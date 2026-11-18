Kuşadası'nda 2 deniz kaplumbağası ölü bulundu, trol ağına takıldığı değerlendirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kuşadası'nın Davutlar ve Yavansu mahallelerinde kıyıya vuran 2 yeşil deniz kaplumbağası ölü bulundu. EKODOSD, kaplumbağalarda yaralanma olmadığını, trol teknelerinin ağlarına hedef dışı av olarak takılıp boğulduklarının değerlendirildiğini bildirdi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahilde iki yeşil deniz kaplumbağası ölü olarak bulundu.
Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğinden (EKODOSD) yapılan açıklamada, Davutlar ve Yavansu mahallelerinde 2 yeşil deniz kaplumbağasının kıyıya vurduğu ihbarı üzerine bölgede inceleme yapıldığı belirtildi.
Ölü oldukları belirlenen kaplumbağalarda herhangi bir yaralanmaya rastlanmadığı kaydedildi.
Kaplumbağaların, deniz tabanında avlanan trol teknelerinin ağlarına hedef dışı av olarak takıldığı, su yüzeyine çıkamayarak boğulma sonucu öldüklerinin değerlendirildiği ifade edildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?