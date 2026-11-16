Sulina\'da hedef alınan Yunan tankeri hasarı beyan etmeden Boğaz\'a yöneldi, Kıyı Emniyeti durdurdu

Sulina'da hedef alınan Yunan tankeri hasarı beyan etmeden Boğaz'a yöneldi, Kıyı Emniyeti durdurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Romanya'nın Sulina limanı açıklarında 14 Kasım gecesi hedef alınan EVIAPETROL V adlı tankerde patlamanın ardından yangın çıktı, alevler gemideki ekip tarafından söndürüldü. Olayı deniz trafik merkezlerine iletmeyen gemi yönetimi, arıza olmadığını beyan ederek yoluna devam etti. Kılavuz kaptan ve römorkör hizmeti almadan İstanbul Boğazı'ndan geçmeye hazırlanan tanker, Kıyı Emniyeti ekiplerince fark edilip römorkörler eşliğinde Florya açıklarına demirletildi.
Yunanistan bayraklı EVIAPETROL V adlı tanker, Romanya'nın Sulina açıklarında saldırıya uğradı. Saldırı sonucu gemide patlama meydana geldi; çıkan yangın mürettebat tarafından söndürüldü. Saldırının ve yangının rapor edilmediği belirtildi. Kılavuz kaptan olmadan İstanbul Boğazı'ndan geçeceği sırada tankerin, Kıyı Emniyeti ekiplerince fark edilip Florya açıklarına demirletildiği öğrenildi.
SALDIRI CUMARTESİ GECESİ GELDİ
Olay, 14 Kasım Cumartesi günü yerel saatle 21.10'da meydana geldi. Romanya'nın Karadeniz kıyısındaki Sulina limanının 4 deniz mili doğu-güneydoğusunda seyir halinde olan EVIAPETROL V tankerine saldırı düzenlendi. Saldırının ardından gemide yangın çıktı. Gemi mürettebatı, panik içinde yangına müdahale ederek alevleri kendi imkanlarıyla söndürdü.
NE VURULDUĞUNU RAPOR ETTİ NE KILAVUZ ALDI
Saldırıyı ve çıkan yangını ilgili deniz trafik merkezlerine bildirmeyen gemi yönetimi rotasına devam etti. EVIAPETROL V, hasar tespit raporu sunmaksızın "Herhangi bir eksik ya da arıza yok" beyanında bulundu. Tanker, kılavuz kaptan ve römorkör hizmeti almadan Boğaz'dan geçeceği sırada Kıyı Emniyeti ekiplerince fark edildi. Römorkörler eşliğinde tanker, Florya açıklarına demirletildi.
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