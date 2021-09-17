Son Dakika Kuşadası Haberleri

14:23 Kuşadası'nda Gaziler Günü kutlandı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 1921 yılında Mustafa Kemal Atatürk'e 'Mareşal' rütbesiyle 'Gazilik' unvanının verilişinin yıldönümü olan '19 Eylül Gaziler Günü', Kuşadası'nda düzenlenen bir törenle kutlandı.

11:23 Bu kadarı da yapılmaz dedirten olay! Kaza yapan kadına yardım etmek yerine parasını çaldılar Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşanan olayda, motosikletiyle ilerleyen bir kadın, park halindeki otomobile çarptı. Kazada baygın halde yatan kadının parasını ve telefonunu iddiaya göre bir hurdacı çaldı.

08:58 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye Karadeniz'de uluslararası ekonominin ve güvenliğin motor gücü, herhangi bir olumsuz durumda ise sigortasıdır" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Karadeniz Eğitim Kültür ve Çevre Koruma Vakfı Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Marmara Üniversitesi tarafından Grand Cevahir Otel'de düzenlenen 7. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi'nde konuşma yaptı.

00:58 Kuşadası Belediyesi sahada çözüm üretmeye devam ediyor Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Yavansu Mahallesi'ndeki Konut Sitesi'nin sakinleriyle bir araya geldi.

23:59 GÜNDEM ÖZETİ / 19 Eylül 2021 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu'na katılmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket edecek.

23:12 Aydın Büyükşehir Belediyespor'un Balkan Kupası finalindeki rakibi Sırbistan'dan OK Jedinstvo Şampiyon olacak takımın CEV Kadınlar Challenge Kupası'na katılacağı Balkan Kupası'nda Aydın Büyükşehir Belediyespor'un finaldeki rakibi Sırbistan temsilcisi OK Jedinstvo oldu.

17:59 Aydın'ın Sultanları Balkan Kupası'nda adını finale yazdırdı Balkan Kupası'nda ikinci maçına çıkan Aydın Büyükşehir Belediyespor, Romanya temsilcisi CSO Voluntari'yi 3-0 mağlup etti.

16:56 Voleybol: Kadınlar Balkan Kupası Şampiyon olacak takımın CEV Kadınlar Challenge Kupası'na katılacağı Balkan Kupası'nda Romanya'dan CSO Voluntari 2005'i 3-0 mağlup eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, finale yükseldi.

13:27 Kuşadası Belediyesi sahada çözüm üretmeye devam ediyor Kuşadası Belediyesi sahada çözüm üretmeye devam ediyor Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Yavansu Mahallesi'ndeki Konut Sitesi'nin sakinleriyle bir araya geldi.

12:58 FIM Mototour of Nations TURKEY Kuşadası'nda düzenlenecek Dünya Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından her yıl farklı bir ülkede yapılan "FIM Mototour of Nations TURKEY" Kuşadası'nda gerçekleştirilecek.

12:09 İzmir'e tatile gelen Ermeni kadın, hafızasını kaybettikten sonra ortadan kayboldu! En son İstanbul'da görülmüş Tatil için Ermenistan'dan Türkiye'ye tatile gelen 31 yaşındaki kadın, bir arkadaşı ile tatil yaptıktan sonra aşka arkadaşlarıyla da görüşmek için Kuşadası'na tatile gitti. Burada hafızasını kaybeden kadına arkadaşları yardım etti. Evine gitmek isteyen kadını Gürcistan aktarmalı bir uçuşa bindirdi. Türkiye'ye iadesinin yapıldığı öğrenilen kadının peşine düşen arkadaşı kadının en son Silivri'de görüldüğünü söyledi.

11:48 Aydın'ın sultanları, Balkan Kupası'na galibiyetle başladı Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Kadınlar Voleybol Balkan Şampiyonası'nda ilk gün maçları tamamlandı.

11:27 Yatırımcı rehberi (9) Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.

11:16 TATİLE GELDİĞİ TÜRKİYE'DE HAFIZASINI YİTİRDİĞİ İDDİA EDİLEN KADIN KAYBOLDU Ermenistan'dan tatil için geldiği Türkiye'de bilinmeyen nedenle hafızasını yitirdiği iddia edilen Mariam Mkrtchyan (31) ortadan kayboldu.

08:58 İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ 14.00 -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Vahdettin Köşkü'nde görüşecek.

23:58 GÜNDEM ÖZETİ / 18 Eylül 2021 6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Oymapınar, Güzelyalı, Karavca, Saraçlı ve Karaöz mahallelerinde incelemelerde bulunacak.

21:19 Voleybol: Kadınlar Balkan Kupası Şampiyon olacak takımın CEV Kadınlar Challenge Kupası'na katılacağı Balkan Kupası'ndaki ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kosova ekibi KV Drita'yı 3-0 mağlup etti.

19:07 Borsada günlük işlemler (2) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.

17:32 Voleybol: Kadınlar Balkan Kupası Kadınlar voleybolda şampiyon olacak takımın CEV Challenge Kupası'na katılacağı Balkan Kupası'nda Sırbistan'dan OK Jedinstvo, Yunan temsilcisi Aris'i 3-0 yendi.

17:03 Kuşadası'nda Balkan Şampiyonası heyecanı başladı - Kuşadası'nda Balkan Şampiyonası heyecanı başladı Kuşadası'nda, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Kadınlar Voleybol Balkan Şampiyonası' başladı.

15:35 'BLUE SAPPHİRE' İLE MARMARİS'E 220 TURİST GELDİ MUĞLA Marmaris'te bu sabah demirlenen, Bahama bayraklı 'Blue Sapphire' isimli kruvaziyer ile büyük bölümü Rus 220 yolcu turist ilçeye geldi.

14:27 Son dakika! Altın Güvercin kazandırmaya devam ediyor Son dakika haberine göre 24. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'nın dijital oylamasına katılan müzikseverler arasında yapılan çekilişin sonucunda iki kişi hediye almaya hak kazandı.

13:59 Voleybol: Kadınlar Balkan Kupası Kadınlar voleybolda şampiyon olacak takımın CEV Challenge Kupası'na katılacağı Balkan Kupası'nın ilk maçında Romanya'dan CSO Voluntari 2005, Kosova temsilcisi KV Drita'yı 3-0 mağlup etti.

13:29 Borsada günün ilk yarısı (2) Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.

09:41 Kuşadası Gençlikspor'a moral dopingi TFF 3. Lig 2. Grup'ta 4 puanla ikinci sırada bulunan Kuşadasıspor'da yönetim ile futbolcular, pazar günü Özer Türk Stadı'nda oynanacak Yomra Spor maçı öncesi öğle yemeğinde bir araya gelerek moral depoladı.

09:34 Futbol: Haftanın programı Futbolda Süper Lig'de 5. hafta, TFF 1. Lig'de 6. hafta, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 3. hafta maçları oynanacak.

09:31 Kuşadası'nda Balkan Şampiyonası heyecanı yaşanacak Kuşadası, 17-19 Eylül tarihleri arasında Uğur İnan Spor Salonu'nda düzenlenecek 'Kadınlar Voleybol Balkan Şampiyonası'na' ev sahipliği yapacak.

08:58 İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ 10.00İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan için Topkapı Anıt Mezar'da düzenlenecek anma programına katılacak14.

23:58 GÜNDEM ÖZETİ / 17 Eylül 2021 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde AK Parti Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na, Cumhuriyet Meydanı'nda toplu açılış törenine katılacak.

18:37 Borsada günlük işlemler (2) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.

17:53 Bodrum'un 2 yıllık hasreti bitti, 200 metrelik dev gemi Bodrum'a demirledi Bodrum'un 2 yıllık hasreti bitti, 200 metrelik dev gemi Bodrum'a demirledi 200 metre uzunluğunda, 29 metre genişliğindeki dev yolcu gemisi "Blue Sapphire" 218 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

17:52 Bodrum'a 200 metre uzunluğunda kruvaziyer gemisi geldi Bodrum'a 2 yıl aradan sonra 200 metre uzunluğunda, 29 metre genişliğindeki dev yolcu gemisi "Blue Sapphire" 218 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

14:10 Kuşadası Belediyesi sorunları gideriyor Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Soğucak Mahallesi'nde yer alan sitelerde incelemelerde bulundu.

13:32 Borsada günün ilk yarısı (2) Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.

11:41 Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 19 düzensiz göçmen kurtarıldı Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 19 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

10:18 Aydın BŞB'nin Balkan Kupası heyecanı başlıyor MİSLİ.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın Kuşadası'nda başlayacak Balkan Kupası'nda sahne alacak.

09:55 Voleybol Kadınlar Balkan Kupası yarın başlayacak Kadınlar voleybolda şampiyon olacak takımın CEV Challenge Kupası'na katılacağı Balkan Kupası, yarın Aydın'ın Kuşadası ilçesinde başlayacak.

00:58 Aydın'ın Sultanları'nın kupa yolculuğu başlıyor Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı bu yıl Kuşadası'nda oynanacak olan Balkan Kupası için sahaya çıkıyor.

18:40 Borsada günlük işlemler (2) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.

13:39 Borsada günün ilk yarısı (2) Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.

11:40 Son dakika haberi: ASKİ Aydın'da yatırımlarını sürdürüyor Gelen son dakika haberlerine göre Kentin altyapısını güçlendirmek için yatırımlarını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ekiplerinin hızlı ve etkin çalışmalarıyla içme suyu, yağmur suyu, tarımsal sulama ve kanalizasyon hattı yapım işlerine devam ediyor.

11:09 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 25 ildeki 235 arsayı satışa çıkarıyor Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Ankara, İstanbul ve İzmir'in de arasında bulunduğu 25 ilin bazı ilçelerinde atıl durumda bulunan arsalar, yarın düzenlenecek açık artırma ile satışa sunulacak.

09:58 Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar Balkan Kupası'nda iddialı Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı antrenörü Alper Hamurcu, 17 Eylül Cuma günü Kuşadası'nda başlayacak Kadınlar Balkan Kupası'nda şampiyonluk hedefiyle oynayacaklarını belirtti.

18:42 Borsada günlük işlemler (2) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.

16:15 SÖKE'NİN TATLI MAYA EKMEĞİ VE ŞEVKETİ BOSTAN YEMEĞİ TESCİLLENDİ AYDIN'nın Söke ilçesine özgü tatlı maya ekmeği ile şevketi bostan yemeği, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan coğrafi işaret verilerek tescillendi.