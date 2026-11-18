2019 yılında hayatını kaybeden ünlü türkücü Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş, 59 yaşındaki estetisyen Müge Zopun ile Star TV'de yayınlanan Sana Değer programında nişanlandı. Ancak törende yaşanan bir ayrıntı izleyicilerin tepkisini çekti.

NİŞANDA DİLBER AY'IN ŞARKISI ÇALINDI

Songül Karlı ve Uğur Aslan'ın sunduğu programda çiftin nişan yüzükleri takıldı. Kutlama sırasında stüdyodaki ekrana Dilber Ay'ın fotoğrafı yansıtılırken, çift merhum sanatçının seslendirdiği "Tavukları Pişirmişem" türküsü eşliğinde eğlendi.

DİLBER AY'IN KIZINDAN SERT TEPKİ

Nişan töreninde yaşananlar bazı izleyiciler tarafından eleştirildi. Dilber Ay'ın kızı Filiz Çelik'in İbrahim Karakaş'a yönelik daha önce yaptığı açıklamalar da yeniden konuşulmaya başlandı. Çelik, Karakaş'a "Sen acı yaşamadın. 3 ay sonra arabayı sattın, klip çektin... Bir yağlı kapı daha buldun" sözleriyle tepki göstermişti.