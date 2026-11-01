Zelenski açık kapı bıraktı: Putin ile Türkiye'de görüşmeye hazırım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Zelenski açık kapı bıraktı: Putin ile Türkiye'de görüşmeye hazırım

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zelenski açık kapı bıraktı: Putin ile Türkiye\'de görüşmeye hazırım
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik temaslarda Türkiye seçeneği yeniden öne çıktı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye’de görüşmeye hazır olduklarını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olası bir liderler zirvesi için devreye girebileceğini söyledi. Zelenski, Erdoğan’ın hem Putin hem de ABD Başkanı Donald Trump ile kurduğu ilişkilerin barış sürecine katkı sunabileceğine dikkat çekti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye’de bir araya gelmeye hazır olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hem Putin hem de ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkilerinin liderler zirvesinin düzenlenmesine katkı sağlayabileceğini belirten Zelenski, Türkiye’nin böyle bir görüşmeye ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyacaklarını söyledi.

“TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUĞUNU UMUYORUM”

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için diplomatik girişimlerin artırılması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin arabuluculuk rolüne güvendiğini belirten Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkilerinin yanı sıra Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kurduğu temasların da sürece katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Zelenski açık kapı bıraktı: Putin ile Türkiye'de görüşmeye hazırım

Zelenski, Türkiye'de liderler düzeyinde üçlü bir görüşmenin yeniden gündeme geldiğini belirterek, Ankara'nın böyle bir zirveyi gerçekleştirmesi halinde Ukrayna'nın bunu memnuniyetle kabul edeceğini söyledi.

“PUTİN İLE TÜRKİYE'DE GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ”

CNN Türk'e özel röportaj veren Zelenski, Putin ile Türkiye'de bir araya gelmeye hazır olup olmadığı yönündeki soruya, “Evet, biz hazırız. Biz Türkiye'de bu görüşme için hazırız” yanıtını verdi.

Türkiye'nin taraflardan birinin yanında yer almadan gerçekçi bir arabuluculuk yürütebileceğini savunan Zelenski, liderlerin doğrudan görüşmesinin önemine dikkat çekti. Teknik heyetler arasında yapılan görüşmelerin tek başına yeterli sonuç vermediğini belirten Ukrayna lideri, siyasi iradenin ortaya konulması halinde çözülemeyecek bir sorun bulunmadığını düşündüğünü dile getirdi.

ERDOĞAN'IN TRUMP VE PUTİN İLE İLİŞKİLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Trump hem de Putin ile ilişkilerinin barış sürecinde etkili olabileceğini kaydeden Zelenski, Türkiye'de üçlü formatta liderler zirvesinin düzenlenmesi konusunun da görüşüldüğünü aktardı.

Ukrayna lideri, Türkiye'nin bu organizasyonu hayata geçirebilmesi halinde görüşmeye katılmaktan memnuniyet duyacaklarını belirterek, “Eğer Türkiye bunu başarabilirse, biz bunu kabul eder ve bundan sadece memnun olurduk” ifadelerini kullandı.

Zelenski açık kapı bıraktı: Putin ile Türkiye'de görüşmeye hazırım

ERDOĞAN İLE İSTANBUL'DA GÖRÜŞTÜ

Zelenski, 31 Ekim'de İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabalar, Karadeniz'deki güvenlik ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

Erdoğan, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Türkiye'nin adil ve kalıcı barış için üzerine düşen çabayı göstermeye hazır olduğunu vurguladı. Türkiye'nin daha önce Rusya ve Ukrayna arasında ev sahipliği yaptığı müzakerelerin somut sonuçlar ortaya koyabildiğini belirtti.

Zelenski açık kapı bıraktı: Putin ile Türkiye'de görüşmeye hazırım

Zelenski'nin Putin ile Türkiye'de görüşmeye hazır olduğunu açıklaması, Ankara'nın savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlerinde liderler düzeyinde yeni bir zirve ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. Ancak Putin'in böyle bir görüşmeye katılacağına ilişkin henüz kesinleşmiş bir açıklama bulunmuyor.

Bakan Fidan: Rusya ve Ukrayna anlaşmaya varmak zorundaBakan Fidan: Rusya ve Ukrayna anlaşmaya varmak zorunda Moskova'da saldırı alarmı! ABD'nin istihbaratı sonrası müze ve park kapatıldıMoskova'da saldırı alarmı! ABD'nin istihbaratı sonrası müze ve park kapatıldı
Recep Tayyip ErdoğanVolodimir ZelenskiyVladimir PutinDonald TrumpABD BaşkanıDiplomasiTürkiyeUkraynaRusyaSon Dakika

İran: ABD ile doğrudan müzakereler Türkiye’de yapılabilir İran: ABD ile doğrudan müzakereler Türkiye'de yapılabilir
36 yıllık market devi iflasın eşiğinde 600 şube ve 12 bin çalışan tehlikede 36 yıllık market devi iflasın eşiğinde! 600 şube ve 12 bin çalışan tehlikede
Fenerbahçe’de kırmızı alarm Aziz Yıldırım, 2 teknik adamla acil görüşme yaptı Fenerbahçe'de kırmızı alarm! Aziz Yıldırım, 2 teknik adamla acil görüşme yaptı
Altın için korkutan senaryo Ünlü ekonomist rakam vererek açıkladı Altın için korkutan senaryo! Ünlü ekonomist rakam vererek açıkladı
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi
Komedyen Yavuz Seçkin hastalığını açıkladı Eşi bile yetişemiyor Komedyen Yavuz Seçkin hastalığını açıkladı! Eşi bile yetişemiyor
En Hamarat Benim apar topar yayından kaldırıldı: Kadir Ezildi yerine Pelin Öztekin geliyor En Hamarat Benim apar topar yayından kaldırıldı: Kadir Ezildi yerine Pelin Öztekin geliyor
Eşinin ’köy yerinde kimse gelmez’ sözüne rağmen pes etmeyen kadın, mor renkli eviyle kendi işinin patronu oldu Eşinin 'köy yerinde kimse gelmez' sözüne rağmen pes etmeyen kadın, mor renkli eviyle kendi işinin patronu oldu
30 kilo veren Ata Demirer, işin sırrını açıkladı 30 kilo veren Ata Demirer, işin sırrını açıkladı
Talisca’dan Aziz Yıldırım’ı kızdıracak yorum Talisca'dan Aziz Yıldırım'ı kızdıracak yorum
Okan Buruk 4-0 kazanılan maçın 11’inden 3 yıldızını yedek kulübesine çekiyor Okan Buruk 4-0 kazanılan maçın 11'inden 3 yıldızını yedek kulübesine çekiyor
Fındık Kurdu Berna’yı görenler şaşırıyor Artık 27 yaşında Fındık Kurdu Berna'yı görenler şaşırıyor! Artık 27 yaşında
20:55
Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında 2-0’lık üstünlüğünü koruyamadı
Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında 2-0'lık üstünlüğünü koruyamadı
20:15
İstanbul’da kan donduran dava: Öz kızını istismara götüren anneye 30 yıl hapis
İstanbul'da kan donduran dava: Öz kızını istismara götüren anneye 30 yıl hapis
19:41
Talisca’dan Aziz Yıldırım’ı kızdıracak yorum
Talisca'dan Aziz Yıldırım'ı kızdıracak yorum
19:03
Tribünde koltuk yüzünden kötü muameleye uğrayan baba-oğula Vali Yardımcısı Aydın sahip çıktı
Tribünde koltuk yüzünden kötü muameleye uğrayan baba-oğula Vali Yardımcısı Aydın sahip çıktı
18:18
Hem attı hem attırdı Enes Ünal, A Milli Takım’a göz kırpıyor
Hem attı hem attırdı! Enes Ünal, A Milli Takım'a göz kırpıyor
18:10
Komedyen Yavuz Seçkin hastalığını açıkladı Eşi bile yetişemiyor
Komedyen Yavuz Seçkin hastalığını açıkladı! Eşi bile yetişemiyor
18:03
Thomas Reis, Trabzonspor tarihine geçti
Thomas Reis, Trabzonspor tarihine geçti
17:55
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi
17:49
Trabzonspor, Thomas Reis ile 5’te 5 yaptı
Trabzonspor, Thomas Reis ile 5'te 5 yaptı
17:48
Altın için korkutan senaryo Ünlü ekonomist rakam vererek açıkladı
Altın için korkutan senaryo! Ünlü ekonomist rakam vererek açıkladı
16:49
BBP lideri Mustafa Destici’den emeklilere seyyanen zam çağrısı
BBP lideri Mustafa Destici'den emeklilere seyyanen zam çağrısı
16:45
İran: ABD ile doğrudan müzakereler Türkiye’de yapılabilir
İran: ABD ile doğrudan müzakereler Türkiye'de yapılabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 21:05:50. #.0.2#
SON DAKİKA: Zelenski açık kapı bıraktı: Putin ile Türkiye'de görüşmeye hazırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android