Ara transfer dönemi öncesinde kadro planlamasına hız veren Beşiktaş, savunma hattını üst düzey bir isimle güçlendirmek için rotasını Almanya'ya çevirdi.

BEŞİKTAŞ'TAN KIM MIN-JAE ATAĞI

Siyah-beyazlı yönetim, Bayern Münih forması giyen ve Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Güney Koreli stoper Kim Min-jae'yi transfer listesinin ilk sırasına aldı. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen'in 30 yaşındaki Güney Koreli savunmacı için girişimlerde bulunacağı öğrenildi.

BAYERN MÜNİH SATIŞA SICAK

Alman devi Bayern Münih'te bu sezon düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Kim Min-jae, 3'ü UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 10 resmi maçta 712 dakika süre alabildi. Bavyera ekibinin, uygun bir bonservis teklifi gelmesi durumunda tecrübeli oyuncunun satışına sıcak bakabileceği ifade ediliyor.

DJALO YOLCU

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, takımın devre arasına zirve yarışından kopmadan makul bir puan farkıyla girmesi halinde bu transferde tüm şartları zorlayacağı belirtildi. Savunmadaki yabancı kontenjanında yer açmak isteyen siyah-beyazlı yönetimin ise Tiago Djalo'yu gözden çıkardığı ve devre arasında yolları ayırmayı planladığı öne sürüldü.