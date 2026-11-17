Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 16 Kasım'da düzenlenen askeri istihbarat toplantısının ardından Rusya ile Kuzey Kore arasındaki silah iş birliğine ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Savunma İstihbaratının (HUR) sunduğu rapora göre Rusya, balistik ve seyir füzesi üretimini artırmayı planlıyor. Zelenski, Moskova'nın kendi üretimini genişletirken Kuzey Kore'den de düzenli olarak füze aldığını belirtti.

Zelenski, "Rusya ne yazık ki Kuzey Kore'den daha fazla balistik füze alıyor. Ayda onlarca füzeden söz ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın planladığı üretim kapasitesinin barış amacı taşımadığını savunan Ukrayna lideri, füze sevkiyatlarının ülkesinin savunmasını daha da zorlaştırdığını söyledi.

KİM JONG-UN SİLAHLARINI UKRAYNA'DA GELİŞTİRİYOR

Zelenski'nin açıklamalarında en dikkat çekici noktalardan biri, Kuzey Kore'nin savaştan elde ettiği askeri deneyim oldu.

Ukrayna liderine göre Pyongyang yönetimi, Rusya'ya gönderdiği balistik füzelerin gerçek savaş koşullarında kullanılmasından yararlanarak silahlarının performansını geliştirme fırsatı buluyor.

Kuzey Kore yapımı füzelerin Ukrayna'daki hava savunma sistemlerine karşı kullanılması, bu silahların etkinliği ve zayıf yönleri hakkında deneyim kazanılmasına olanak sağlayabilir.

Zelenski, Kuzey Kore'nin savaşta kullanılan balistik füzeler aracılığıyla silahlarını geliştirdiğini belirterek bunun Kore Yarımadası çevresindeki ülkeler açısından yeni güvenlik sorunları oluşturduğunu ifade etti.

GÜNEY KORE VE JAPONYA İÇİN DE TEHLİKE

Kuzey Kore'nin Ukrayna savaşından elde edebileceği deneyim, Doğu Asya'daki güvenlik dengeleri açısından da önem taşıyor.

Pyongyang yönetiminin geliştirdiği balistik füze sistemleri, özellikle Güney Kore ve Japonya'nın savunma planlamalarında önemli bir yer tutuyor.

Gerçek çatışmalarda kullanılan füzelerin performansına ilişkin elde edilebilecek bilgiler, Kuzey Kore'nin gelecekteki silah geliştirme çalışmalarına katkı sağlayabilir.

Ancak Kuzey Kore'nin Ukrayna'daki her füze saldırısından hangi teknik verileri elde ettiği bağımsız olarak doğrulanmış değil.

AVRUPA'DAN DAHA FAZLA FÜZE İSTEDİ

Zelenski, Rusya'nın Kuzey Kore'den aldığı askeri desteğe karşı Ukrayna'nın da benzer kapasitede silahlara ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya ile görüşmeler yürütüldüğünü açıklayan Ukrayna lideri, Avrupa ülkelerinin etkili saldırılar gerçekleştirebilecek füze sistemlerine sahip olduğunu hatırlattı.

Zelenski, Rusya'nın balistik füze rampalarının imha edilmesi konusunun yeniden değerlendirilmesini istedi.

Batılı ülkelerin bu kapasiteye sahip teknolojileri bulunduğunu belirten Zelenski, Ukrayna'nın söz konusu sistemlere erişmesinin Rusya üzerindeki askeri baskıyı artıracağını savundu.

KİEV'DE İKİ KÖPRÜ HEDEF ALINDI

Zelenski'nin uyarılarının ardından Rusya'nın Kiev'e yönelik füze saldırıları yeniden yoğunlaştı.

17 Kasım'da uluslararası basına yansıyan bilgilere göre Rus saldırılarında başkentin kuzey ve güney köprüleri hedef alındı. Kritik altyapıda meydana gelen hasar nedeniyle bazı bölgelerde ısınma ve su hizmetlerinde aksaklıklar yaşandı.

Ancak köprülere yönelik saldırılarda kullanılan füzelerin Kuzey Kore üretimi olduğu doğrulanmadı.

PUTİN İLE KİM JONG-UN ARASINDA YENİ GÖRÜŞME İHTİMALİ

Askeri iş birliği tartışmaları sürerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Çin'de görüşebileceği bildirildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kim'in bu hafta Çin'de düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi'ne katılması halinde Putin ile görüşmesinin mümkün olduğunu açıkladı.

Rusya ve Kuzey Kore, 2024 yılında karşılıklı savunma hükümleri içeren stratejik ortaklık anlaşması imzalamıştı. İki ülke arasındaki askeri iş birliği, Ukrayna savaşının önemli başlıklarından biri haline geldi.

Zelenski ise Rusya'ya sağlanan Kuzey Kore desteğinin yalnızca Ukrayna'nın değil, Avrupa ve Doğu Asya'nın güvenliği açısından da değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.