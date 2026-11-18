ABD'de havacılık, bankacılık, teknoloji ve istihbarat sistemlerinde peş peşe yaşanan teknik arızalar, ülkenin dijital altyapısına ilişkin endişeleri artırdı. Hava trafik kontrol sistemlerindeki kesintiler uçuşları aksatırken büyük bankaların müşterileri para transferlerinde sorun yaşadı. Microsoft hizmetleri ve ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) iletişim ağı da teknik aksaklıklardan etkilendi. Farklı sektörlerde kısa aralıklarla meydana gelen kesintiler, olası bir siber saldırı tartışmasını beraberinde getirdi.

BİNLERCE UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), 13 Kasım'da hava trafik kontrol sistemlerinde meydana gelen iletişim arızası nedeniyle ülke genelinde uçakların kalkışlarını geçici olarak durdurdu. Yaklaşık 4 saat süren kesinti, binlerce uçuşun iptal edilmesine veya gecikmesine neden oldu. İlk incelemelerde Arkansas eyaletindeki bir iletişim noktasına kurulan yeni ağ ekipmanının mevcut sistemleri olumsuz etkilediği değerlendirildi. Uçuşlar yeniden başlatılsa da havalimanlarındaki aksaklıklar günlerce devam etti.

HAVALİMANLARINDA ZİNCİRLEME AKSAKLIK

Hava trafik kontrol sistemlerinde yaşanan sorun, uçuş planlaması ve havalimanı operasyonlarında zincirleme aksaklıklara yol açtı. Kalkışların geçici olarak durdurulması, uçakların planlanan saatlerde havalanamamasına neden olurken seferlerin yeniden düzenlenmesi gerekti. İlk arızanın giderilmesiyle hava trafiği yeniden başlatılsa da uçuş programlarının normale dönmesi daha uzun sürdü. Yaşananlar, hava ulaşımında kullanılan iletişim altyapısının önemini bir kez daha ortaya koydu.

BANKALARDA PARA TRANSFERLERİ AKSADI

16 Kasım'da JPMorgan Chase başta olmak üzere Bank of America, Wells Fargo ve U.S. Bank müşterileri dijital bankacılık işlemlerinde sorun yaşadı. Bazı kullanıcılar hesaplarına erişemediklerini, para transferlerinin geciktiğini ve Zelle üzerinden ödeme gerçekleştiremediklerini bildirdi. JPMorgan Chase, sorunun donanım altyapısındaki bir yazılım hatasından kaynaklandığını ve siber saldırı bulgusuna rastlanmadığını açıkladı.

DİJİTAL ÖDEMELERDE ERİŞİM SORUNU

Bankacılık hizmetlerinde yaşanan aksaklıklar, dijital ödeme sistemlerinin günlük işlemlerdeki kritik rolünü yeniden gündeme getirdi. Özellikle anlık para transferi hizmetlerinde meydana gelen sorunlar, kullanıcıların ödemelerini zamanında gerçekleştirmesini güçleştirdi. Bankaların dijital altyapılarında yaşanan teknik problemlerin yalnızca hesap erişimini değil, farklı ödeme kanallarını da etkileyebildiği görüldü.

ABD'NİN GİZLİ İSTİHBARAT AĞINDA KESİNTİ

Teknik arızaların bir diğer halkası ABD Ulusal Güvenlik Ajansında yaşandı. NSA personelinin gizli bilgileri paylaşmak için kullandığı yüksek güvenlikli iletişim ağında erişim sorunları meydana geldi. Reuters'ın aktardığına göre kurum, rutin bakım sırasında ağ performansında geçici bozulma yaşandığını doğrularken kritik istihbarat faaliyetlerinin kesintisiz sürdüğünü bildirdi.

MICROSOFT HİZMETLERİNDE KESİNTİ

12 Kasım'da Microsoft'un Outlook, Teams ve Copilot hizmetlerinde geniş çaplı erişim sorunları yaşandı. Şirket, kesintinin teknik nedenlerden kaynaklandığını açıkladı. E-posta, çevrim içi toplantı ve yapay zeka destekli çalışma araçlarını kapsayan aksaklıklar, dijital hizmetlerin birbirine bağımlılığını yeniden gündeme getirdi. Özellikle kurumsal iletişimde kullanılan platformlarda yaşanan erişim sorunları, iş süreçlerinin kesintilerden ne ölçüde etkilenebileceğini gösterdi.

UNITED AIRLINES'IN UÇUŞ SİSTEMİ DE ETKİLENDİ

16 Kasım'da United Airlines'ın uçuş planlama ve operasyon sistemlerinde yaklaşık 1 saat süren teknik arıza meydana geldi. Bazı uçuşlarda gecikmeler yaşanırken şirket, sorunun siber saldırıyla bağlantılı olmadığını duyurdu. Havacılık sektöründe birkaç gün arayla meydana gelen farklı arızalar, uçuş operasyonlarının dijital sistemlere bağımlılığını yeniden tartışmaya açtı.

HAVA TRAFİK SİSTEMİNDE 50 MİLYAR DOLARLIK YENİLEME TALEBİ

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, 13 Kasım'daki kesintinin eski bakır kabloların fiber optik altyapıyla değiştirilmesi sırasında ortaya çıkan iletişim sorunuyla bağlantılı olduğunu açıkladı. Arızanın, FAA'ya bağlı 22 hava trafik kontrol merkezinden 17'sini etkilediği bildirildi. Duffy, ülkenin yaşlanan hava trafik kontrol altyapısının yenilenmesi için Kongreden 50 milyar dolar kaynak talep etti. Geçen yıl modernizasyon çalışmaları için 12,5 milyar dolar ayrılmış olması ise mevcut kaynakların kullanımına ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi.

UNITED AIRLINES'TA YAKLAŞIK 150 UÇUŞ GECİKTİ

Reuters'ın aktardığı son bilgilere göre United Airlines'ın yaşadığı teknik arıza yaklaşık 150 uçuşun gecikmesine neden oldu. Şirketin sistemlerindeki aksaklık, FAA'nın ülke genelinde uçuşları durdurmasına neden olan önceki arızadan ayrı değerlendirildi. Her iki olayın kısa aralıklarla yaşanması, havacılık sektöründeki teknik altyapının dayanıklılığına yönelik soruları artırdı.

TRUMP: BÖYLE ŞEYLER OLUR, SORUN YOK

ABD Başkanı Donald Trump, Filipinler'in başkenti Manila'da gazetecilerin sorularını yanıtlarken peş peşe yaşanan kesintilere ilişkin endişeleri küçümsedi. Büyük ve güçlü kurumlarda bu tür sorunların yaşanabileceğini belirten Trump, gelişmeleri olağan karşıladığını ifade etti. Ancak açıklamalar, özellikle hava trafik kontrol sistemlerinin güvenilirliği konusunda Washington'daki tartışmaları sona erdirmedi.

CUMHURİYETÇİ SENATÖRDEN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley, farklı sektörlerde meydana gelen arızaların aynı döneme denk gelmesini sorguladı. Olayların birbirinden bağımsız olduğuna ilişkin açıklamalara rağmen daha fazla bilgi verilmesi gerektiğini savunan Hawley, yaşananların tesadüf olması halinde bunun son derece sıra dışı bir durum olacağını söyledi. Kongredeki bazı isimler de kritik altyapılarda yaşanan kesintilerin nedenlerinin ayrıntılı biçimde araştırılmasını istedi.

SİBER SALDIRI ŞÜPHESİNE YANIT

Havacılık, bankacılık, teknoloji ve istihbarat sistemlerinde kısa aralıklarla yaşanan sorunlar, koordineli bir siber saldırı ihtimalini gündeme getirdi. Ancak ABD yönetimi, olayların birbiriyle bağlantılı olduğunu gösteren kanıt bulunmadığını açıkladı. İlk teknik değerlendirmelerde eski altyapı, yazılım hataları, ekipman değişiklikleri ve sistem bakımları öne çıktı. Uzmanlar ise farklı kurumlarda yaşanan kesintilerin dijital altyapının dayanıklılığı açısından incelenmesi gerektiğine dikkat çekti.