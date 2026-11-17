Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, takımı ve transfere dair Gürkan Sarıkaya'ya açıklamalarda bulundu.

''DESTEKLEMEZSE SAMSUNSPOR'DAN CACIK OLMAZ''

Samsunspor'u satın aldığında kulübün zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Yüksel Yıldırım, "Ben Samsunspor'u aldığımda Kayyum ve Vali bile bırakıp gitmişti. Bin lira para veren yoktu. O takımı Süper Lig'e çıkardım. Avrupa'ya götürdüm. Thomas Reis'i sokakta görseniz tanımazdınız. Drongelen, Holse, Mouandilmadji'yi tanıyan mı vardı? Biz yarattık. Thomas Reis'i ben yarattım. Sosyal medyadan taraftarlık olmaz. Suratında sivilce olan 16-17 yaşındaki çocuklar fake hesaplarla laf ediyor. Samsunspor'u böyle sosyal medyadan yönetmezsiniz. Medya ve kulübe gönül veren taraftarlar bizi desteklemezse Samsunspor'dan bir cacık olmaz. Açık ve net söylüyorum. Benim taraftara verdiğim değer kadar taraftar bana aynı değeri verirse Samsunspor çok başka yerlere gelir." dedi.

''AMEDSPOR BU PARALARI NEREDEN BULUYOR''

Transfere dair de yorum yapan Başkan Yıldırım, "Samuel Ballet 2 milyon Euro istedi. Biz veremedik. Gitti Amedspor verdi. Amedspor bu paraları nereden nasıl buluyor bilmiyorum." yorumunda bulundu.