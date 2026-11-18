Eski İngiltere milli takımı kaptanı, 2004'te Everton'dan United'a transfer oldu ve 559 maçta 253 golle kulübün en golcü oyuncusu unvanını elde etti.

Ancak Rooney, Gabby Logan ile Life at the Midpoint podcast'inde, şu anda 17 yaşında olan en büyük oğlu Kai bebekken saha dışında yaşadığı zorlukları anlattı.

İKİ GÜN EVE KAPANIP İÇİYORDU

Rooney, hayatının en dip noktası sorulduğunda, "İçki içtiğim dönemlerde iki gün boyunca kendimi evime kapatır ve sadece içerdim" dedi. "Bu muhtemelen oyunculuk kariyerimin en iyi dönemiydi."

41 yaşındaki Rooney, "tüm bunlarla başa çıkmakta zorlandığını" ve eşi Coleen ile annesine içini döktükten sonra "bunların üstesinden gelmek için yardıma ihtiyacı olduğunu" anladığını açıkladı.

"Geriye dönüp baktığımda bencil davrandığımı söyleyebilirim ama gerçekten başa çıkmakta zorlandığım bir süreçten geçtiğimin farkındaydım" diye ekledi.

"Kai'nin beni o halde görmesini istemiyordum, bu yüzden ben de saklanıyordum. Öyle bir noktaya geldim ki intiharı düşünmeye başladım. Artık kimsenin yanında olmak istemiyordum. Sokaklarda insanları görmek istemiyordum. Dükkanlara girmek istemiyordum. Futbol sahasında hep rahattım ama diğer her şeyde gerçekten zorlanıyordum."

ZAYIFLIK GÖSTERMEMEK İÇİN GİZLEDİ

İngiltere Milli Takım formasıyla 120 maçta 53 gol atan Rooney, geçtiğimiz günlerde Broadcast Sport Ödülleri'nde yılın yorumcusu seçildi ve şu anda bir televizyon programında yer alıyor. Manchester United'da beş Premier League şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Federasyon Kupası ve üç EFL Kupası'nın ardından 2017'de Everton'a geri döndü.

Ancak eski forvet oyuncusu, en zor anlarında duygularını gizlemeyi öğrendiğini söyledi.

"Zayıflık göstermek istemezsiniz bu yüzden gizlemeye çalışırsınız" diye ekledi. "İçinde bulunduğum durumu bilmeme rağmen, bunu itiraf etmek zordu çünkü bunu yaparsam kendimi daha az erkek gibi hissederdim."

"Neler olup bittiğini anlamak için bir terapistle görüşüyordum çünkü geriye baktığımda muhtemelen kariyerimin zirvesindeydim, yeni bir oğlum olmuştu, yeni evlenmiştim. Hayatımın en mutlu dönemi olmalıydı ama olmadı. Yaptığım bencilce hareketler yüzünden muhtemelen en dip noktamdı."

EŞİ COLEEN YANINDAN AYRILMADI

"[Eşi] Coleen bana çok büyük yardımda bulundu. Durum o kadar kötüydü ki çekip gidebilirdi ama yanımda kaldı ve bu durumu atlatmama yardımcı oldu."

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti.