ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) kurum içi gizli haberleşmede kullandığı "NSA Net" adlı iletişim ağının çöktüğü iddia edildi.

ARIZANIN NEDENİ BELLİ DEĞİL

CNN'e konuşan kaynaklar kesintiyi doğrularken, sistemdeki arızanın nedeni henüz belirlenemedi. Yetkililer, şu aşamada olayın bir siber saldırıdan kaynaklandığına dair herhangi bir kanıt bulunmadığını bildirdi.

HAVACILIK SİSTEMİ ÇÖKMÜŞTÜ

NSA'daki bu kesinti, ülkede son bir haftadır peş peşe yaşanan altyapı sorunlarının son halkası oldu. Geçtiğimiz cuma günü Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) sistemlerindeki tek bir yönlendiricide çıkan arıza nedeniyle ülke genelinde uçuşlar saatlerce durmuş, binlerce sefer iptal edilmişti.

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DE BENZER SORUN

Havacılık krizinin hemen ardından yaşanan teknik aksaklık nedeniyle binlerce JPMorgan Chase müşterisi çevrimiçi bankacılık hesaplarına erişememiş, küresel Microsoft kesintisi ise e-posta ve toplantı sistemlerini kilitlemişti. Diğer dev bankalarda da benzer sorunlar yaşanmıştı. Yetkililer, üst üste gelen bu teknik arızaların birbiriyle bağlantılı olduğuna dair bir bulguya rastlanmadığını vurguluyor.