EuroLeague'in 12. haftasında sahasında Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i ağırlayan Fenerbahçe Tarfin, parkede adeta şov yaptı. Rakibini 115-81 gibi farklı bir skorla mağlup eden sarı-lacivertlilerde gecenin mimarı olan Shane Larkin, kırılması güç bir EuroLeague rekoruna imza attı.

15 DAKİKA 30 SANİYEDE 25 SAYI

Karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe Tarfin'de yıldız oyun kurucu Shane Larkin, sergilediği olağanüstü hücum performansıyla tribünleri ayağa kaldırdı. Sadece 15 dakika 30 saniye süre aldığı mücadelede tam 25 sayı üreten deneyimli basketbolcu, EuroLeague tarihinde 25 sayı barajına en kısa sürede ulaşan oyuncu unvanını elde ederek adını lig tarihine altın harflerle yazdırdı.

SARI-LACİVERTLİLERDEN HÜCUM RESİTALİ

Larkin'in tarihi performansıyla ivme kazanan sarı-lacivertli ekip, maç boyunca yüksek yüzdeli şut performansı ve tempolu oyunuyla Fransız rakibine nefes aldırmadı. 115 sayı üreterek sezonun en etkileyici galibiyetlerinden birini alan Fenerbahçe Tarfin, hem taraftarına unutulmaz bir basketbol gecesi yaşattı hem de ligdeki iddiasını güçlü bir şekilde sürdürdü.