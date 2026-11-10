Atatürk, Kuşadası'nda ebediyete intikalinin 88. yılında törenle anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Atatürk, Kuşadası'nda ebediyete intikalinin 88. yılında törenle anıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Atatürk, Kuşadası\'nda ebediyete intikalinin 88. yılında törenle anıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Kuşadası'nda Atatürk, 88. yılında Atatürk Anıtı önünde törenle anıldı. Protokolün çelenk sunmasının ardından 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu; program İSTEK Okullarında belgesel ve oratoryoyla sürdü.

(AYDIN) - Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla düzenlenen anma törenine katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde Kuşadası'nda düzenlenen törenlerle anıldı.

Kuşadası'nda 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene; Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Garnizon Komutanı Albay Selim Levent Saruhan, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Rasim Demirelli, Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Kuşadalılar katıldı. Kaymakam Keklik, Garnizon Komutanı Saruhan ve Belediye Başkan Vekili Demirtaş'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

ANMA PROGRAMI İSTEK OKULLARINDA DEVAM ETTİ

10 Kasım anma etkinlikleri, saat 09.25'te İSTEK Okullarında düzenlenen programla devam etti. İlçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve öğrencilerin katıldığı program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından Atatürk'ün hayatını konu alan belgesel gösterildi. Öğrencilerin Atatürk'e yazdığı mektuplardan birinin okunmasıyla devam eden programda, "Sonsuzluğun Adı Atatürk" adlı oratoryo sahnelendi. Etkinlik kapsamında şiir dinletisi ve resim sergisi de gerçekleştirildi.

Programın sonunda protokol üyeleri, öğrencilerle sahnede hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: ANKA
Mustafa Kemal AtatürkYerel HaberlerKültür SanatBelgeselKuşadasıGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
İran’dan dünyaya gözdağı Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz İran'dan dünyaya gözdağı! Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz
İsmail Kartal’ın son halini görenler kahroldu İsmail Kartal'ın son halini görenler kahroldu
Türkiye’nin en işlek yolunda tipi Ulaşım durma noktasına geldi Türkiye'nin en işlek yolunda tipi! Ulaşım durma noktasına geldi
Amedspor’dan tarihi transfer Gift Orban’ın bonservisi belli oldu Amedspor'dan tarihi transfer! Gift Orban'ın bonservisi belli oldu
Montella’yı duyurdular Milli Takım’dan ayrılır ayrılmaz sürpriz Montella'yı duyurdular! Milli Takım'dan ayrılır ayrılmaz sürpriz
17:33
TFF duyurdu: Süper Lig ve 1. Lig’de maçların seyrini etkileyecek yeni karar
TFF duyurdu: Süper Lig ve 1. Lig'de maçların seyrini etkileyecek yeni karar
17:22
Galatasaray’da Batrakov kararı Sözleşmesindeki 2 madde değişiyor
Galatasaray'da Batrakov kararı! Sözleşmesindeki 2 madde değişiyor
17:07
ABD’de enflasyon açıklandı, altın fiyatları çakıldı
ABD'de enflasyon açıklandı, altın fiyatları çakıldı
16:53
Emre Belözoğlu istemeyerek bu kararı alacak İlk 11 değişiyor
Emre Belözoğlu istemeyerek bu kararı alacak! İlk 11 değişiyor
16:45
İzmir’de hayatını kaybeden işçilerin sayısı 18’e yükseldi
İzmir’de hayatını kaybeden işçilerin sayısı 18'e yükseldi
16:44
Aykut Erdoğdu’dan şaşırtan Fatma Betül Kaya çıkışı: Ağladığını görüyorum, içim sızlıyor
Aykut Erdoğdu'dan şaşırtan Fatma Betül Kaya çıkışı: Ağladığını görüyorum, içim sızlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 17:51:38. #7.13#
SON DAKİKA: Atatürk, Kuşadası'nda ebediyete intikalinin 88. yılında törenle anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android