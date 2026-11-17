İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, İngiltere'de katıldığı bir programda İngiliz futbolunun efsane isimleri Jamie Carragher, Gary Neville ve Roy Keane'in konuğu oldu. Programda kulübü satın alma sürecindeki temel motivasyonundan ve İngiliz taraftarlarla kurduğu güçlü bağdan söz eden Ilıcalı, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

''AMACIM FİNANSAL KAZANÇ DEĞİL''

Roy Keane'in kulübü satın alırken ticari beklentilerinin olup olmadığına yönelik sorusunu yanıtlayan Acun Ilıcalı, tek motivasyonunun futbol tutkusu olduğunu vurgulayarak "Hayır, kesinlikle ticari değil; sıfır ticaret. Bu tamamen tutku ve kalbimle ilgili bir karar. Hayatım boyunca hiçbir şeyi bir sonraki yıl aynı şekilde yapmadım. 25 yaşından sonra iş hayatına atıldığımdan beri neredeyse her yıl yeni bir adım attım. Benim için Hull City operasyonu, maddi bir kazançtan ziyade futbolda gerçek bir başarı hikayesi yazma isteği." dedi.

''HULL HALKINA AŞIĞIM''

İngiliz ekibinin taraftarlarına ayrı bir parantez açan Ilıcalı, "Hull halkına aşığım. Bu başarının arkasındaki en büyük etkeni sorarsanız, kesinlikle Hull'daki taraftarlar ve şehir halkı derim. Burada zor zamanlarım da oldu ama hayatım boyunca böyle bir motivasyon görmedim." sözlerini sarf etti.

''ONLARA MİNNETTARIM''

Takımın küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı ve her şeyin son maça kaldığı dönemi de hatırlatan Acun Ilıcalı, taraftarların o süreçteki tavrıyla ilgili, "Günün sonunda kulübün başkanı benim. 'Sorumlu o, takım neredeyse küme düşüyor, ne yapıyorsun sen?' diyebilirlerdi. Kötü günlerim de oldu ama hiçbir zaman tek bir kötü söz söylemediler. Onlara minnettarım." yorumunu yaptı.