Almanya'da cumhurbaşkanı adayı olduAdanaspor'un eski yıldızı Almanya'da cumhurbaşkanı adayı oldu
AdanasporAlmanyaSiyasetGüncelFutbolYaşamSporSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • MEGA STARS MEGA STARS:
    Cumhurbaşkanı olursa.adana spor a yardım eder 2 0 Yanıtla
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Bizdede MHP yillardir var 0 0 Yanıtla
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