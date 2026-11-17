Sözcü TV ve Sözcü gazetesinin bulunduğu adreslere sabah saatlerinde düzenlenen operasyonun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama geldi. Başsavcılık, Burak Akbay hakkında yürütülen soruşturma kapsamında MASAK raporlarının incelendiğini, 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini ve Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş.'ye TMSF'nin kayyum olarak atandığını bildirdi.

BAŞSAVCILIK OPERASYONUN GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Kasım 2026 sabahı Sözcü TV ve Sözcü gazetesinin bulunduğu adreslere düzenlenen operasyonla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Başsavcılığın Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Burak Akbay hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlamalarının bulunduğu belirtildi.

2017 YILINDAKİ İDDİANAMEYE ATIF YAPILDI

Başsavcılık açıklamasında, Burak Akbay hakkında 2016 yılında "terör örgütü kurmak veya yönetmek" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Soruşturma kapsamında 27 Eylül 2017'de iddianame hazırlandığı, Akbay'ın yakalanamaması üzerine hakkında yakalama kararı çıkarıldığı aktarıldı.

Söz konusu iddianamede, Akbay'ın FETÖ/PDY'nin amaçları, bilgisi ve talimatları doğrultusunda Sözcü TV ile Sözcü gazetesini faaliyete geçirdiği ve örgüt yöneticisi konumunda olduğu yönünde iddialara yer verildiği belirtildi.

Akbay'ın İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılaması sürerken mahkemenin mali yönden inceleme yapılması için başsavcılığa bildirimde bulunduğu, bunun üzerine yeni soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

MASAK RAPORLARI İNCELENDİ

Başsavcılık, soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarının incelendiğini açıkladı.

Raporlara ilişkin değerlendirmelerde, Burak Akbay'ın yurt dışındaki banka hesapları üzerinden Estetik Yayıncılık A.Ş. ile Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş.'yi finanse ettiği ve FETÖ/PDY yöneticiliğini bu şirketler üzerinden sürdürdüğü yönünde kuvvetli şüphe bulunduğu ileri sürüldü.

4 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında 17 Kasım 2026 tarihinde Estetik Yayıncılık A.Ş., Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş., Sözcü TV ve Sözcü gazetesinin bulunduğu adreslerde eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri yapılmasına karar verildi.

Başsavcılık, şirketlerde yönetici veya yetkili konumunda olduğu belirtilen 4 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını bildirdi.

MEGA AJANS'A TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI

Operasyon kapsamında kayyum kararı da alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş.'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verdi.