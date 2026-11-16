Sulina\'da hedef alınan Yunan tankeri hasarı beyan etmeden Boğaz\'a yöneldi, Kıyı Emniyeti durdurdu

Yunanistan bayraklı EVIAPETROL V adlı tanker, Romanya'nın Sulina açıklarında saldırıya uğradı. Saldırı sonucu gemide patlama meydana geldi; çıkan yangın mürettebat tarafından söndürüldü. Saldırının ve yangının rapor edilmediği belirtildi. Kılavuz kaptan olmadan İstanbul Boğazı'ndan geçeceği sırada tankerin, Kıyı Emniyeti ekiplerince fark edilip Florya açıklarına demirletildiği öğrenildi.

SALDIRI CUMARTESİ GECESİ GELDİ

Olay, 14 Kasım Cumartesi günü yerel saatle 21.10'da meydana geldi. Romanya'nın Karadeniz kıyısındaki Sulina limanının 4 deniz mili doğu-güneydoğusunda seyir halinde olan EVIAPETROL V tankerine saldırı düzenlendi. Saldırının ardından gemide yangın çıktı. Gemi mürettebatı, panik içinde yangına müdahale ederek alevleri kendi imkanlarıyla söndürdü.

NE VURULDUĞUNU RAPOR ETTİ NE KILAVUZ ALDI

Saldırıyı ve çıkan yangını ilgili deniz trafik merkezlerine bildirmeyen gemi yönetimi rotasına devam etti. EVIAPETROL V, hasar tespit raporu sunmaksızın "Herhangi bir eksik ya da arıza yok" beyanında bulundu. Tanker, kılavuz kaptan ve römorkör hizmeti almadan Boğaz'dan geçeceği sırada Kıyı Emniyeti ekiplerince fark edildi. Römorkörler eşliğinde tanker, Florya açıklarına demirletildi.