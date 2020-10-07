Son Dakika Ukrayna Haberleri

22:39 Fenerbahçe Beko: 71-80 SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Boris Ryzhky (Ukrayna), Juan Carlos Garcia (İspanya), Sasa Pukl (Slovenya)ANADOLU EFES: Micic 7, Doğuş Balbay, Simon 24, Moerman 7, Pleiss 8,Singleton 2, Anderson 8, Beaubois 11, Dunston 4, Buğrahan TuncerFENERBAHÇE BEKO: Brown 17, de Colo 20, Ulanovas 10,...

17:28 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Kapalı Maraş açıklaması Bu yıl 15'incisi düzenlenen Bratislava Küresel Güvenlik Forumu (GLOBSEC) için Slovakya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temasları sırasında KKTC'de 46 yıl sonra açılan Maraş ile ilgili " Herkesin yararına, kişisel mülkiyet haklarına da saygı göstererek BM kararlarını da ihlal...

17:26 Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin 68. Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı Torku markalı ürünlerin üreticisi Konya Şeker ve Anadolu Birlik Holding bünyesindeki 45 üretim tesisi iştirakleri arasında yer alan Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin 68. Olağan Mali Genel Kurulu Konya Şeker Fabrikasında yapıldı.

16:33 "Yunanistan'la istikşafi görüşmelerin yapılmasında mutabık kaldık" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile yaptığı görüşmenin ardından, "Görüşmede istikşafi ve güven artırıcı önlem toplantılarının önümüzdeki süreçte gerçekleştirilmesi konusunda mutabık kaldık" dedi.

16:29 - Çavuşoğlu, "Yunanistan'la istikşafi görüşmelerin yapılmasında mutabık kaldık" - Çavuşoğlu, "Yunanistan'la istikşafi görüşmelerin yapılmasında mutabık kaldık" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile yaptığı görüşmenin ardından, "Görüşmede istikşafi ve güven artırıcı önlem toplantılarının önümüzdeki süreçte gerçekleştirilmesi konusunda...

16:16 Çavuşoğlu, "Yunanistan'la istikşafi görüşmelerin yapılmasında mutabık kaldık" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile yaptığı görüşmenin ardından, "Görüşmede istikşafi ve güven artırıcı önlem toplantılarının önümüzdeki süreçte gerçekleştirilmesi konusunda mutabık kaldık" dedi.

14:50 Turizm Danışmanı Osman Ayık: "Salgın, düzenli turist ihracatı yapan pazar sayısını azalttı" Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Turizm Danışmanı, turizmci Osman Ayık, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının düzenli turist ihracatı yapan pazar sayısını azalttığını bildirdi.

14:39 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Kıbrıs Rumlarına hukuk dersi Açıklaması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs Rum kesiminin Türkiye'ye yönelik suçlamalarına tepki göstererek, "Hangi kanunun (Akdeniz'de) Türk faaliyetlerinin yasa dışı olduğunu belirttiğini merak ediyorum.

13:30 Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Yunan mevkidaşı Dendias ile görüştü Son dakika haberler: Türkiye ile Yunanistan'ın yeniden başlatılması için niyet beyanı ortaya koyduğu ön görüşmelerinin gerçekleştirildiği "61. Türkiye-Yunanistan İstikşafi Görüşmeleri" öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias görüştü.

12:58 Çavuşoğlu Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Ceppar ile görüştü Slovakya'nın başkenti Bratislava'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar ile görüştü.

12:41 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya'da Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ikili ve bölgesel meseleleri görüştü.

12:39 AB EastMed'den desteğini çekmeli 2000'li yıllarda dünyanın dikkatinin Doğu Akdeniz üzerinde toplanmasına neden olan gelişmelerden biri de bölgede doğalgaz ve petrol rezervlerinin keşfedilmiş olmasıdır.

12:03 Son Dakika | TürkAkım'ın çevresel etkilerine ilişkin rapor yayımlandı Gelen son dakika haberlerine göre Çevre, sağlık, güvenlik ve sürdürülebilirlik alanlarında veri ve danışmanlık hizmeti sunan Almanya merkezli Sphera şirketi, doğal gazın TürkAkım boru hattıyla Rusya'dan Türkiye ve güneydoğu Avrupa'ya taşınmasının çevresel etkilerini ortaya koyan "TürkAkım ile Aktarılan Doğalgazın Yaşam...

11:35 3 kalecisi koronavirüse yakalanan Ukrayna, 45 yaşındaki yardımcı antrenör Shovkovskiy'yi kadroya çağırdı Takımdaki 3 kalecisi koronavirüse yakalanan Ukrayna, sürpriz bir seçim yaptı. Ukrayna'nın Fransa ile oynadığı hazırlık maçında kadroya, takımın yardımcı antrenörü 45 yaşındaki Oleksandr Shovkovskiy mecburen çağrıldı.

11:31 Çimento sektörünün ihracatı arttı Türk çimento sektörünün, bu yılın ocak-eylül dönemindeki ihracatı miktar bazında yüzde 38,3 artışla 24 milyon tonu aştı, dış satım geliri de yüzde 25 artışla 845 milyon dolara yükseldi.

11:05 Antalya Havalimanı 179 rotadan 7 milyon yolcuyu ağırladı Hizmet verdiği yolcu sayısı bakımından Akdeniz'deki Mayorka, Girit, Rodos ve Dubrovnik gibi rakiplerini geride bırakan Antalya Havalimanı, eylülde günlük 100 bin yolcu sayısına ulaştı.

11:04 Kızkalesi turizmine sonbahar dopingi UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Mersin'in Erdemli ilçesindeki Kızkalesi'nde, sonbahar aylarındaki turizm hareketliliği sektör temsilcilerini sevindiriyor.

09:09 Trabzonspor, Birleşmiş Milletler gibi Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Trabzonspor, bugüne kadar 6 kıtadan 150 yabancı oyuncu kadrosuna katarken, en çok transferi ise 17 oyuncuyla Brezilya'dan gerçekleştirdi.

08:59 Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler NUR Ukrayna, Gürcistan, Özbekistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

08:47 Ozan Tufan'ın Almanya'ya attığı harika golle ilgili sosyal medyada yüzlerce paylaşım yapıldı A Milli Takım'ın Almanya ile 3-3 berabere kaldığı hazırlık maçında sahaya kaptan olarak çıkan Ozan Tufan muhteşem bir gole imza attı. Tufan'ın attığı o gol dün gecenin en çok konuşulan olayı oldu.

23:36 Türkiye, deplasmanda Almanya ile 3-3 berabere kaldı A Milli Takımımız, hazırlık maçı kapsamında dünya devi Almanya ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Ay yıldızlılar, ilk yarısını geride tamamladığı maçta Kenan Karaman'ın son dakikada attığı golle sahadan 3-3'lik beraberlikle ayrıldı.

17:29 Yemekte fenalaşan Ukraynalı turist, yaşamını yitirdi BODRUM'da bir otelde yemek yerken aniden fenalaşıp, nefes almakta güçlük çeken Ukraynalı turist Adrian Novosad (53), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

17:27 Ukrayna'daki uçak kazasının nedeninin teknik arıza ve uçuş ihlalleri olduğu açıklandı Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleg Uruskiy, Harkov kentinde 25 Eylül'de düşen askeri uçağın kaza nedeninin teknik arıza ve uçuş organizasyonundaki ihlaller olduğunu bildirdi.

14:28 Ukrayna: "Türkiye'ye S-125 teslim ettik" Ukrayna devletine bağlı savunma ihracatı ajansı UkrSpetsExport CEO'su Vadym Nozdrya, Ukrayna tarafından Türkiye'ye S-125 Hava Savunma Füze Sistemi (HSFS) teslim edildiğini açıkladı.

13:04 Muratpaşa Belediyesi Avrupa sahnesinde Muratpaşa Belediyesi'nin finale aday gösterildiği, Avrupa ülkelerine ilham olabilecek en iyi çözümleri tanıtmayı amaçlan Lublin Sınır Ötesi İşbirliği Kongresi En İyi Uygulama-2020 ödülü için İspanya, İtalya, Ukrayna, Danimarka, Rusya'nın aralarında bulunduğu 29 ülkeden kongre katılımcısı 900...

12:37 Gazprom, Polonya'nın para cezası kararını temyize götürecek Rus enerji şirketi Gazprom, Polonya makamları tarafından şirkete verilen 7,6 milyar dolar tutarındaki cezayı kabul etmediklerini ve kararı temyize götüreceklerini duyurdu.

12:15 Son dakika... Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler Gelen son dakika haberine göre NUR Ukrayna, Gürcistan, Özbekistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

11:33 Şampiyonlar Tokyo Olimpiyatları'na Türkiye'de hazırlanıyor Olimpik havuzda yer alan milli sporcular, Türkiye'de organize edilen ortak kamplarda birçok ülkeden önemli sporcularla çalışma fırsatı yakalıyor.

10:10 İhracatlık mandalinada buruk hasat İhracatlık mandalinada buruk hasat Mandalina bahçede kilogramı 1 lira 50 kuruştan alıcı buluyor Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, rekolte azlığı nedeniyle mandalina fiyatlarının sezon içerisinde yükseleceğini söyledi Türkiye'nin mandalina ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayan...

10:06 Şampiyonlar Tokyo Olimpiyatları'na Türkiye'de hazırlanıyor Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na hazırlanan ülkelerin kamp yapmak için tercihi Türkiye oluyor.

09:38 Ukrayna mahkemesi,Hablemitoğlu suikastı kilit şüphelisinin itirazını reddetti Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının kilit şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır'ın Ukrayna'da iltica talebinin reddine ilişkin Temyiz Mahkemesi'nde yaptığı itiraz da reddedildi.

09:29 7 Ekim Çarşamba DHA Spor Gündemi Beşiktaşlı futbolcu Güven Yalçın: Öncelikli hedefimiz toparlanmak ve galibiyetler almak"Türkiye için oynamak gurur verici" "Avrupa'ya gitme hedefim var""Beşiktaş ve milli takımda düzenli forma giymek istiyorum""A Milli Takım'da kim iyiyse o oynasın" Trabzonsporlu Hüseyin Türkmen:...

21:13 AB-Ukrayna Zirvesi Brüksel'de düzenlendi Avrupa Birliği (AB) yönetimi ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i bir araya getiren AB-Ukrayna Zirvesinde "Rusya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik ihlalleri" bir kez daha kınandı.

19:44 Ukrayna, 48 Türk yapımı SİHA satın almayı planlıyor Ukrayna, Azerbaycan'ın Ermenistan ile devam eden çatışmalarda Dağlık Karabağ'da başarıyla kullandığı Türk yapımı Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçlarından (SİHA) 48 adet satın alma hazırlığı yapıyor.

18:49 Son dakika haberi: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Türkiye-Ukrayna ittifakı bölgeye pek çok fayda getirebilir Son dakika haber: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ülkesinin Türkiye ile iş birliğini geliştirmek ve yeni projeler gerçekleştirmek istediğini belirterek, "Türkiye ve Ukrayna'nın ittifakı iki ülkeye ve bölgeye pek çok fayda getirebilir.

17:27 8. Karadeniz Petrol ve Gaz Konferansı Avusturya merkezli OMV'nin Arama, Üretim ve Geliştirme Departmanı Kıdemli Başkan Yardımcısı Peter Zeilinger, Tuna-1 keşfinin Karadeniz'deki potansiyele yeniden dikkati çektiğini belirterek "Geleceğe dönük tahminlerin yapılması, risk iştahı olan yatırımların çekilmesi, altyapı erişimi, rekabet...

15:27 Yabancı doktorlar yeni tedavi yöntemini Samsun'da öğreniyor - Yabancı doktorlar yeni tedavi yöntemini Samsun'da öğreniyor Farklı ülkelerden doktorlar eğitim ve gözlem için Samsun'a geliyor Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 2021 yılında uluslararası eğitim merkezi olması bekleniyor Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kardiyoloji Bölümü...

15:05 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu : Azerbaycan'ın haklı davasını her yerde savunacağız Bakü'de resmi temaslarda bulunan ve Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Azerbaycan'ın haklı davasını her yerde savunacağız" diye konuştu.

14:15 Ukrayna 48 Türk SİHA'sı almayı planlıyor Ukrayna devlet silah ticaret şirketi Ukrspetseskport Genel Müdürü Vadim Nozdriya, Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) Ukrayna'da ortak üretimiyle ilgilendiklerini belirterek, 48 adet SİHA satın almayı planladıklarını bildirdi.

14:07 Türk SİHA'ları vurdukça ilgi artıyor! Ukrayna 48 adet daha satın almak istiyor Suriye, Libya ve son olarak Dağlık Karabağ'da gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonrası Türk SİHA'larına ilgi büyüyor. Daha önce Türkiye'den 6 adet SİHA alan Ukrayna, 48 adet daha alabileceğini açıkladı.

13:27 - Hasadına başlanılan Eşme ayvası, ihraç edileceği 11 ülkede ağızları tatlandıracak - Hasadına başlanılan Eşme ayvası, ihraç edileceği 11 ülkede ağızları tatlandıracak Kocaeli'nin Kartepe ilçesi sınırları içerisinde bulunan Eşme'de ayva hasadına başlanıldı.

13:00 Çavuşoğlu'ndan uluslararası kamuoyuna eleştiri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, uluslararası kamuoyunu eleştirerek, "Ateşkes olursa, sonrası ne olacak" dedi.

12:35 "Eşme ayvası" 11 ülkede damakları tatlandıracak Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde üretilen ve lezzetiyle bilinen "Eşme ayvası", 11 ülkeye ihraç edilecek.

11:59 Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler NUR Ukrayna, Gürcistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor.