Deniz Seki, \'Doyamadım\' şarkısını kime yazdığını açıkladı

Şarkıcı Deniz Seki, yıllardır bir aşk şarkısı olarak bilinen "Doyamadım"ın aslında hayatını kaybeden babası için yazıldığını açıkladı. Seki, şarkının sözlerini eleştiren bir sosyal medya kullanıcısına verdiği yanıtta bu bilgiyi paylaştı.

"Doyamadım", Seki'nin 2005 yılında yayımladığı ve aradan geçen yıllara rağmen sevilerek dinlenen şarkıları arasında yer alıyor.

Bir sosyal medya kullanıcısı, şarkıdaki "Biri geldi aldı elimden doyamadım" dizesini hedef alarak bu tarzı sevmediğini, sevilmeye değer şeylerin elden alınamayacağını yazdı.

Milliyet'in aktardığına göre Seki, bu yoruma şu sözlerle karşılık verdi: "Canım, nereden anladığına bağlı. Ben bu şarkıyı rahmetli babama yazdım. Elimden onu alan Allah olduğu için hesabını soramadım haliyle. Belki böyle dinlediğinde sevebilirsin."

Sanatçının yanıtıyla, ayrılık şarkısı olarak dinlenen eserin bir babaya duyulan özlemi anlattığı ortaya çıktı. Seki'nin paylaşımı sosyal medyada da geniş ilgi gördü.