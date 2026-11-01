Aydın Kuşadası'nda yağışta kontrolden çıkan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Aydın Kuşadası'nda yağışta kontrolden çıkan motosikletin sürücüsü öldü

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Aydın Kuşadası\'nda yağışta kontrolden çıkan motosikletin sürücüsü öldü
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Kuşadası-Söke Çevreyolu'nda akşam saatlerinde meydana gelen kazada, yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Sürücü hayatını kaybetti, bölgede trafik bir süre kontrollü sağlandı ve soruşturma sürüyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yağışlı havada kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Kuşadası- Söke Çevreyolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özgür Şahin (30) idaresindeki 09 AIR 632 plakalı motosiklet, yoğun yağış nedeniyle sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Motosikletten düşen sürücü ağır yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazanın ardından bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Olay yerindeki çalışmaların tamamlanması ve Şahin'in cansız bedeninin hastane morguna kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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