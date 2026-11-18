UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup 6. ve son hafta mücadelesinde Norveç, deplasmanda Danimarka'yı 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup ederek nefes kesen bir zafere imza attı.

DANİMARKA'DAN HIZLI BAŞLANGIÇ

Kopenhag'daki Parken Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi Danimarka adeta fırtına gibi başladı. Kırmızı-beyazlılar, 11. dakikada Rasmus Hojlund'un kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Bu golden yalnızca 3 dakika sonra, 14. dakikada sahneye çıkan Pierre-Emile Hojbjerg farkı ikiye çıkardı ve skoru 2-0'a getirdi.

NORVEÇ'TEN MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ

Erken gelen gollerin şokunu üzerinden atan Norveç, 37. dakikada süper yıldızı Erling Haaland'ın fileleri havalandırmasıyla farkı bire indirdi ve soyunma odasına 2-1'lik skorla gidildi. İkinci yarıda beraberlik için baskısını artıran konuk ekip, aradığı golü 83. dakikada kaptanı Martin Odegaard ile buldu ve skora denge getirdi. Karşılaşmanın bu skorla tamamlanması beklenirken uzatma dakikalarında VAR incelemesi sonrası Norveç penaltı kazandı. 90+5. dakikada topun başına geçen Erling Haaland, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü ağlara göndererek geri dönüşü tamamladı ve Norveç'e 3-2'lik galibiyeti getirdi.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Solbakken'in öğrencileri, grubu 9 puan toplayarak ikinci sırada tamamladı ve Portekiz ile birlikte çeyrek finale yükseldi. Grubu 9 puanla üçüncü sırada tamamlayan Danimarka ise A Ligi'nde kalabilmek için play-off oynayacak.