İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal'ın "4 milyar 316 milyon TL'yi geri kazanım hesaplarına aktardığı" iddia edildi.

"4 MİLYAR 316 MİLYON LİRALIK İADE SÖZ KONUSU DEĞİL"

Söz konusu iddianın ardından Melis Sandal konuyla ilgili açıklama yaptı. Sandal, TMSF'ye yaptığı ödemenin 1 milyar 570 milyon 504 bin 365 lira olduğunu belirtti.

Bu tutarın fon yatırımlarından elde ettiği kazancın stopaj kesintisi sonrasındaki net miktarı olduğunu söyleyen Sandal, paranın tamamını 27 Ekim 2026 tarihinde iade ettiğini açıkladı.

Sandal, "Haberlerde iddia edildiği gibi 4 milyar 316 milyon TL'nin geri kazanım hesaplarına aktarılması söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

"HERHANGİ BİR SUÇLAMAYI KABUL ETTİĞİM İÇİN İADE ETMEDİM"

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) denetimine tabi fonlarla ilgili usulsüzlük iddialarına değinen Sandal, usulsüzlük iddiaları bulunması nedeniyle elde ettiği kazancı elinde tutmak istemediği için ödeme yaptığını savundu.

Sandal, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Söz konusu iade, herhangi bir suçlamayı kabul ettiğim için değil, SPK denetimine tabi fonlarda usulsüzlük iddiaları bulunması nedeniyle bu fonlardan elde ettiğim kazancı üzerimde tutmak istemediğim için gerçekleştirilmiştir."

Ödeme miktarı ve tarihinin resmi dekontlarla kayıt altında olduğunu belirten Sandal, kendisi hakkında gerçeği yansıtmadığını savunduğu rakamların haberleştirilmesine de tepki gösterdi.

Sandal, "Gerçek iade tutarı ve ödeme tarihi resmî dekontlarla sabitken, şahsım hakkında gerçeği yansıtmayan milyarlarca liralık rakamların kamuoyuna sunulmasını kabul etmiyorum. Gazetecilik, doğrulanmamış rakamları sansasyonel başlıklarla paylaşmak değil, kamuoyuna doğru ve teyit edilmiş bilgi aktarmaktır" dedi.