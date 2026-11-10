Atatürk, Kuşadası\'nda ebediyete intikalinin 88. yılında törenle anıldı

(AYDIN) - Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla düzenlenen anma törenine katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde Kuşadası'nda düzenlenen törenlerle anıldı.

Kuşadası'nda 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene; Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Garnizon Komutanı Albay Selim Levent Saruhan, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Rasim Demirelli, Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Kuşadalılar katıldı. Kaymakam Keklik, Garnizon Komutanı Saruhan ve Belediye Başkan Vekili Demirtaş'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

ANMA PROGRAMI İSTEK OKULLARINDA DEVAM ETTİ

10 Kasım anma etkinlikleri, saat 09.25'te İSTEK Okullarında düzenlenen programla devam etti. İlçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve öğrencilerin katıldığı program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından Atatürk'ün hayatını konu alan belgesel gösterildi. Öğrencilerin Atatürk'e yazdığı mektuplardan birinin okunmasıyla devam eden programda, "Sonsuzluğun Adı Atatürk" adlı oratoryo sahnelendi. Etkinlik kapsamında şiir dinletisi ve resim sergisi de gerçekleştirildi.

Programın sonunda protokol üyeleri, öğrencilerle sahnede hatıra fotoğrafı çektirdi.