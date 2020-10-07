Son Dakika Ukrayna Haberleri

- Dün 22:39 Fenerbahçe Beko: 71-80
SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Boris Ryzhky (Ukrayna), Juan Carlos Garcia (İspanya), Sasa Pukl (Slovenya)ANADOLU EFES: Micic 7, Doğuş Balbay, Simon 24, Moerman 7, Pleiss 8,Singleton 2, Anderson 8, Beaubois 11, Dunston 4, Buğrahan TuncerFENERBAHÇE BEKO: Brown 17, de Colo 20, Ulanovas 10,...
- Dün 18:23 İngiltere ve Ukrayna, Rusya'ya karşı birlikte çalışacak
İngiltere ve Ukrayna liderleri, Rusya'nın "zararlı etkisine" karşı birlikte çalışmayı ele aldı.
- Dün 17:28 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Kapalı Maraş açıklaması
Bu yıl 15'incisi düzenlenen Bratislava Küresel Güvenlik Forumu (GLOBSEC) için Slovakya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temasları sırasında KKTC'de 46 yıl sonra açılan Maraş ile ilgili " Herkesin yararına, kişisel mülkiyet haklarına da saygı göstererek BM kararlarını da ihlal...
- Dün 17:26 Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin 68. Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı
Torku markalı ürünlerin üreticisi Konya Şeker ve Anadolu Birlik Holding bünyesindeki 45 üretim tesisi iştirakleri arasında yer alan Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin 68. Olağan Mali Genel Kurulu Konya Şeker Fabrikasında yapıldı.
- Dün 16:33 "Yunanistan'la istikşafi görüşmelerin yapılmasında mutabık kaldık"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile yaptığı görüşmenin ardından, "Görüşmede istikşafi ve güven artırıcı önlem toplantılarının önümüzdeki süreçte gerçekleştirilmesi konusunda mutabık kaldık" dedi.
- Dün 16:29 - Çavuşoğlu, "Yunanistan'la istikşafi görüşmelerin yapılmasında mutabık kaldık"
- Çavuşoğlu, "Yunanistan'la istikşafi görüşmelerin yapılmasında mutabık kaldık" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile yaptığı görüşmenin ardından, "Görüşmede istikşafi ve güven artırıcı önlem toplantılarının önümüzdeki süreçte gerçekleştirilmesi konusunda...
- Dün 16:16 Çavuşoğlu, "Yunanistan'la istikşafi görüşmelerin yapılmasında mutabık kaldık"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile yaptığı görüşmenin ardından, "Görüşmede istikşafi ve güven artırıcı önlem toplantılarının önümüzdeki süreçte gerçekleştirilmesi konusunda mutabık kaldık" dedi.
- Dün 14:50 Turizm Danışmanı Osman Ayık: "Salgın, düzenli turist ihracatı yapan pazar sayısını azalttı"
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Turizm Danışmanı, turizmci Osman Ayık, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının düzenli turist ihracatı yapan pazar sayısını azalttığını bildirdi.
- Dün 14:39 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Kıbrıs Rumlarına hukuk dersi Açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs Rum kesiminin Türkiye'ye yönelik suçlamalarına tepki göstererek, "Hangi kanunun (Akdeniz'de) Türk faaliyetlerinin yasa dışı olduğunu belirttiğini merak ediyorum.
- Dün 13:30 Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Yunan mevkidaşı Dendias ile görüştü
Son dakika haberler: Türkiye ile Yunanistan'ın yeniden başlatılması için niyet beyanı ortaya koyduğu ön görüşmelerinin gerçekleştirildiği "61. Türkiye-Yunanistan İstikşafi Görüşmeleri" öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias görüştü.
- Dün 12:58 Çavuşoğlu Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Ceppar ile görüştü
Slovakya'nın başkenti Bratislava'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar ile görüştü.
- Dün 12:41 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya'da Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ikili ve bölgesel meseleleri görüştü.
- Dün 12:39 AB EastMed'den desteğini çekmeli
2000'li yıllarda dünyanın dikkatinin Doğu Akdeniz üzerinde toplanmasına neden olan gelişmelerden biri de bölgede doğalgaz ve petrol rezervlerinin keşfedilmiş olmasıdır.
- Dün 12:03 Son Dakika | TürkAkım'ın çevresel etkilerine ilişkin rapor yayımlandı
Gelen son dakika haberlerine göre Çevre, sağlık, güvenlik ve sürdürülebilirlik alanlarında veri ve danışmanlık hizmeti sunan Almanya merkezli Sphera şirketi, doğal gazın TürkAkım boru hattıyla Rusya'dan Türkiye ve güneydoğu Avrupa'ya taşınmasının çevresel etkilerini ortaya koyan "TürkAkım ile Aktarılan Doğalgazın Yaşam...
- Dün 11:35 3 kalecisi koronavirüse yakalanan Ukrayna, 45 yaşındaki yardımcı antrenör Shovkovskiy'yi kadroya çağırdı
Takımdaki 3 kalecisi koronavirüse yakalanan Ukrayna, sürpriz bir seçim yaptı. Ukrayna'nın Fransa ile oynadığı hazırlık maçında kadroya, takımın yardımcı antrenörü 45 yaşındaki Oleksandr Shovkovskiy mecburen çağrıldı.
- Dün 11:31 Çimento sektörünün ihracatı arttı
Türk çimento sektörünün, bu yılın ocak-eylül dönemindeki ihracatı miktar bazında yüzde 38,3 artışla 24 milyon tonu aştı, dış satım geliri de yüzde 25 artışla 845 milyon dolara yükseldi.
- Dün 11:05 Antalya Havalimanı 179 rotadan 7 milyon yolcuyu ağırladı
Hizmet verdiği yolcu sayısı bakımından Akdeniz'deki Mayorka, Girit, Rodos ve Dubrovnik gibi rakiplerini geride bırakan Antalya Havalimanı, eylülde günlük 100 bin yolcu sayısına ulaştı.
- Dün 11:04 Kızkalesi turizmine sonbahar dopingi
UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Mersin'in Erdemli ilçesindeki Kızkalesi'nde, sonbahar aylarındaki turizm hareketliliği sektör temsilcilerini sevindiriyor.
- Dün 09:09 Trabzonspor, Birleşmiş Milletler gibi
Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Trabzonspor, bugüne kadar 6 kıtadan 150 yabancı oyuncu kadrosuna katarken, en çok transferi ise 17 oyuncuyla Brezilya'dan gerçekleştirdi.
- Dün 08:59 Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
NUR Ukrayna, Gürcistan, Özbekistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.
- Dün 08:47 Ozan Tufan'ın Almanya'ya attığı harika golle ilgili sosyal medyada yüzlerce paylaşım yapıldı
A Milli Takım'ın Almanya ile 3-3 berabere kaldığı hazırlık maçında sahaya kaptan olarak çıkan Ozan Tufan muhteşem bir gole imza attı. Tufan'ın attığı o gol dün gecenin en çok konuşulan olayı oldu.
- Dün 00:08 Fransa, Ukrayna'ya gol oldu yağdı! 8 gollü maçı farklı kazandılar
Son dünya şampiyonu Fransa, hazırlık maçında Ukrayna'yı 7-1 mağlup etti. Fransız futbolcu Olivier Giroud, attığı 2 golle yıldızlaştı.
- 07.10.2020 23:36 Türkiye, deplasmanda Almanya ile 3-3 berabere kaldı
A Milli Takımımız, hazırlık maçı kapsamında dünya devi Almanya ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Ay yıldızlılar, ilk yarısını geride tamamladığı maçta Kenan Karaman'ın son dakikada attığı golle sahadan 3-3'lik beraberlikle ayrıldı.
- 07.10.2020 22:37 Bodrum'da kaldığı otelde fenalaşan Ukraynalı turist öldü
Bodrum'da, kaldığı otelde fenalaşan Ukrayna uyruklu turist, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
- 07.10.2020 21:49 Kamu mali yönetimi ve kontrolüne ilişkin teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi (2)
Cumhurbaşkanlığının görev alanına giren ve uzmanlık gerektiren konularda çalıştırılmak için Cumhurbaşkanlığı raportör ve raportör yardımcısı istihdam edilebilecek.
- 07.10.2020 17:29 Yemekte fenalaşan Ukraynalı turist, yaşamını yitirdi
BODRUM'da bir otelde yemek yerken aniden fenalaşıp, nefes almakta güçlük çeken Ukraynalı turist Adrian Novosad (53), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
- 07.10.2020 17:27 Ukrayna'daki uçak kazasının nedeninin teknik arıza ve uçuş ihlalleri olduğu açıklandı
Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleg Uruskiy, Harkov kentinde 25 Eylül'de düşen askeri uçağın kaza nedeninin teknik arıza ve uçuş organizasyonundaki ihlaller olduğunu bildirdi.
- 07.10.2020 14:28 Ukrayna: "Türkiye'ye S-125 teslim ettik"
Ukrayna devletine bağlı savunma ihracatı ajansı UkrSpetsExport CEO'su Vadym Nozdrya, Ukrayna tarafından Türkiye'ye S-125 Hava Savunma Füze Sistemi (HSFS) teslim edildiğini açıkladı.
- 07.10.2020 13:04 Muratpaşa Belediyesi Avrupa sahnesinde
Muratpaşa Belediyesi'nin finale aday gösterildiği, Avrupa ülkelerine ilham olabilecek en iyi çözümleri tanıtmayı amaçlan Lublin Sınır Ötesi İşbirliği Kongresi En İyi Uygulama-2020 ödülü için İspanya, İtalya, Ukrayna, Danimarka, Rusya'nın aralarında bulunduğu 29 ülkeden kongre katılımcısı 900...
- 07.10.2020 12:37 Gazprom, Polonya'nın para cezası kararını temyize götürecek
Rus enerji şirketi Gazprom, Polonya makamları tarafından şirkete verilen 7,6 milyar dolar tutarındaki cezayı kabul etmediklerini ve kararı temyize götüreceklerini duyurdu.
- 07.10.2020 12:15 Son dakika... Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
Gelen son dakika haberine göre NUR Ukrayna, Gürcistan, Özbekistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.
- 07.10.2020 11:33 Şampiyonlar Tokyo Olimpiyatları'na Türkiye'de hazırlanıyor
Olimpik havuzda yer alan milli sporcular, Türkiye'de organize edilen ortak kamplarda birçok ülkeden önemli sporcularla çalışma fırsatı yakalıyor.
- 07.10.2020 10:10 İhracatlık mandalinada buruk hasat
İhracatlık mandalinada buruk hasat Mandalina bahçede kilogramı 1 lira 50 kuruştan alıcı buluyor Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, rekolte azlığı nedeniyle mandalina fiyatlarının sezon içerisinde yükseleceğini söyledi Türkiye'nin mandalina ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayan...
- 07.10.2020 10:06 Şampiyonlar Tokyo Olimpiyatları'na Türkiye'de hazırlanıyor
Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na hazırlanan ülkelerin kamp yapmak için tercihi Türkiye oluyor.
- 07.10.2020 09:38 Ukrayna mahkemesi,Hablemitoğlu suikastı kilit şüphelisinin itirazını reddetti
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının kilit şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır'ın Ukrayna'da iltica talebinin reddine ilişkin Temyiz Mahkemesi'nde yaptığı itiraz da reddedildi.
- 07.10.2020 09:29 7 Ekim Çarşamba DHA Spor Gündemi
Beşiktaşlı futbolcu Güven Yalçın: Öncelikli hedefimiz toparlanmak ve galibiyetler almak"Türkiye için oynamak gurur verici" "Avrupa'ya gitme hedefim var""Beşiktaş ve milli takımda düzenli forma giymek istiyorum""A Milli Takım'da kim iyiyse o oynasın" Trabzonsporlu Hüseyin Türkmen:...
- 06.10.2020 21:13 AB-Ukrayna Zirvesi Brüksel'de düzenlendi
Avrupa Birliği (AB) yönetimi ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i bir araya getiren AB-Ukrayna Zirvesinde "Rusya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik ihlalleri" bir kez daha kınandı.
- 06.10.2020 19:44 Ukrayna, 48 Türk yapımı SİHA satın almayı planlıyor
Ukrayna, Azerbaycan'ın Ermenistan ile devam eden çatışmalarda Dağlık Karabağ'da başarıyla kullandığı Türk yapımı Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçlarından (SİHA) 48 adet satın alma hazırlığı yapıyor.
- 06.10.2020 18:49 Son dakika haberi: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Türkiye-Ukrayna ittifakı bölgeye pek çok fayda getirebilir
Son dakika haber: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ülkesinin Türkiye ile iş birliğini geliştirmek ve yeni projeler gerçekleştirmek istediğini belirterek, "Türkiye ve Ukrayna'nın ittifakı iki ülkeye ve bölgeye pek çok fayda getirebilir.
- 06.10.2020 17:27 8. Karadeniz Petrol ve Gaz Konferansı
Avusturya merkezli OMV'nin Arama, Üretim ve Geliştirme Departmanı Kıdemli Başkan Yardımcısı Peter Zeilinger, Tuna-1 keşfinin Karadeniz'deki potansiyele yeniden dikkati çektiğini belirterek "Geleceğe dönük tahminlerin yapılması, risk iştahı olan yatırımların çekilmesi, altyapı erişimi, rekabet...
- 06.10.2020 15:27 Yabancı doktorlar yeni tedavi yöntemini Samsun'da öğreniyor
- Yabancı doktorlar yeni tedavi yöntemini Samsun'da öğreniyor Farklı ülkelerden doktorlar eğitim ve gözlem için Samsun'a geliyor Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 2021 yılında uluslararası eğitim merkezi olması bekleniyor Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kardiyoloji Bölümü...
- 06.10.2020 15:05 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu : Azerbaycan'ın haklı davasını her yerde savunacağız
Bakü'de resmi temaslarda bulunan ve Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Azerbaycan'ın haklı davasını her yerde savunacağız" diye konuştu.
- 06.10.2020 14:15 Ukrayna 48 Türk SİHA'sı almayı planlıyor
Ukrayna devlet silah ticaret şirketi Ukrspetseskport Genel Müdürü Vadim Nozdriya, Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) Ukrayna'da ortak üretimiyle ilgilendiklerini belirterek, 48 adet SİHA satın almayı planladıklarını bildirdi.
- 06.10.2020 14:07 Türk SİHA'ları vurdukça ilgi artıyor! Ukrayna 48 adet daha satın almak istiyor
Suriye, Libya ve son olarak Dağlık Karabağ'da gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonrası Türk SİHA'larına ilgi büyüyor. Daha önce Türkiye'den 6 adet SİHA alan Ukrayna, 48 adet daha alabileceğini açıkladı.
- 06.10.2020 13:27 - Hasadına başlanılan Eşme ayvası, ihraç edileceği 11 ülkede ağızları tatlandıracak
- Hasadına başlanılan Eşme ayvası, ihraç edileceği 11 ülkede ağızları tatlandıracak Kocaeli'nin Kartepe ilçesi sınırları içerisinde bulunan Eşme'de ayva hasadına başlanıldı.
- 06.10.2020 13:05 Muğla'da tur otobüsü ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı
Muğla'nın Yatağan ilçesinde, tur otobüsü ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
- 06.10.2020 13:00 Çavuşoğlu'ndan uluslararası kamuoyuna eleştiri
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, uluslararası kamuoyunu eleştirerek, "Ateşkes olursa, sonrası ne olacak" dedi.
- 06.10.2020 12:35 "Eşme ayvası" 11 ülkede damakları tatlandıracak
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde üretilen ve lezzetiyle bilinen "Eşme ayvası", 11 ülkeye ihraç edilecek.
- 06.10.2020 11:59 Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
NUR Ukrayna, Gürcistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor.
- 06.10.2020 11:03 Dalaman Havalimanı 2,5 ayda 4 bin 270 dış hat uçuşuna ev sahipliği yaptı
Türkiye'nin en önemli havalimanlarından Dalaman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde, 2,5 ayda 4 bin 270 dış hat uçuşuyla 750 bin yolcuya hizmet verdi.